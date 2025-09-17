L'investissement contribuera à élargir un programme communautaire qui a permis de réduire de jusqu'à 70 % l'insécurité alimentaire grave chez les participants inscrits toute l'année.

MISSISSAUGA, ON, le 17 sept. 2025 /CNW/ - (TSX : MFI) Le Centre de Maple Leaf pour la sécurité alimentaire (le « Centre ») a annoncé qu'il versera 450 000 $ au Carrefour solidaire Centre communautaire d'alimentation (« Carrefour solidaire CCA ») afin d'élargir le programme novateur Carte proximité, qui améliore l'accès à des aliments nutritifs pour les ménages à faible revenu de Montréal.

La Carte proximité verse des allocations mensuelles aux ménages en situation d'insécurité alimentaire sur des cartes rechargeables qui peuvent être utilisées dans les épiceries et les marchés publics participants pour l'achat de produits frais et préparés. Depuis son lancement en 2020, le programme a permis d'effectuer des achats d'une valeur de plus de 2,3 millions de dollars avec 5 500 cartes dans des collectivités de 13 arrondissements de Montréal, de Laval, de l'Outaouais et de l'Estrie. Les montants versés par le Centre permettront à la Carte proximité d'atteindre encore plus de personnes à Montréal et aideront le Carrefour solidaire CCA à mettre en place un modèle évolutif. Les sondages menés auprès des participants montrent que le programme s'est traduit par une réduction de 34 % de l'insécurité alimentaire grave chez les participants saisonniers, et une diminution impressionnante de 70 % chez les personnes inscrites toute l'année.

« La faim et l'insécurité alimentaire demeurent des enjeux prioritaires pour les Canadiennes et Canadiens. La Carte Proximité illustre concrètement comment les initiatives communautaires contribuent à réduire l'insécurité alimentaire des ménages, déclare Sarah Stern, directrice générale du Centre. Nous sommes fiers de soutenir le Carrefour Solidaire CCA afin d'élargir la portée de ce programme efficace et d'en faire bénéficier un plus grand nombre de familles à Montréal. »

« La Carte proximité, soutient Beccah Frasier, codirectrice générale du Carrefour solidaire CCA, permet à ses participants de devenir des agents de changement dans leur collectivité et de contribuer à la résilience des systèmes alimentaires locaux tout en bénéficiant d'une autonomie et d'un pouvoir d'achat accrus pour se procurer les produits d'épicerie dont leur ménage a le plus besoin. Avec nos cinq années d'apprentissages et de données exceptionnelles sur les répercussions, nous sommes très heureux de stimuler les conversations sur les coupons nourriciers au Québec et d'approfondir notre compréhension collective de la puissance et des possibilités évolutives de ce type de programme. »

Depuis son lancement en 2016, le Centre de Maple Leaf pour la sécurité alimentaire a versé environ 14 millions de dollars en subventions pour aider à lutter contre la faim et l'insécurité alimentaire au Canada. En plus de ce financement, le Centre prône la mise en place de politiques publiques cruciales et investit dans la recherche qui accroît la capacité des gens et des collectivités à atteindre la sécurité alimentaire. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le travail du Centre, consultez le www.feedopportunity.com .

À propos du Carrefour Solidaire CCA

Le Carrefour solidaire CCA accueille tout le monde et agit au cœur du système alimentaire pour soutenir les personnes en situation d'insécurité alimentaire. Il incarne le droit à l'alimentation dans ses actions autour de trois volets d'interventions complémentaires :

Améliorer l'accès à des aliments frais et locaux dans le respect de la dignité, de l'autonomie et du choix;

Développer les compétences des membres de la collectivité tant dans la cuisine qu'au jardin;

Mobiliser la collectivité autour des enjeux sociaux, environnementaux et politiques de l'alimentation.

Le Carrefour solidaire CCA est un site partenaire de Centres communautaires d'alimentation du Canada, un organisme national à but non lucratif qui œuvre pour s'attaquer aux causes profondes de l'insécurité alimentaire. Pour en savoir plus sur le Carrefour Solidaire, visitez le site https://www.carrefoursolidaire.org.

À propos de la Carte proximité

La Carte proximité est un programme novateur de bons alimentaires numériques qui soutient les systèmes alimentaires locaux tout en améliorant le pouvoir d'achat des ménages en situation d'insécurité alimentaire au Québec. La Carte proximité permet d'acheter des aliments dans les magasins et les marchés agréés, qui s'engagent à s'approvisionner directement auprès d'agriculteurs locaux. Elle contribue à rendre les aliments sains plus accessibles aux ménages en situation de précarité alimentaire ainsi qu'à promouvoir les producteurs locaux et à favoriser l'approvisionnement en circuit court. Pour en savoir plus sur la Carte Proximité, visitez le site https://www.carrefoursolidaire.org .

À propos du Centre de Maple Leaf pour la sécurité alimentaire (www.feedopportunity.com)

Le Centre de Maple Leaf pour la sécurité alimentaire (le « Centre »), un organisme sans but lucratif enregistré, s'est engagé à collaborer avec des parties prenantes pour réduire de 50 % l'insécurité alimentaire au Canada d'ici 2030. Il prône la mise en place de politiques publiques essentielles et investit dans le renforcement des connaissances et les programmes qui aident les gens et les collectivités à atteindre la sécurité alimentaire. Le Centre a été créé en 2016 et est dirigé par un conseil d'administration comprenant cinq experts indépendants.

