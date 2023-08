Investissement majeur pour les communautés acadienne et francophone en situation minoritaire à l'Île-du-Prince-Édouard

ABRAM-VILLAGE, PE, le 14 août 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est engagé à investir dans l'éducation, dès l'âge préscolaire, afin d'outiller les jeunes pour leur avenir et de favoriser la vitalité des communautés de langue officielle en situation minoritaire.

Aujourd'hui, Bobby Morrissey, député d'Egmont, a annoncé l'octroi de plus de 12,9 millions de dollars sur 5 ans (de 2023-2024 à 2027-2028) au nom de l'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles. Les fonds sont accordés pour le projet de reconstruction et de modernisation du Centre d'éducation Évangéline. M. Morrissey était accompagné de l'honorable Natalie Jameson, ministre de l'Éducation et de la Petite enfance de l'Île-du-Prince-Édouard. Pour sa part, le gouvernement provincial accorde au projet plus de 40 millions de dollars sur 5 ans (de 2023-2024 à 2027-2028).

Le projet d'infrastructure comporte trois volets : préscolaire, scolaire et communautaire. Il permettra au Centre d'éducation Évangéline de reconstruire et de moderniser ses espaces scolaires, à la suite des effets dévastateurs de l'ouragan Fiona qui a frappé l'île en septembre 2022. Afin d'offrir des services complets à la communauté acadienne et francophone de la région, ce financement permettra aussi :

de redistribuer et d'agrandir les espaces communautaires;

de reconstruire et d'agrandir le Centre de la petite enfance pour augmenter le nombre de places;

d'agrandir les espaces scolaires afin de mieux aménager les classes (de la maternelle à la 12e année) pour favoriser l'apprentissage;

de reconstruire et d'aménager les espaces communautaires et partagés;

de créer un nouveau centre d'excellence en arts et culture. Ce centre favorisera le développement du secteur des arts et de la culture ainsi que la formation, l'animation, la création et la diffusion de produits artistiques et culturels en français dans la région Évangéline.

Le projet est financé dans le cadre de l'Entente Canada-Île-du-Prince-Édouard relative à l'enseignement dans la langue de la minorité et à l'enseignement de la seconde langue officielle de 2020-2021 à 2022-2023.

Citations

« En tant que Franco-Albertain vivant en situation minoritaire, je sais à quel point il est important pour les élèves d'apprendre et de s'épanouir dans leur langue officielle. Dans la belle région d'Évangéline, les Acadiens et les Acadiennes ont préservé leur langue grâce à des institutions fortes comme le Centre d'éducation Évangéline et aujourd'hui, nous réitérons notre engagement à soutenir l'éducation dans la langue de la minorité en annonçant cet investissement majeur pour les communautés acadienne et francophone de l'Île-du-Prince-Édouard. »

- L'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles

« Le Centre d'éducation Évangéline est au cœur de la communauté, et l'investissement annoncé aujourd'hui est majeur pour l'ensemble des Acadiens, des francophones et des francophiles de l'Île-du-Prince-Édouard. C'est grâce au dévouement de personnes qui ont à cœur de préserver la vitalité du français dans la région et à des investissements comme celui-ci que nous sommes en mesure d'offrir des occasions de s'épanouir ici, dans le comté d'Egmont. »

- Bobby Morrissey, député d'Egmont

« Notre gouvernement est déterminé à assurer aux étudiants et aux familles un accès à des milieux d'apprentissage de qualité propices à la réussite scolaire. Je suis fier que nous investissions 40 millions de dollars dans l'avenir de l'éducation en français dans la région Évangéline, afin que les étudiants, les familles et la communauté locale bénéficient de l'espace et du soutien nécessaires à leur épanouissement. »

- L'honorable Dennis King, premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard

« Au fil de son histoire, l'Île-du-Prince-Édouard a tissé des liens solides et durables avec la communauté acadienne et francophone. Nous tenions à ce que nos étudiants connaissent cette histoire et sachent comment elle a façonné le peuple que nous sommes aujourd'hui. Cet investissement permettra de mettre en place une infrastructure destinée à soutenir la communauté francophone par l'entremise d'une école moderne, d'un espace pour un centre de la petite enfance, d'une bibliothèque publique accessible et d'un espace suffisamment grand pour répondre aux besoins de la communauté dans les années à venir. »

- L'honorable Natalie Jameson, ministre de l'Éducation et de la Petite enfance de l'Île-du-Prince-Édouard

« En tant que fier Acadien, je suis heureux de constater l'engagement des gouvernements fédéral et provincial à investir dans le Centre éducatif Évangéline. La reconstruction et la modernisation permettront d'offrir plus de places à la garderie, à l'école et au centre communautaire. Ce financement profitera à la communauté acadienne et francophone de la région d'Évangéline. »

- L'honorable Gilles Arsenault, ministre du Développement économique, de l'Innovation et du Commerce et ministre responsable des Affaires acadiennes et francophones, député de la circonscription 24, Évangéline-Miscouche

« Le Centre d'éducation Évangéline a été comme un fort qui a guidé l'éducation de langue française à l'Île-du-Prince-Édouard. Si nous comptons cinq autres centres scolaires communautaires à l'Île-du-Prince-Édouard aujourd'hui, c'est en grande partie en raison de la résilience et la persévérance des Acadiens et francophones de la région Évangéline. Il nous fait grand plaisir de participer à l'annonce d'un nouvel édifice pour le Centre d'éducation Évangéline qui comprendra une nouvelle école ainsi que des nouveaux espaces communautaires. La Commission scolaire de langue française tient à remercier Patrimoine canadien, le gouvernement fédéral ainsi que la province de l'Île-du-Prince-Édouard pour leur contribution financière qui aidera à assurer la vitalité de la communauté acadienne et francophone de l'Île-du-Prince-Édouard et, en particulier, de la région Évangéline. »

- Gilles Benoit, président, Commission scolaire de langue française

Les faits en bref

En septembre 2022, la tempête Fiona a endommagé le Centre d'éducation Évangéline, mettant un frein au projet de rénovation et d'agrandissement. À la suite de l'évaluation des dommages, la reconstruction complète du Centre d'éducation Évangéline a été déterminée comme nécessaire.

Le Centre d'éducation Évangéline est le centre scolaire communautaire de la région d'Évangéline. Il abrite les classes des niveaux primaire et secondaire ainsi que le Centre éducatif Pomme et Rinette.

Le Centre d'éducation Évangéline accueille plus de 200 élèves chaque année et, depuis son ouverture, plus de 1 400 jeunes y ont décroché leur diplôme. Il est reconnu comme le château fort de la communauté acadienne et francophone de l'Île-du-Prince-Édouard.

Le Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028 prévoit l'injection de 47 millions de dollars supplémentaires sur cinq ans pour soutenir des projets de construction liés aux infrastructures éducatives communautaires des communautés de langue officielle en situation minoritaire. Ces fonds s'ajoutent aux 14,8 millions de dollars par année prévus dans le Plan d'action pour les langues officielles 2018-2023; aux 80 millions de dollars annoncés dans le Budget de 2021; et aux 78,9 millions de dollars sur 10 ans destinés aux infrastructures communautaires éducatives de ces communautés, annoncés dans le Budget de 2017 dans le cadre du Plan Investir dans le Canada du gouvernement du Canada.

Le gouvernement du Canada accorde ce financement par l'entremise des Programmes d'appui aux langues officielles, dont l'objectif global est de favoriser l'épanouissement des communautés francophones et anglophones qui vivent en situation minoritaire et de promouvoir le français et l'anglais dans la société canadienne.

Le 1er mars 2022, le gouvernement du Canada a présenté un projet de loi bonifié visant l'égalité réelle entre les langues officielles du Canada pour adapter la Loi sur les langues officielles à une société en évolution. Ce projet de loi vise, entre autres, à répondre au déclin du français au pays; à clarifier et à renforcer la partie de la Loi sur les langues officielles concernant la promotion des langues officielles; et à appuyer les communautés de langue officielle en situation minoritaire.

Liens connexes

Loi modifiant la Loi sur les langues officielles, édictant la Loi sur l'usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale et apportant des modifications connexes à d'autres lois

Budget de 2021

Plan d'action pour les langues officielles 2018-2023 : Investir dans notre avenir

Programmes d'appui aux langues officielles

Conseil scolaire-communautaire Évangéline

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: (médias seulement), veuillez communiquer avec : Marianne Blondin, Attachée de presse, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]