Au Canada, plus de 800 000 personnes 1 vivent avec une maladie artérielle périphérique (MAP), pour laquelle les options thérapeutiques étaient à ce jour limitées 1 .

vivent avec une maladie artérielle périphérique (MAP), pour laquelle les options thérapeutiques étaient à ce jour limitées . Première endoprothèse résorbable en son genre, le système Esprit™ BTK à élution d'évérolimus se dissout au fil du temps après l'ouverture des artères bloquées sous le genou.

L'endoprothèse résorbable est une option thérapeutique qui peut améliorer les résultats thérapeutiques des personnes atteintes de la forme la plus grave de MAP.

TORONTO, Ontario, 29 septembre 2025 /CNW/ - Abbott a annoncé aujourd'hui que Santé Canada a autorisé l'utilisation du système Esprit™ BTK (de l'anglais below the knee) résorbable à élution d'évérolimus (système Esprit BTK), un traitement novateur premier du genre, destiné aux personnes atteintes d'ischémie chronique menaçant un membre présentant un blocage des artères situées sous le genou. Le système Esprit BTK est conçu pour maintenir les artères ouvertes et libérer un médicament, l'évérolimus, qui favorise la réparation du vaisseau sanguin, avant de se dissoudre complètement.

SANTÉ CANADA AUTORISE L’EMPLOI DE L’ENDOPROTHÈSE RÉSORBABLE MISE AU POINT PAR ABBOTT POUR LE TRAITEMENT DES BLOCAGES DES ARTÈRES SITUÉES SOUS LE GENOU

Jusqu'à la récente homologation du système Esprit BTK par Santé Canada, le traitement de référence était l'angioplastie par ballonnet, réalisée en insérant, à l'aide d'un cathéter, un petit ballonnet à l'endroit du blocage afin de compresser la paroi artérielle, et d'ouvrir ainsi le vaisseau de façon à restaurer la circulation sanguine. Toutefois, les résultats à court et à long terme de l'angioplastie par ballonnet employée comme seul traitement contre le blocage des artères sont souvent médiocres, et dans de nombreux cas, on observe un nouveau blocage des vaisseaux, qui requiert un traitement additionnel.

Le système Esprit BTK est une endoprothèse résorbable, première en son genre, composée d'un matériau comparable au fil de suture résorbable. Ce dispositif est implanté au cours d'une intervention par cathéter minimalement invasif au moyen d'une simple ponction dans la jambe. Après l'ouverture de la lésion, le système Esprit BTK contribue à la cicatrisation du vaisseau et lui sert de support pendant environ trois ans, soit jusqu'à ce que le vaisseau soit suffisamment solide pour demeurer ouvert par lui-même.

En novembre 2024, dans le cadre de la conférence VIVA (Vascular InterVentional Advances) qui a eu lieu à Las Vegas, Abbott a dévoilé les résultats de dernière heure sur deux ans de l'essai clinique LIFE-BTK4. L'essai a démontré la supériorité du système Esprit BTK sur l'angioplastie par ballonnet; les résultats montrent une amélioration des résultats thérapeutiques des patients, avec une diminution de 48 % du taux de répétition de l'intervention durant la période de l'étude.

« L'homologation par Santé Canada du système Esprit BTK d'Abbott marque un jalon important dans notre combat contre la maladie artérielle périphérique en cas de blocage d'artères situées sous le genou et représente une nouvelle ère dans l'amélioration des résultats thérapeutiques pour les patients du monde entier, a déclaré Brian DeRubertis, M.D., FACS, du centre médical New York Presbyterian-Weill Cornell et l'un des investigateurs principaux de l'étude LIFE-BTK. Avec une option thérapeutique supérieure à l'angioplastie par ballonnet, Abbott révolutionne l'arsenal thérapeutique contre l'ischémie chronique menaçant un membre. »

La maladie artérielle périphérique (MAP) est une affection très répandue, pourtant, nombreux sont ceux qui n'en ont jamais entendu parler5. Au Canada, plus de 800 000 personnes vivent avec cette maladie douloureuse et seulement un faible pourcentage de ces personnes ont reçu un diagnostic1. L'ischémie chronique menaçant un membre est une forme grave de MAP qui survient lorsque les artères se bloquent en raison de l'accumulation de plaque, empêchant le sang oxygéné d'irriguer la jambe et le pied. Les personnes qui vivent avec une ischémie chronique menaçant un membre présentent souvent des douleurs extrêmes et des plaies ouvertes qui ne guérissent pas. Un patient sur cinq atteint d'une ischémie chronique menaçant un membre, dont plus de 50 % n'ont jamais eu d'évaluation vasculaire, doit subir une amputation et dans 60 % des cas, l'amputation entraîne le décès dans les 5 années suivantes2,3.

« Chez Abbott, nous reconnaissons le fardeau important lié à cette maladie et aux options thérapeutiques limitées pour les personnes atteintes de la forme la plus grave de MAP - des traitements qui comprennent habituellement des interventions chirurgicales à haut risque ou des options thérapeutiques moins effractives dont les résultats sont limités, a indiqué Julie Tyler, première vice-présidente, Soins vasculaires, chez Abbott. Notre technologie révolutionnaire résorbable destinée au traitement des artères situées sous le genou répond à un besoin non comblé et contribuera à améliorer la qualité de vie des personnes atteintes d'une MAP. »

Dans le cadre de son engagement continu à aider les gens à vivre en meilleure santé, Abbott met à la disposition des patients des renseignements éducatifs sur la MAP et l'ischémie chronique menaçant un membre au www.PAD-info.com (site en anglais). Le programme CLEAR Program | Abbott (site en anglais) permet aux médecins d'accéder à de plus amples renseignements.

Pour obtenir des renseignements importants relatifs à l'innocuité du système Esprit BTK, visitez le : https://vascular.abbott.com/esprit-canada.html

À propos d'Abbott :

Abbott est un chef de file mondial dans le domaine des soins de santé qui aide les gens à profiter pleinement de la vie, à chaque étape. Nous offrons des technologies révolutionnaires qui touchent l'ensemble des soins de santé, avec des unités commerciales dans les secteurs des produits diagnostiques, des appareils médicaux, des produits nutritionnels et des médicaments génériques de marque. Nos 114 000 employés répondent aux besoins de la population dans plus de 160 pays.

Visitez notre site www.abbott.com ou suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, Instagram, X et YouTube.

SOURCES

1 Bonneau C, Caron NR, Hussain MA, Kayssi A, Verma S et Al-Omran M (2018). Peripheral artery disease among Indigenous Canadians: What do we know? Canadian journal of surgery. Journal canadien de chirurgie, 61(5), 305-310. https://doi.org/10.1503/cjs.013917.

2 Li J, Varcoe R, Manzi M, Kum S, Iida O, Schmidt A, Shishehbor MH. Below-the-Knee Endovascular Revascularization: A Position Statement. JACC: Cardiovascular Interventions. 2024; ISSN 1936-8798

3 McGinigle KL, Minc SD. Disparities in amputation in patients with peripheral arterial disease. Surgery. Juin 2021; 169(6): 1290-1294. doi:10.1016/j.surg.2021.01.025.

4 Brian G. DeRubertis, et al. Two-Year Outcomes of the LIFE-BTK Randomized Controlled Trial Evaluating the Esprit™ BTK Drug-eluting Resorbable Scaffold for Treatment of Infrapopliteal Lesions. VIVA 2024.

5 Grant E (8 février 2025). New data: 70% of Americans unaware of common vascular disease that is one of the leading causes of amputation. Society of Interventional Radiology. https://www.sirweb.org/for-press/new-data-70-of-americans-unaware-of-common-vascular-disease-that-is-one-of-the-leading-causes-of-amputation/.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2783945/Abbott_Stent.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2761216/5534501/Abbott_New_Logo.jpg

Abbott Media, Stacey Brown 416-618-7490, [email protected]