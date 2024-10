Le Centre des congrès de Québec organise une collecte de sang le 15 octobre 2024

QUÉBEC, le 8 oct. 2024 /CNW/ - En collaboration avec Héma-Québec, le Centre des congrès de Québec organise sa première collecte de sang, qui aura lieu le mardi 15 octobre prochain. Pour l'occasion, l'unité mobile d'Héma-Québec sera stationnée sur la Promenade Desjardins de 9 h à 15 h 30 afin d'accueillir une quarantaine de donneurs et de donneuses.

Visuel d'invitation de la collecte de sang du 15 octobre 2024, organisée par le Centre des congrès de Québec en collaboration avec Héma-Québec. (Groupe CNW/Société du Centre des congrès de Québec)

« Près de nous, nous connaissons tous et toutes une personne qui a nécessité une transfusion de sang au cours de sa vie. La cause d'Héma-Québec et sa mission sont importantes à nos yeux, et nous sommes toujours ravis de pouvoir nous impliquer au sein de la collectivité. Avec la motivation de notre équipe et la disponibilité de nos espaces, l'organisation de cette collecte s'est avérée facile et nous donnera certainement envie d'en organiser d'autres! Plusieurs membres de notre personnel ont pris leur rendez-vous pour faire un don. À ce jour, il ne manque qu'une dizaine de personnes pour atteindre l'objectif », explique Mme Caroline Lepage, présidente-directrice générale du Centre des congrès de Québec.

Collecte de sang du Centre des congrès de Québec

Mardi 15 octobre 2024

9 h à 12 h 30 et 13 h 30 à 15 h 30

1000, boulevard René-Lévesque Est

Type de dons : sang

