Le célèbre musicien folk-rock canadien Alan Doyle rendra hommage à Prince en interprétant une de ses chansons lors des célébrations de l'Allée des célébrités canadiennes qui auront lieu le 20 novembre au Liberty Grand de Toronto.

TORONTO, le 7 nov. 2024 /CNW/ - L'Allée des célébrités canadiennes, la plus importante célébration de l'excellence canadienne, est fière d'annoncer que William Prince est le lauréat de cette année de l'honneur Allan Slaight Music Impact, une reconnaissance annuelle qui célèbre les réalisations des musiciens canadiens qui ont utilisé leur voix et leur talent pour inspirer et avoir un impact positif sur l'industrie de la musique.

Avec quatre albums primés à ce jour, l'œuvre de William retrace son parcours remarquable depuis la Première nation de Peguis jusqu'aux plus grandes scènes du pays. Guidées par une gratitude pratique mais profonde, ses chansons rayonnent de grâce et de générosité.

La carrière de William est jalonnée de nombreuses récompenses et d'étapes importantes, notamment ses débuts au Grand Ole Opry, plusieurs prix JUNO et des récompenses internationales, dont le John Prine Songwriting Fellowship. Il a partagé l'affiche avec des légendes telles que Neil Young, Norah Jones et Sarah McLachlan, a participé à deux sessions du Tiny Desk et bien plus encore. Depuis ses apparitions sur les chaînes de télévision nationales jusqu'à ses collaborations avec certaines des plus grandes stars canadiennes, dont The Tragically Hip et Serena Ryder, William est l'un des auteurs-compositeurs les plus aimés et les plus célèbres du pays. Au-delà de ses albums et de ses réalisations, il a utilisé sa voix pour apporter une contribution significative à notre héritage collectif - de l'animation de A Day to Listen à la composition d'une chanson originale pour le 40e anniversaire du Marathon de l'espoir de Terry Fox.

Alan Doyle, auteur-compositeur-interprète acclamé et leader de Great Big Sea, rendra hommage à William Prince avec une performance spéciale de l'une de ses chansons lors de la célébration de l'Allée des célébrités canadiennes le mercredi 20 novembre, au Liberty Grand de Toronto. L'événement mettra à l'honneur Prince aux côtés de l'intronisé précédemment annoncé, Dr Frank J. Hayden, et de la National Hero de cette année de l'Allée des célébrités canadiennes, Danielle Campo.

Au nom du conseil d'administration de l'Allée des célébrités canadiennes, Randy Lennox a déclaré : "William Prince est un conteur remarquable dont les contributions à la musique canadienne, à la fois en tant qu'artiste célèbre et défenseur de causes importantes, transcendent les frontières et touchent au cœur de l'expérience humaine. Nous sommes fiers de reconnaître son talent, son esprit et l'héritage durable qu'il est en train de créer pour les générations à venir".

