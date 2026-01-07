Cette couverture signifie qu'un plus grand nombre de Canadiens vivant avec le diabète peuvent accéder à la technologie d'Abbott de surveillance du glucose par capteur, leur donnant ainsi accès à des renseignements utiles pour les aider à prendre en charge leur maladie en toute confiance [i] .

. La dernière innovation d'Abbott, le capteur FreeStyle Libre 3 Plus*, est facile à appliquer[ii] et à utiliser[iii], en plus d'être le plus petit capteur au monde[iv],[v]; il fournit aux utilisateurs des lectures exactes et uniformes pour une période allant jusqu'à 15 joursi,v.

MISSISSAUGA, ON, le 7 janvier 2026 /CNW/ - La plus récente technologie d'Abbott (NYSE: ABT), le capteur FreeStyle Libre 3 Plus*, est désormais remboursé par le régime d'assurance public de toutes les provinces canadiennes[vi] et par des programmes fédéraux, comme les services de santé non assurés (SSNA)vi, et couvert par la majorité des programmes d'avantages sociaux offerts par les employeurs[i]. Cette couverture signifie qu'un plus grand nombre de Canadiens vivant avec le diabète peuvent bénéficier de la facilité qu'offre le plus petit capteur de glucose au mondeiv,v.

PLUS D’AUTONOMIE POUR LES CANADIENS VIVANT AVEC LE DIABÈTE : LE CAPTEUR FREESTYLE LIBRE 3 PLUS D’ABBOTT EST DÉSORMAIS COUVERT PARTOUT AU CANADA

Le capteur FreeStyle Libre 3 Plus fournit des lectures exactes et constantesv pour une période allant jusqu'à 15 joursv et mesure le taux de glucose d'une personne en continu pour l'aider à comprendre les différents effets de l'alimentation, des médicaments et de l'activité physique sur son taux de glucosei.

« La surveillance du glucose par capteur a transformé les soins du diabète », explique Akshay Jain, M.D., un endocrinologue de Surrey (Colombie-Britannique) reconnu à l'échelle nationale. « Ces outils intuitifs, comme le capteur FreeStyle Libre 3 Plus, permettent aux personnes vivant avec le diabète de prendre en charge leur maladie. Cette technologie devrait devenir le traitement de référence au Canada afin d'assurer un accès élargi et d'améliorer la santé de nos communautés. »

Remboursement par les régimes publics et les SSNA

Le remboursement du capteur FreeStyle Libre 3 Plus* est offert aux personnes vivant avec le diabète qui résident dans les provinces énumérées ci-dessous et respectent les critères d'admissibilité de leur provincevi.

Alberta

Colombie-Britannique

Manitoba

Nouveau-Brunswick

-PLUS-

Terre-Neuve-et-Labrador

Nouvelle-Écosse

Ontario

Île-du-Prince-Édouard

Québec

Saskatchewan

De plus, le remboursement est offert par le biais des SSNA aux personnes admissibles des Premières Nations et des Inuits qui gèrent actuellement leur diabète avec de l'insulinevi.

Régimes d'assurance offerts par les employeurs

Le capteur FreeStyle Libre 3 Plus* est également couvert par de nombreux régimes d'assurance offerts par les employeurs aux patients admissibles. Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, les personnes vivant avec le diabète devraient communiquer avec leur compagnie d'assurance ou avec l'administrateur de leur régime, ou consulter la section Coûts et remboursement pour les systèmes FreeStyle Libre accessible sur le site Web d'Abbott[i].

« Les gouvernements provinciaux et les fournisseurs d'assurance privés partout au pays reconnaissent les avantages transformateurs que procure le capteur FreeStyle Libre 3 Plus », selon Luz Herrera, directrice générale d'Abbott Soins du diabète Canada. « La couverture étendue démontre clairement les grandes répercussions et la valeur de notre technologie. »

Pour en savoir plus sur le capteur FreeStyle Libre 3 Plus*, rendez-vous au monfreestyle.ca.

À propos des systèmes FreeStyle Libre :

Abbott demeure à l'origine de technologies révolutionnaires afin de soutenir les personnes qui vivent avec le diabète. Il y a 10 ans, l'entreprise a transformé les soins du diabète avec ses systèmes de surveillance du glucose par capteur FreeStyle Libre[vii] reconnus partout dans le monde, aujourd'hui utilisés par près de 7 millions de personnes dans plus de 60 paysv. Les gens utilisent la technologie Libre pour consulter leur taux de glucose en temps réel, ce qui leur permet de mieux comprendre les effets de l'alimentation, du niveau d'activité et de l'insuline sur le glucose, et ainsi faire des progrès en vue d'atteindre leurs objectifs de santé. Les systèmes Libre sont couverts en totalité ou en partie dans plus de 40 paysv.

-PLUS-

À propos d'Abbott :

Abbott est un chef de file mondial dans le domaine des soins de santé qui aide les gens à profiter pleinement de la vie, à chaque étape. Nous offrons des technologies révolutionnaires qui touchent l'ensemble des soins de santé, avec des unités commerciales dans les secteurs des produits diagnostiques, des appareils médicaux, des produits nutritionnels et des médicaments génériques de marque. Nos 114 000 employés répondent aux besoins de la population dans plus de 160 pays.

Visitez notre site www.abbott.ca ou suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, Instagram, X et YouTube.

###

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ/RÉFÉRENCES

* Le système flash de surveillance du glucose FreeStyle Libre 3 (lecteur FreeStyle Libre 3 ou appli FreeStyle Libre 3 utilisée avec le capteur FreeStyle Libre 3 Plus) est indiqué pour mesurer en continu les taux de glucose du liquide interstitiel des personnes de 2 ans et plus vivant avec le diabète sucré. Toujours lire et suivre les directives de l'étiquette ou de la notice.

[i] Fokkert, M. BMJ Open Diab Res Care (2019). https://doi.org/10.1136/bmjdrc-2019-000809.

[ii] Alva, S. Diabetes Therapy (2023). https://doi.org/10.1007/s13300-023-01385-6.

[iii] Haak, T. Diabetes Therapy (2017). https://doi.org/10.1007/s13300-016-0223-6.

[iv] Parmi les capteurs appliqués par le patient.

[v] Données internes, Abbott Soins du diabète, inc.

[vi] Pour les personnes qui vivent avec le diabète et qui répondent aux critères d'admissibilité de leur programme respectif. Pour en savoir plus sur le remboursement par le régime public, consultez le site Web au https://www.freestyle.abbott/fr-ca/cost-and-coverage.html.

[i] Données internes, Abbott Soins du diabète, Laboratoires Abbott Cie. Pour les patients qui vivent avec le diabète de type 1 ou 2. Les critères de remboursement peuvent varier selon le régime individuel. Renseignez-vous auprès de votre compagnie d'assurance ou de l'administrateur de votre régime pour connaître votre admissibilité au remboursement. Les participants au régime peuvent également vérifier leur couverture sur le site Web ou l'application de leur compagnie d'assurance.

[vii] Données internes, Abbott Soins du diabète, inc. Données fondées sur le nombre d'utilisateurs de la gamme de produits FreeStyle Libre à l'échelle mondiale comparativement au nombre d'utilisateurs des autres principaux systèmes personnels de surveillance du glucose par capteur.

ADC-121961-F v2.0

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2856341/FREESTYLE_LIBRE_3.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2761216/5705931/Abbott_New_Logo.jpg

SOURCE Abbott

Personne-ressource d'Abbott pour les médias :Stacey Brown [email protected]