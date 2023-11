STE-ADÈLE, QC, le 9 nov. 2023 /CNW/ - Un solide partenariat a été conclu entre le Cégep de Saint-Jérôme et Équipe Laurence, permettant à celle-ci de recevoir dans les locaux de son Campus de Ste-Adèle, dès le mois de février 2024, une nouvelle cohorte d'étudiantes et d'étudiants en quête d'une formation de pointe. Ceux-ci pourront y obtenir une attestation d'études collégiales, AEC, en dessin spécialisé en Génie civil. Cette nouvelle offre de programme collégial dans la région permettra aux étudiantes et étudiants d'exercer, en fin de parcours, la profession de dessinatrice ou dessinateur spécialisé en génie civil.

Les étudiants profiteront d’un environnement professionnel propice à paver la voie à leur éventuelle intégration au marché du travail dans le secteur du génie civil. (Groupe CNW/Équipe Laurence)

C'est ce qu'on fait savoir aujourd'hui le Directeur adjoint au développement pédagogique de la Formation continue du Cégep de Saint-Jérôme, monsieur Pierre-Luc Tremblay, et le président et chef de la direction d'Équipe Laurence, Alexandre Latour. Ceux-ci ont précisé que cette initiative constitue la parfaite illustration qu'une collaboration ente l'industrie et les institutions d'enseignement est possible, et ce, au bénéfice des clientèles recherchant des opportunités de carrière leur facilitant un accès rapide au marché du travail spécialisé, avec de belles perspectives de progression de carrière et de développement personnel.

À l'issue de leur formation, les diplômées et diplômés seront en mesure de comprendre les concepts fondamentaux de domaines en génie civil liés à leurs fonctions (bâtiments, ouvrages d'art et infrastructures de génie civil), d'interpréter les plans d'ensemble, de concevoir et de réaliser les dessins, de produire les plans, d'utiliser un ordinateur pour réaliser l'ensemble des tâches effectuées par un dessinateur technique et d'évaluer les quantités requises de matériaux de construction. « À l'instar des autres formations offertes au Cégep de Saint-Jérôme, ce programme crédité de courte durée a été mis en place à l'intention de la population adulte en réorientation de carrière en réponse aux réalités particulières du marché du travail dans la grande région des Laurentides » a précisé monsieur Tremblay.

Celui-ci a souligné que le Cégep a reçu plus d'une trentaine de lettres de municipalités et d'entreprises visant à appuyer la mise en œuvre de cette formation dans la région.

Quant à lui, le président d'Équipe Laurence s'est dit réjoui de constater que les futures étudiantes et futurs étudiants pourraient pendant leur apprentissage profiter, en outre, d'une immersion dans un milieu professionnel actif susceptible de bien les préparer à leurs futures fonctions.

« Nous osons même espérer qu'Équipe Laurence aura le privilège d'accueillir plusieurs candidatures chez les éventuelles finissantes et finissants de ce formidable programme de formation » a renchéri monsieur Latour qui a conclu en se disant persuadé que cette initiative saura convaincre les futurs étudiants des Laurentides et d'ailleurs en recherche d'une formation concrète aux perspectives d'emplois attrayantes.

