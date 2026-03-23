PORT COLBORNE, ON, le 23 mars 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Canada et la Ville de Port Colborne investissent conjointement un montant de 140 000 $ dans un projet d'infrastructure naturelle qui permettra d'améliorer le drainage des eaux pluviales et de fournir de meilleures installations pour les activités récréatives de plein air.

Le projet prévoit la création d'une zone humide d'environ 6 100 mètres carrés et de 450 mètres de sentiers pédestres en gravier au parc Centennial de Port Colborne. Les zones humides agissent comme des éponges naturelles, aidant à absorber l'eau de pluie, la neige fondue et le ruissellement. Leur capacité à retenir l'eau contribue à protéger les environs contre les inondations, tout en augmentant la biodiversité. Une composante du projet consistera à planter des arbres et des arbustes indigènes. Ce projet permettra de créer une zone humide à la fois durable sur le plan environnemental et un bel endroit à visiter pour les résidents.

Port Colborne est l'une des municipalités de la région de Niagara qui grandissent le plus rapidement. Compte tenu des nombreux projets de développement immobilier prévus, réduire leur impact environnemental est une préoccupation majeure pour la Ville. Les projets d'infrastructures naturelles, entre autres ceux de construction de zones humides, augmentent la superficie des habitats naturels et contribuent à protéger les nouvelles communautés et celles qui existent déjà contre les effets du changement climatique.

Citations

« Les Grands Lacs sont l'une de nos plus précieuses richesses naturelles. Ils soutiennent à la fois la santé de nos collectivités et l'économie de l'Ontario. Il est essentiel de les protéger. C'est pourquoi notre gouvernement est fier de s'associer à la Ville de Port Colborne pour investir dans les zones humides naturelles qui favorisent la biodiversité tout en aidant les collectivités à mieux résister aux inondations et aux effets du changement climatique. »

Chris Bittle, député de St. Catharines, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement Canada pour le Pacifique

« Ce projet favorise une croissance durable tout en protégeant notre environnement et en agrandissant les espaces verts pour les résidents. Nous remercions le gouvernement du Canada pour son soutien dans le cadre du Fonds pour les infrastructures naturelles et pour l'impact positif que cet investissement aura sur Port Colborne. »

William Steele, maire de la Ville de Port Colborne

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 48 800 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour les infrastructures naturelles (FIN), et la contribution de la Ville de Port Colborne s'élève à 91 200 $.

Le FIN soutient des projets dans le cadre desquels on utilise des approches naturelles ou hybrides pour accroître la résilience au changement climatique, réduire les émissions de carbone, protéger et préserver la biodiversité et les habitats fauniques, et offrir un meilleur accès à la nature aux Canadiens. On a annoncé à ce jour plus de 86,7 millions de dollars d'investissements pour plus de 40 projets d'infrastructure dans le cadre du FIN.

Parmi les infrastructures naturelles figurent entre autres les forêts urbaines, les arbres des rues, les terres humides, les digues vivantes, les rigoles de drainage biologique et la restauration côtière naturalisée.

Les infrastructures hybrides intègrent des éléments d'infrastructures artificielles et d'infrastructures naturelles. Parmi les exemples d'infrastructures hybrides, on trouve les toits et les murs végétalisés ainsi que les bassins d'orage naturalisés.

Au moins 10 pour cent de l'enveloppe globale du programme est alloué à des projets menés par des Autochtones.

Le gouvernement du Canada prend des mesures concrètes pour renforcer l'économie en investissant dans les Canadiens et en soutenant les entreprises canadiennes.

Les mesures fédérales créent des emplois de qualité, accélèrent la construction de logements et contribuent à la croissance des collectivités partout au pays.

Le financement fédéral est conditionnel au respect de toutes les obligations liées à la consultation des peuples autochtones et à l'évaluation environnementale.

Liens connexes

Fonds pour les infrastructures naturelles

https://housing-infrastructure.canada.ca/nif-fin/index-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Carte des projets de logement et d'infrastructure

https://housing-infrastructure.canada.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

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