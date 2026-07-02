Les Aliments Maple Leaf communiquera ses résultats financiers du deuxième trimestre de 2026 le 12 août

TSX : MFI

www.mapleleaffoods.com

MISSISSAUGA, ON, le 2 juill. 2026 /CNW/ - Les Aliments Maple Leaf Inc. (« Les Aliments Maple Leaf » ou « la société ») (TSX : MFI) communiquera ses résultats financiers pour le deuxième trimestre 2026 le 12 août 2026 à 6 h (HE). Cette publication sera suivie d'une conférence téléphonique et d'une webdiffusion à 8 h (HE).

Quoi : Conférence téléphonique sur les résultats financiers du deuxième trimestre

de l'exercice 2026 des Aliments Maple Leaf Qui : Curtis Frank, président et chef de la direction

David Smales, chef des finances Quand : 12 août 2026, à 8 h (HE) Détails relatifs à la conférence

téléphonique : Pour vous inscrire à la webdiffusion, cliquez ici.

Pour participer à la conférence téléphonique, veuillez composer le 416 945-7677 ou le 1 888 699-1199. Les personnes qui composent le numéro doivent demander à participer à la conférence téléphonique des Aliments Maple Leaf. Pour participer à la conférence téléphonique sans l'aide d'un téléphoniste, vous pouvez vous inscrire et entrer votre numéro de téléphone à https://emportal.ink/4vnb64j pour recevoir un appel automatisé instantané. Les personnes qui ne peuvent participer à la conférence à l'heure prévue pourront écouter un enregistrement qui sera disponible une heure après l'événement au 1 289 819-1450 ou au 1 888 660-6345, code d'accès : 19274 #.

Dans les 48 heures suivant l'événement, vous pourrez accéder à l'enregistrement de la webémission qui sera archivé sur le site Web de la société à l'adresse www.mapleleaffoods.com/fr/investisseurs/.

À propos des Aliments Maple Leaf Inc.

Les Aliments Maple Leaf (TSX : MFI) est une entreprise spécialisée dans les produits de consommation emballés qui est portée par une mission et axée sur les protéines, dont le siège social se trouve à Mississauga, Ontario. Elle produit fièrement des aliments délicieux et fabriqués de manière responsable sous des marques phares telles que Maple Leaf®, Prime de Maple Leaf®, Natural Selections Maple Leaf®, Maple Leaf Mighty ProteinTM, MusafirTM, Schneiders®, Mina®, Halal, Greenfield Natural Meat Co.®, LightLife® et Field RoastTM. S'étant engagée à rehausser le mérite des aliments et à offrir aux clients des produits protéinés avec détermination, les Aliments Maple Leaf offre une valeur partagée à tous ses intervenants en montrant l'exemple en matière de sécurité, de salubrité et de durabilité, en élaborant des marques aimées, en exploitant avec excellence, en mettant en valeur des talents prodigieux et en élargissant son rayonnement au moyen d'innovation et de portée géographique.

SOURCE Les Aliments Maple Leaf Inc.

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec : Les Aliments Maple Leaf Inc., Personne-ressource pour les investisseurs : [email protected], Personne-ressource pour les médias : [email protected]