Prospérité Canada fournira de l'aide pour la préparation des déclarations de revenus, du soutien pour l'accès aux prestations et de l'encadrement financier à plus de Canadiens.

MISSISSAUGA, ON, le 23 oct. 2025 /CNW/ - Le Centre de Maple Leaf pour la sécurité alimentaire (« le Centre ») a annoncé qu'il s'engage à verser 1 million de dollars au programme Avenir résilient de Prospérité Canada, une initiative nationale qui vise à aider un million de Canadiens à accéder à 2 milliards de dollars d'aide financière au cours des quatre prochaines années.

Au moyen de cet investissement, Prospérité Canada renforcera la capacité des organismes communautaires à travers le pays à offrir des services gratuits d'autonomisation financière, y compris les déclarations de revenus, l'accès aux prestations gouvernementales et l'encadrement financier, pour aider davantage de Canadiens à revenu faible ou modeste à bâtir une sécurité financière durable.

« Nous savons que l'insécurité alimentaire est étroitement liée à l'insécurité financière. Le Centre soutien depuis longtemps le travail accompli par Prospérité Canada pour renforcer les connaissances financières et l'autonomisation des Canadiens qui ont du mal à joindre les deux bouts, affirme Sarah Stern, directrice générale du Centre. Nous sommes fiers de nous joindre au gouvernement du Canada afin d'augmenter l'envergure de ces services essentiels dans l'ensemble de la nation, de mettre plus d'argent dans les poches des gens et de renforcer la résilience financière des collectivités partout au pays. »

« Ce soutien du Centre de Maple Leaf pour la sécurité alimentaire témoigne d'une grande confiance dans notre vision commune d'un Canada où chacun dispose des outils et des soutiens nécessaires pour prospérer financièrement, dit Elizabeth Mulholland, chef de la direction de Prospérité Canada. Ensemble, nous pouvons supprimer les obstacles aux aides financières essentielles, réduire le stress financier et aider des millions de Canadiens à bâtir une avenir plus sûr ».

Le projet Avenir résilient se concentre sur le soutien aux populations prioritaires, notamment les communautés noires, les peuples autochtones (Premières Nations, Inuits et Métis) et les personnes handicapées - des populations qui souffrent de manière disproportionnée d'insécurité alimentaire.

Depuis son lancement en 2016, le Centre a versé environ 15 millions de dollars en subventions. En plus du financement, le Centre préconise la mise en place de politiques publiques essentielles et investit dans la recherche qui fait progresser la capacité des gens et des collectivités à arriver à la sécurité alimentaire. Vous pouvez en apprendre davantage sur le travail du Centre sur le site www.feedopportunity.com.

À propos de Prospérité Canada

Prospérité Canada est un organisme de bienfaisance canadien qui se consacre à élargir, grâce à des politiques et à des programmes novateurs, les possibilités économiques des Canadiennes et des Canadiens vivant dans la pauvreté. En tant que chef de file canadien dans le domaine de l'autonomisation financière, Prospérité Canada travaille en collaboration avec les gouvernements, les entreprises et les groupes communautaires afin d'élaborer et de promouvoir des politiques, des programmes et des ressources en matière de finances en vue d'éliminer les obstacles auxquels sont confrontés les Canadiennes et les Canadiens et de favoriser leur prospérité. Apprenez-en davantage : www.prospercanada.org

À propos du Centre de Maple Leaf pour la sécurité alimentaire

Le Centre de Maple Leaf pour la sécurité alimentaire (le « Centre »), un organisme sans but lucratif enregistré, s'est engagé à collaborer avec des parties prenantes pour réduire de 50 % l'insécurité alimentaire au Canada d'ici 2030. Il prône la mise en place de politiques publiques essentielles et investit dans le renforcement des connaissances et les programmes qui aident les gens et les collectivités à atteindre une sécurité alimentaire durable. Le Centre a été créé en 2016 et est dirigé par un conseil d'administration comprenant quatre experts indépendants.

Suivez-nous sur LinkedIn

@FeedOpportunity

@ProsperCanada

SOURCE Centre de Maple Leaf pour la sécurité alimentaire

Personnes-ressources pour les médias : Centre de Maple Leaf pour la sécurité alimentaire : Sarah Stern, [email protected]; Aliments Maple Leaf : Ligne info-médias 1 888 995-5030, [email protected]; Prospérité Canada : Wendy Abbott-Serroul, Tél. : 416 993 6409, [email protected]