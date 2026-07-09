Le Centre de Maple Leaf pour la sécurité alimentaire attribue quatre bourses

60 000 $ en bourses d'études pour soutenir la recherche sur l'insécurité alimentaire au Canada.

MISSISSAUGA, ON, le 9 juill. 2026 /CNW/ - (TSX : MFI) Aujourd'hui, les Aliments Maple Leaf (« l'entreprise ») et le Centre de Maple Leaf pour la sécurité alimentaire (« le Centre ») ont annoncé les quatre bénéficiaires des bourses 2026/27 en insécurité alimentaire décernées par le conseil d'administration des Aliments Maple Leaf.

Ces bourses sont en reconnaissance de la contribution extraordinaire de David Emerson, Wallace McCain, Purdy Crawford et W. Geoffrey Beattie en tant qu'anciens présidents du conseil d'administration des Aliments Maple Leaf. À tous les ans, le Centre attribue quatre bourses destinées à des étudiants et étudiantes à la maîtrise ou au doctorat qui mènent des travaux de recherche contribuant à l'enrichissement des connaissances sur l'insécurité alimentaire au Canada. Les candidats sont choisis en fonction de leur niveau académique, de leur contribution à combler les lacunes en matière de recherche et de la qualité de leur dossier de candidature, notamment en termes de faisabilité et de rigueur méthodologique.

Les candidats et candidates au doctorat, Alexandra Doran de l'Université Simon Fraser, Firoozeh Bairami Hekmati de l'Université Dalhousie, Diego Bitencourt Minas de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et Sian Borden de l'Université Queen's, recevront chacun une bourse d'étude de 15 000 $ destinée à financer leurs travaux de recherche.

Alexandra Doran explorera comment l'insécurité alimentaire et l'instabilité du logement se chevauchent pour les mères célibataires au Canada, en s'appuyant sur des données et l'expérience vécue pour mieux cerner le problème et trouver des solutions.





Firoozeh Bairami Hekmati examinera comment les programmes de Sécurité de vieillesse du Canada influent sur la sécurité alimentaire et le bien-être des personnes âgées à faible revenu dans le Canada atlantique.





Diego Bitencourt Minas étudiera l'impact de l'environnement alimentaire urbain des populations autochtones à Maniwaki et à Gatineau, et comment les communautés et les organisations locales s'efforcent de préserver les pratiques alimentaires traditionnelles et de favoriser la sécurité alimentaire.





Sian Borden travaillera avec les communautés africaines de Nouvelle-Écosse afin de mieux comprendre les systèmes alimentaires locaux et de soutenir les initiatives menées par les communautés en faveur d'une sécurité alimentaire et d'une souveraineté alimentaire renforcées.

« Les taux d'insécurité alimentaire restent à des niveaux alarmant au Canada, ce qui nous oblige à demeurer attentifs à la manière d'aborder le problème selon les différents groupes de personnes, affirme Sarah Stern, directrice générale du Centre. Ces projets de recherches aideront à renforcer notre compréhension des populations à risque et de la manière dont les politiques du gouvernement et les programmes communautaires peuvent leur apporter le meilleur soutien possible. »

Le Centre est fier d'appuyer la recherche qui contribue à notre compréhension des obstacles et des interventions pour parvenir à la sécurité alimentaire. Depuis que la bourse a été instaurée en 2020, 25 étudiants ont reçu des bourses de recherche. Pour obtenir davantage de renseignements sur la procédure d'attribution des bourses, visitez le site du Centre de Maple Leaf pour la sécurité alimentaire (en anglais seulement).

À propos du Centre de Maple Leaf pour la sécurité alimentaire

Le Centre de Maple Leaf pour la sécurité alimentaire (le « Centre »), un organisme sans but lucratif enregistré, s'est engagé à collaborer avec des parties prenantes pour réduire de 50 % l'insécurité alimentaire au Canada d'ici 2030. Le Centre investit dans la recherche, forme des partenariats intersectoriels et propose des solutions politiques visant à s'attaquer aux causes de l'insécurité alimentaire.

À propos des Aliments Maple Leaf

Les Aliments Maple Leaf Inc. (TSX : MFI) est une entreprise de biens de consommation emballés axée sur les objectifs, les protéines et les marques dont le siège social est situé à Mississauga, en Ontario. Elle produit fièrement et de façon responsable de délicieux aliments vendus sous des marques phares, notamment Maple Leaf®, Prime de Maple Leaf®, Natural Selections® Maple Leaf®, Mighty ProteinMC Maple Leaf, MusafirMC, Schneiders®, Mina® Halal, Greenfield Natural Meat Co.®, Lightlife® et Field Roast®. S'étant engagée à Rehausser le mérite des aliments et à fournir aux clients des protéines avec détermination, les Aliments Maple Leaf offre une valeur partagée pour tous ses intervenants en montrant la voie en matière de salubrité et de durabilité, en créant des marques bien-aimées, en exploitant avec excellence, en développant des talents exceptionnels et en élargissant son impact grâce à l'innovation et la portée géographique.

SOURCE Centre de Maple Leaf pour la sécurité alimentaire

Personnes-ressources pour les médias : Centre de Maple Leaf pour la sécurité alimentaire : Sarah Stern, [email protected]; Les Aliments Maple Leaf : [email protected]