3 nouveaux congrès internationaux confirmés à Québec grâce au programme FACI de Destination Canada

QUÉBEC, le 14 nov. 2024 /CNW/ - Grâce au Fonds d'attraction de congrès internationaux (FACI) de Destination Canada, le Cercle des ambassadeurs de Québec est heureux d'annoncer que les candidatures de 3 nouveaux congrès internationaux ont été retenues pour la ville de Québec.

Lancé en mars 2024 et administré par Destination Canada, le programme FACI vise à favoriser, par des engagements financiers, les candidatures des villes canadiennes qui souhaitent accueillir des congrès d'envergure internationale au Canada. Il fait partie d'un investissement global de 50 M$ du gouvernement fédéral afin de positionner le Canada comme destination incontournable pour la tenue de congrès et d'événements d'affaires. Le FACI offre un soutien pouvant aller jusqu'à 1 M$ par candidature admissible et permet de renforce l'attrait envers le Canada au moment de l'étape qui compte le plus, soit à l'étape de la prise de décision.

Des retombées estimées à 8,1 M$ pour la région de Québec

Les 3 congrès internationaux confirmés grâce au programme FACI se tiendront tous au Centre des congrès de Québec et attireront des centaines de scientifiques, ingénieurs et chercheurs venus de partout autour du monde :

IAIA26

Conférence annuelle 2026 de l'International Association for Impact Assessment

1 100 délégués attendus

Retombées estimées : 3,7 M$

ICOM14

Conférence internationale 2028 de la Société Internationale des Mycorhizes

600 délégués attendus

Retombées estimées : 1,6 M$



IUPAB 2030

Congrès 2030 de l'International Union of Pure and Applied Biophysics

1 000 délégués attendus

Retombées estimées : 2,8 M$

« Nous sommes heureux que notre destination ait été retenue par les comités décideurs de ces 3 événements majeurs, et c'est grâce au soutien de Destination Canada et de son Fonds d'attraction de congrès internationaux. Nous sommes également très fiers de nos ambassadeurs impliqués qui, par leur travail et leur volonté, font rayonner Québec à l'international tout en en contribuant aux avancées scientifiques. »

- Caroline Lepage, présidente-directrice générale du Centre des congrès de Québec

Grâce au programme FACI, plusieurs villes au Canada ont réussi à attirer des congrès prestigieux, affirmant ainsi leur statut de destinations d'affaires incontournables à l'échelle internationale et stimulant l'économie canadienne. Cela représente la confirmation de 21 congrès internationaux en seulement 7 mois.

« Québec se distingue dans le monde par sa capacité à attirer des événements d'envergure internationale! Grâce aux investissements sans précédent par l'intermédiaire du Fonds d'attraction de congrès internationaux, la ville a déjà été retenue pour trois congrès d'envergure. C'est une bonne occasion de montrer ce que la capitale nationale a de mieux à offrir tout en créant des débouchés économiques pour les entreprises d'ici. En effet, les 2 700 personnes qui participent à ces congrès dépensent deux fois plus que les touristes qui visitent la ville! C'est pourquoi nous avons hâte d'accueillir le monde à Québec! »

- Ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, l'honorable Soraya Martinez Ferrada

« Félicitations à Québec pour l'obtention de ces congrès exceptionnels. Trois événements d'envergure ont choisi la ville de Québec et le Canada pour leur prochaine édition. C'est une preuve indéniable de la force des partenariats et des investissements du Fonds d'attraction de congrès internationaux. Notre objectif est de mettre en valeur le vaste éventail d'industries et d'expertises au Canada. La venue de ces congrès internationaux est un bon indicateur que l'industrie mondiale des événements d'affaires reconnaît nos efforts. »

- Virginie De Visscher, directrice exécutive, Événements d'affaires, Destination Canada

À propos du Cercle des ambassadeurs de Québec

Guichet unique en services-conseils, le Cercle des ambassadeurs de Québec soutient et accompagne des experts et leaders locaux dans leurs démarches pour organiser un congrès international à Québec en offrant des outils, des ressources et des programmes d'appui financier. Il constitue un réseau d'ambassadeurs influents et dynamiques qui ont organisé un congrès ou ont un projet viable en cours.

À propos de Destination Canada

À Destination Canada, nous croyons que le tourisme est source de prospérité et de bien‑être pour la population canadienne et qu'il enrichit la vie des visiteurs. Notre mission est d'influencer l'offre et de stimuler la demande dans l'intérêt de la population, des communautés et des visiteurs, le tout grâce à de la recherche d'avant-garde, à un alignement sur les secteurs public et privé et à un marketing du Canada réalisé au pays et à l'étranger. La diversité étant notre plus grande richesse, nous faisons la promotion du Canada comme destination touristique quatre-saisons de premier choix pour les voyages d'agrément et d'affaires à l'échelle nationale et à l'étranger (en Allemagne, en Australie, au Canada, en Chine, en Corée du Sud, aux États-Unis, en France, au Japon, au Mexique et au Royaume‑Uni). En outre, notre équipe des Événements d'affaires tire parti d'une analyse approfondie du marché mondial pour cibler les grappes internationales qui correspondent aux secteurs économiques prioritaires du Canada. Destination Canada est une société d'État qui appartient entièrement au gouvernement du Canada.

À propos du Centre des congrès de Québec

Ayant pour mission de solliciter la venue de congrès et d'événements d'envergure, le Centre des congrès de Québec génère par ses activités d'importantes retombées économiques annuellement pour Québec, tout en contribuant au rayonnement de la capitale, de ses industries clés et de sa communauté scientifique. Certifié Biosphere, LEED-CI et BE, et AIPC Quality Gold Standards, la plus haute certification de l'industrie, le Centre des congrès se distingue également par ses standards de gestion exemplaires, le savoir-faire de son équipe tout sauf conventionnelle et l'excellence de son service à la clientèle.

