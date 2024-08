LONDON, ON, le 22 août 2024 /CNW/ - Le centre récréatif Earl Nichols fera l'objet de travaux d'améliorations écoénergétiques grâce à un investissement conjoint de plus de 3,5 millions de dollars du gouvernement fédéral et de la Ville de London.

Annoncé par le secrétaire parlementaire Peter Fragiskatos, la députée Arielle Kayabaga et le maire Josh Morgan, ce projet permettra de réduire considérablement l'empreinte carbone de l'installation tout en diminuant les coûts énergétiques pour la municipalité.

Le centre récréatif Earl Nichols exploite trois patinoires et offre à la collectivité des lieux abordables et inclusifs où les gens peuvent pratiquer des sports et se rassembler. Ce projet permettra l'aménagement d'une nouvelle installation frigorifique dotée d'une thermopompe et d'un système de stockage dans des batteries thermiques, ce qui maximisera les économies d'énergie tout en assurant un chauffage et un refroidissement efficaces de l'installation; l'utilisation du gaz naturel ne sera plus nécessaire.

« Depuis près de 40 ans, l'aréna Earl Nichols est un carrefour communautaire et un lieu central pour les amateurs de sport de tous âges. L'investissement de notre gouvernement permettra aux résidents de London de continuer à profiter des patinoires publiques et des tournois de hockey pendant de nombreuses années, et ce, tout en contribuant aux objectifs fédéraux relatifs à l'atténuation des changements climatiques. »

Peter Fragiskatos, secrétaire parlementaire du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, et député de London-Centre-Nord, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'aréna Earl Nichols est un lieu très apprécié par les membres de notre collectivité. En l'améliorant, nous contribuons à réduire de manière significative son impact sur l'environnement et nous veillons à ce qu'il puisse demeurer un lieu idéal où s'entraîner, s'épanouir, s'amuser et apprendre pour les générations à venir. »

Arielle Kayabaga, députée de London-Ouest

« Le centre récréatif Earl Nichols est depuis longtemps un pilier de notre collectivité. Plus de 240 000 visiteurs s'y rendent chaque année pour apprendre, rester actifs et créer des souvenirs durables. Grâce à cet investissement dans la technologie des batteries thermiques et les améliorations écoénergétiques, ce carrefour communautaire restera durable pour les générations futures, contribuant ainsi à notre travail de renforcement de la résilience climatique tandis que nous poursuivons notre démarche vers la carboneutralité. En adoptant des solutions novatrices comme celle-ci, nous ouvrons la voie à une ville plus verte pour tous. »

Josh Morgan, maire de la Ville de London

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 2 355 144 $ dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) et la contribution de la Ville de London s'élève à 1 196 206 $.

s'élève à 1 196 206 $. Ces améliorations devraient permettre de diminuer la consommation d'énergie de l'installation d'environ 42 % et de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 246 tonnes par année.

Le programme BCVI a été créé à l'appui du Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et l'augmentation de la résilience face aux changements climatiques.

: Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et l'augmentation de la résilience face aux changements climatiques. Le programme a été lancé en avril 2021 avec un investissement initial de 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de rénovation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

Dans le budget de 2024, on a annoncé un financement additionnel de 500 millions de dollars afin de soutenir un plus grand nombre de projets dans le cadre du programme BCVI jusqu'en 2029.

Au moins 10 % des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Le 1 er août 2024, on a lancé un troisième appel de demandes de financement au titre du programme BCVI pour des projets de rénovation de petite et de moyenne envergure dont les coûts admissibles se situent entre 100 000 $ et 2 999 999 $.

août 2024, on a lancé un troisième appel de demandes de financement au titre du programme BCVI pour des projets de rénovation de petite et de moyenne envergure dont les coûts admissibles se situent entre 100 2 999 999 $. Les demandes visant de grands projets de rénovation dont les coûts admissibles se situent entre 3 millions de dollars et 25 millions de dollars et qui visent à améliorer des bâtiments communautaires ou à construire de nouveaux bâtiments écoénergétiques seront acceptées à compter du 4 septembre 2024.

Les deux appels de demandes de financement prendront fin le 16 octobre 2024 à 15 h, heure de l'Est.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada à : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada - programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs.

