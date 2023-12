Le Centre des congrès de Québec obtient la certification Biosphere

QUÉBEC, le 21 déc. 2023 /CNW/ - En décembre 2023, le Centre des congrès de Québec est devenu le premier centre de congrès en Amérique à obtenir la certification durable Biosphere, en ayant complété 54 actions et 156 activités du Guide du tourisme durable.

Le Centre des congrès possède déjà les certifications LEED® Canada-CI (niveau or), LEED® BE (niveau argent) et BOMA BEST (niveau 3), qui attestent de son engagement durable. Depuis son ouverture, le Centre a multiplié les gestes concrets et les innovations pour minimiser l'impact de ses activités sur l'environnement et maximiser son apport économique et social. Système de tri des matières résiduelles (depuis 2001), programme clés en main pour l'organisation d'événements 100 % écoresponsables (depuis 2007), redistribution des surplus alimentaires à des organismes caritatifs, contrôle domotique et éclairage écoénergétique en sont quelques exemples.

Développé par le Responsible Tourism Institute, Biosphere est un système international de gestion et de certification de la durabilité, reconnu mondialement par l'UNESCO et l'UNWTO (Organisation mondiale du tourisme). Depuis 2017, soit l'Année internationale du tourisme durable pour le développement, ce système a été élu comme le meilleur outil de certification en matière de durabilité, alignant les pratiques des destinations et des entreprises avec le Programme 2030 des Nations Unies et ses 17 objectifs de développement durable (ODD). Les entités certifiées Biosphere sont évaluées en fonction de leur contribution envers chacun des ODD.

« L'obtention de la certification Biosphere, sceau mondialement reconnu, symbolise l'engagement durable du Centre des congrès de Québec à l'échelle mondiale. Nous sommes fiers de pouvoir confirmer une fois de plus notre statut de leader en développement durable et notre proactivité dans le domaine », mentionne M. Pierre-Michel Bouchard, président-directeur général du Centre des congrès de Québec.

Apprenez-en plus sur la certification Biosphere du Centre des congrès de Québec.

À propos de Biosphere

Biosphere offre une certification internationalement reconnue et opère dans plus de 77 pays. Son réseau compte plus de 55 destinations dans le monde entier et compte plus de 4 000 entreprises membres issues de divers secteurs, notamment les hôtels, les restaurants, les commerces, les médias et bien d'autres.

À propos du Centre des congrès de Québec

Ayant pour mission de solliciter la venue de congrès et d'événements d'envergure, le Centre des congrès de Québec génère par ses activités plus de 110 M$ en retombées économiques annuellement pour Québec, tout en contribuant au rayonnement de la capitale, de ses industries clés et de sa communauté scientifique. Certifié Biosphere, LEED-CI et BE, et AIPC Quality Gold Standards, la plus haute certification de l'industrie, nommé Meilleur palais des congrès au monde (AIPC) en 2006 et finaliste en 2014, le Centre des congrès se distingue par ses hauts standards de gestion, le savoir-faire d'une équipe tout sauf conventionnelle et l'excellence de son service à la clientèle.

