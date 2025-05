Le projet de revitalisation de 25 millions de dollars a permis de repenser les expositions, l'infrastructure et les espaces réservés aux visiteurs du Centre, en associant un design moderne à des expériences d'apprentissage immersives et pratiques. Les points forts de ce projet sont les suivants:

- Nouvelles expositions : Une transformation intégrale des expositions offer de nouvelles expériences interactives sur la flore et la faune des terres humides. Les expositions sont maintenant divisées en zones thématiques qui mettent en valeur l'importance écologique des terres humides, soulignées par un « Mur des espèces » qui s'étend du sol au plafond.

Théâtre modernisé : Doté de systèmes de sonorisation, d'éclairage et de projection ultramodernes, il offre un cadre plus attrayant pour les présentations et les événements.

Diorama restauré : Le diorama comprend désormais un cycle d'éclairage dynamique jour-nuit et un paysage sonore ambiant, donnant vie à l'environnement du marais.

Café mis à jour : Situé au deuxième étage et offrant une vue panoramique sur le marais, le café présente un design contemporain et des installations de cuisine améliorées.

Nouveau centre de conférences : Création d'un espace polyvalent conçu pour accueillir des rassemblements communautaires, des réunions, des conférences et des programmes éducatifs. Il est doté d'une nouvelle cuisine de restauration et d'un bar à service complet.

Économies d'énergie : Les améliorations de l'infrastructure augmenteront notre efficacité énergétique de près de 50 %.

« Cette rénovation est une réimagination complète de la façon dont nous mettons les gens en contact avec le monde naturel », a déclaré Jacques Bourgeois, porte-parole du Centre de découverte. "Nous sommes ravis d'accueillir les visiteurs pour leur faire découvrir les terres humides d'une toute nouvelle façon.

Le Centre était fermé depuis novembre 2023 pour faciliter ces travaux de modernisation. Pendant la fermeture, les programmes publics se sont poursuivis par le biais de programmes virtuels. Les sentiers sont restés ouverts toute l'année, permettant aux visiteurs de rester en contact avec la nature.

Lors de la réouverture du 24 mai, l'entrée sera à moitié prix pendant tout le week-end, des programmes spéciaux, des visites guidées et des activités pour les familles seront offertes, ainsi qu'un cadeau spécial pour les 100 premiers visiteurs.

Pour plus d'informations et pour planifier votre visite, veuillez consulter le site www.oakhammockmarsh.ca.

Ce projet est soutenu en partie par le gouvernement du Canada et la province du Manitoba, ainsi que par de nombreux donateurs privés.

SOURCE Canards Illimités Canada

Contact pour les médias: Jacques Bourgeois, Communications et Marketing, Centre de découverte des terres humides Harry J. Enns, Téléphone: (204) 467-3300 Cellulaire: (204) 330-7324, Courriel: [email protected]