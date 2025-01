9 ambassadeurs honorés lors de la soirée Hommage aux ambassadeurs 2025

QUÉBEC, le 29 janv. 2025 /CNW/ - Lors de la soirée Hommage aux ambassadeurs, qui a eu lieu le 23 janvier 2025 à l'hôtel Château Laurier Québec, le Cercle des ambassadeurs de Québec a honoré 9 de ses membres ambassadeurs.

Ambassadeur de l'année 2024 : Luc Beaulieu

Cette nomination vise à reconnaître l'effort exceptionnel d'un membre ambassadeur qui, au fil des ans, par son implication, sa persévérance et sa ténacité, a contribué de façon remarquable à mettre la région de Québec en valeur en tant que destination d'affaires.

Monsieur Luc Beaulieu s'est vu remettre le prix Ambassadeur de l'année 2024 par le maire de Québec, Monsieur Bruno Marchand. Reconnu internationalement pour ses contributions uniques au développement de dosimètres, ainsi que de nouvelles technologies et algorithmes utilisés dans le contexte des traitements de radiothérapie, Monsieur Beaulieu est professeur titulaire, directeur des programmes de 2e et 3e cycle en physique ainsi que fondateur du programme de formation CAMPEP en physique médicale à l'Université Laval. Les travaux de recherche de son laboratoire ont été publiés dans plus de 280 articles scientifiques, 584 résumés de communication et plus de 170 présentations invitées sur la scène nationale et internationale. Il a également été impliqué dans plus d'une trentaine de conférences scientifiques à travers le monde, dont plusieurs congrès tenus à Québec dont la 12e International Conference on 3D and Advanced Dosimetry (IC3dose) et la Canadian Organization of Medical Physicists Annual Scientifc Meeting en 2022. En 2027, il sera impliqué dans l'organisation de l'International Conference on the Use of Computers in Radiation Therapy (ICCR) qui se tiendra à Québec.

Événement de l'année 2024 : Antoine Allard et Laurent Hébert-Dufresne

Cet honneur souligne le travail extraordinaire de membres ambassadeurs, responsables de la tenue de l'événement américain ou international ayant généré le plus de retombées touristiques dans la région de Québec au cours de l'année.

Monsieur Antoine Allard de la Faculté des sciences et de génie de l'Université Laval et Monsieur Laurent Hébert-Dufresne de l'Université du Vermont ont reçu le prix Événement de l'année 2024, remis par le maire de Québec, Monsieur Bruno Marchand. L'organisation de leur congrès NetSci 2024, l'International School and Conference on Network Science, a attiré 488 participants au Centre des congrès de Québec en juin dernier, avec des retombées économiques estimées à 1,2 M$ pour la région.

Lauréats - Événements tenus en 2024

ANDRÉ ST-HILAIRE

Institut national de la recherche scientifique

Symposium international sur l'écho-hydraulique

Mai 2024 - Hôtel Le Concorde

QUÉBEC INTERNATIONAL

Rendez-vous d'affaires de la Francophonie

Juin 2024 - Centre des congrès de Québec

PATRICK CARDINAL

École de technologie supérieure

Odyssey: The Speaker and Language Recognition Workshop

Juin 2024 - Centre des congrès de Québec

ANTOINE ALLARD et LAURENT HÉBERT-DUFRESNE

Université Laval (Faculté des sciences et de génie)

Université du Vermont

NetSci : 19e conférence internationale de la Network Science Society

Juin 2024 - Centre des congrès de Québec

MARC POULIOT

Centre de recherche du CHU de Québec (Axe Maladies infectieuses et immunitaires)

16e congrès mondial sur l'inflammation (WCI)

Juillet 2024 - Centre des congrès de Québec

SIMON THIBAULT

Université Laval (Faculté des sciences et de génie)

Optica Advanced Photonics Congress

Juillet 2024 - Centre des congrès de Québec

DAMIEN PHAM VAN BANG

École de technologie supérieure

8th International Conference on Estuaries and Coasts

Août 2024 - Centre des congrès de Québec

CHRISTIAN LAFORCE

Copibec

Congrès mondial de l'International Federation of Reproduction Rights Organisations (IFFRO)

Septembre 2024 - Hôtel Château Laurier Québec

À propos du Cercle des ambassadeurs de Québec

Guichet unique en services-conseils, le Cercle des ambassadeurs de Québec soutient et accompagne des experts et leaders locaux dans leurs démarches pour organiser un congrès international à Québec en offrant des outils, des ressources et des programmes d'appui financier. Il constitue un réseau d'ambassadeurs influents et dynamiques qui ont organisé un congrès ou ont un projet viable en cours.

