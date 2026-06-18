Les Aliments Maple Leaf publie son rapport intégré de 2025 où elle présente les progrès réalisés en matière de durabilité et de l'engagement en faveur de la création de valeur à long terme

Le rapport souligne les points forts en matière de durabilité environnementale, sociale et économique

MISSISSAUGA, ON, le 18 juin 2026 /CNW/ - (TSX: MFI) Aujourd'hui, les Aliments Maple Leaf (« l'entreprise ») a publié son rapport intégré annuel où elle présente un aperçu de ses réalisations en matière de développement durable en 2025, ainsi que les progrès stratégiques et les résultats financiers pour l'année écoulée. Le rapport met en lumière la transformation continue de l'entreprise en tant que chef de file des produits de consommation emballés axé sur les marques et aux objectifs bien définis, tout en renforçant son engagement en matière de création de valeur partagée pour tous les intervenants.

« Ce fut une année décisive pour les Aliments Maple Leaf, affirme Curtis Frank, président et chef de la direction, les Aliments Maple Leaf. Nous avons terminé avec succès la scission de notre exploitation de porc et la dernière étape de notre transformation de deux milliards de dollars, permettant à la société de bénéficier d'une plus grande solidité financière, d'une orientation stratégique plus ciblée et améliorant la constance de notre rendement. Alors que nous entreprenons notre prochain chapitre, nous le faisons avec un dynamisme évident, une exécution plus efficace et une plateforme solide propice à une croissance durable. »

« Je suis fier des progrès que nous accomplissons en vue de la réalisation de notre vision d'être l'entreprise de produits protéinés la plus durable sur Terre, poursuit monsieur Frank. Notre rapport intégré témoigne de la rigueur avec laquelle nous améliorons à la fois notre rendement commercial et notre leadership en matière de durabilité, qu'il s'agisse d'accélérer nos efforts en matière d'initiatives environnementales et d'améliorer le bien-être animal ou de contribuer à lutter contre l'insécurité alimentaire dans les communautés que nous desservons. Ces engagements sont profondément ancrés dans notre façon de fonctionner, de diriger et de créer de la valeur durable pour l'ensemble de nos parties prenantes. »

Engagements des Aliments Maple Leaf

Le rapport intégré de 2025 présente le rendement financier des Aliments Maple Leaf et son leadership en durabilité, les progrès réalisés par l'entreprise par rapport à ses objectifs de développement durable, ainsi que son travail pour réduire l'insécurité alimentaire. Le rapport souligne également le travail accompli pour faire avancer les efforts en soins des animaux, en salubrité alimentaire et en sécurité pour nos employés.

Faits saillants

Produire de meilleurs aliments

L'entreprise a lancé Musafir®, une marque riche en protéines d'inspiration sud-asiatique et les bâtonnets de poulet Mighty Protein®, une innovation dans le secteur des collations saines qui contient moins d'agents de remplissage.

Schneiders® et Maple Leaf® ont conservé la 1 re et la 2 e position parmi les viandes emballées au Canada et Prime de Maple Leaf® est la marque de volaille fraîche n o 1 au Canada.*

et la 2 position parmi les viandes emballées au Canada et Prime de Maple Leaf® est la marque de volaille fraîche n 1 au Canada.* Mina® est demeurée la marque de volaille fraîche halal no 1 au Canada et Greenfield Natural Meat Co.® a continué en tant que la première marque de viandes emballées durables au Canada et la troisième aux États-Unis.*

De meilleurs soins pour notre personnel

Les Aliments Maple Leaf a fait progresser son programme de conformité sociale en menant des audits dans l'ensemble des établissements clés.

L'entreprise a continué d'améliorer son rendement en matière de sécurité en 2025 selon les principaux indicateurs, reflétant plus d'une décennie de progrès soutenu et de priorité accordée à la sécurité au travail.

De meilleurs soins pour nos collectivités

En 2025, le Centre de Maple Leaf pour la sécurité alimentaire a fait des dons de près de deux (2) millions de dollars en aliments riches en protéines dans l'ensemble du Canada et des États-Unis.

Les membres d'équipe salariés des Aliments Maple Leaf ont fait du bénévolat dans 26 communautés à travers le Canada dans le cadre de 44 événements organisés par des champions et des championnes du bénévolat.

De meilleurs soins pour nos animaux

L'entreprise a terminé la construction de nouvelles installations d'accouvaison pour les volailles reproductrices de poulets à griller.

Les Aliments Maple Leaf poursuit ses essais en matière de vérification vidéo à distance du bien-être et de surveillance de la santé.

De meilleurs soins pour notre planète

L'entreprise a réalisé une importante réduction des déchets en 2025, avec 10 établissements et installations de plus qui sont maintenant sans mise en décharge, donc un total de 13 établissements en tout dans l'ensemble de l'organisation.

Les Aliments Maple Leaf continue à progresser vers ses objectifs climatiques fondés sur la science en augmentant les réductions réalisées depuis l'année de référence 2018.

L'entreprise a augmenté ses partenariats en agriculture régénératrice en soutenant des agriculteurs de centaines de milliers d'acres afin d'améliorer la santé du sol et de réduire les émissions.

Pour obtenir plus d'information

Pour consulter le rapport intégré de 2025 au complet, veuillez visiter : Rapport Intégré

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient de l'information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris des énoncés portant sur la stratégie de la Société et son exécution, sa transformation, ses objectifs de croissance, ses objectifs et cibles en matière de durabilité, ses initiatives environnementales, son rendement opérationnel, sa situation et sa performance financières, ainsi que les avantages anticipés des transactions récentes. L'information prospective repose sur les attentes, estimations, hypothèses et croyances actuelles de la direction, telles que décrites dans le Rapport intégré 2025 de la Société et dans d'autres documents d'information publique disponibles sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca, et elle est assujettie à un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'autres facteurs susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats réels et ceux exprimés ou sous-entendus par cette information prospective. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les changements des conditions économiques; la demande des consommateurs; les coûts des intrants; les perturbations de la chaîne d'approvisionnement; l'évolution de la réglementation; les risques liés à l'environnement et au climat; la disponibilité et le coût du capital; les risques liés à l'exécution des initiatives stratégiques; ainsi que d'autres risques décrits dans le Rapport intégré 2025 de la Société et dans d'autres documents d'information publique disponibles sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca. Les lecteurs sont avertis de ne pas se fier indûment à cette information prospective. À moins que la loi ne l'impose, la société ne prend aucun engagement de mettre à jour publiquement ou de réviser tout énoncé prospectif.

*Source : Market share data source: Tracked categories; Nielseniq, Markettrack, Spins-Iri Total Mulo+Natural Channel

À propos des Aliments Maple Leaf Inc.

Les Aliments Maple Leaf (TSX : MFI) est une entreprise de biens de consommation emballés axée sur les objectifs, les protéines et les marques dont le siège social est situé à Mississauga, en Ontario. Elle produit fièrement et de façon responsable de délicieux aliments vendus sous des marques phares, notamment Maple Leaf®, Prime de Maple Leaf®, Natural Selections® Maple Leaf®, Mighty ProteinMC Maple Leaf, MusafirMC, Schneiders®, Mina® Halal, Greenfield Natural Meat Co.®, Lightlife® et Field Roast®. S'étant engagée à Rehausser le mérite des aliments et à fournir aux clients des protéines avec détermination, les Aliments Maple Leaf offre une valeur partagée pour tous ses intervenants en montrant la voie en matière de salubrité et de durabilité, en créant des marques bien-aimées, en exploitant avec excellence, en développant des talents exceptionnels et en élargissant son impact grâce à l'innovation et la portée géographique.

SOURCE Les Aliments Maple Leaf Inc.

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