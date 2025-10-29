TORONTO, le 29 oct. 2025 /CNW/ - Le Canada se trouve à un moment charnière de son histoire. Face à l'instabilité mondiale, à un environnement en mutation et à une crise de l'abordabilité, il est manifeste que nos façons de faire habituelles ne conviennent plus. Le Canada doit entreprendre un véritable effort de guerre pour réorganiser son économie et pour protéger sa sécurité et sa prospérité. Le multilatéralisme avec nos alliés peut contribuer à accélérer l'innovation dans les énergies propres, à renforcer la résilience et à réduire les émissions à l'échelle planétaire.

Aujourd'hui avait lieu le deuxième forum annuel sur l'innovation énergétique, que le Canada, à l'appui de sa présidence du G7 en 2025, a organisé conjointement avec l'Agence internationale de l'énergie. Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, y a accueilli des experts gouvernementaux, de grandes entreprises, de jeunes pousses, des chercheurs, des institutions financières internationales et des investisseurs en capital de risque, afin de discuter des possibilités et des défis qu'ils entrevoient ainsi que des alliances à forger pour faire essaimer les technologies énergétiques innovantes et maximiser leur contribution à la sécurité énergétique et aux systèmes énergétiques mondiaux.

Dans son discours d'ouverture, le ministre Hodgson a annoncé l'investissement de plus de 11 millions de dollars dans des projets d'utilisation et de stockage du carbone au Québec et à Terre-Neuve-et-Labrador. La réalisation de ces projets technologiques de pointe permettra d'améliorer la sécurité et l'efficacité du stockage souterrain du CO 2 tout en encourageant le développement des technologies d'utilisation du carbone innovantes qui réduisent les coûts, la consommation d'énergie et l'intensité carbone dans des secteurs industriels stratégiques.

M. Hodgson a aussi annoncé le lancement de l'appel à propositions pour l'intelligence artificielle (IA) au service de l'innovation énergétique au Canada. Cet appel à propositions soutiendra financièrement des projets de RDD à fort impact catalysant l'expertise nationale afin de créer des solutions d'IA canadiennes qui accéléreront la cadence de l'innovation énergétique au pays et réduiront les coûts connexes.

En appui au rôle d'impulsion joué par le Canada dans la mission sur l'élimination du CO 2 (Carbon Dioxide Removal, ou CDR) de Mission Innovation, M. Hodgson a aussi annoncé que le Lawson Climate Institute de l'Université de Toronto tiendra en décembre 2025 une deuxième édition du concours étudiant SMART-CDR, qui bénéficiera d'une subvention de 89 000 $ de Ressources naturelles Canada. En mettant des étudiants universitaires du monde entier au défi de proposer des solutions novatrices pour éliminer du CO 2 , ce concours favorisera l'éclosion de jeunes talents dans le secteur de la gestion du carbone.

Notre avenir énergétique dépend d'une innovation axée sur le renforcement de la sécurité énergétique et la construction de réseaux électriques abordables et fiables. Le gouvernement fédéral concentre ses efforts sur la réalisation des projets, en épaulant nos industries et en catalysant une nouvelle ère de croissance économique. Le Canada affermira son statut de fournisseur mondial de ressources naturelles et d'énergies sûres, fiables et à faibles émissions de carbone en acheminant davantage d'énergie vers les marchés, de manière à devenir une superpuissance énergétique.

Citations

« Le Canada bâtit un avenir plus propre et plus prospère. En investissant dans l'innovation canadienne liée à l'énergie propre, nous soutenons l'innovation d'ici, créons de bons emplois, réduisons la pollution et prenons les moyens pour que notre économie demeure concurrentielle. Il s'agit d'ouvrir des débouchés à la population canadienne et de protéger notre environnement alors que nous devenons une superpuissance énergétique et l'économie la plus forte au sein du G7. »

L'honorable Tim Hodgson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Le Canada produit d'importantes émissions de CO₂ que nous devons réduire pour atteindre nos objectifs climatiques. La région extracôtière de l'Atlantique offre une vaste capacité éprouvée de stockage pour les émissions de CO₂ de l'Est du Canada, ce qui nous permet d'atteindre nos objectifs et de continuer à être un chef de file mondial de l'action climatique. »

Professeur Grant Wach, docteur en géologie, FGS et géologue agréé

Université Dalhousie (pour le projet Évaluation du potentiel de stockage du carbone au Canada atlantique, Université Memorial de Terre-Neuve)

« Les solutions pour réduire les émissions de CO 2 naissent de la collaboration entre disciplines et établissements, et du décloisonnement des frontières. C'est un honneur de contribuer à évaluer le potentiel de stockage du carbone au Canada et à éduquer et former la relève. »

Professeure Lesley James, Ph. D., ingénieure, fellow de l'ACG

Projet de l'Université Memorial de Terre-Neuve pour l'évaluation du potentiel de stockage du carbone dans le Canada Atlantique

« L'atlas géologique du stockage du carbone dans l'Est du Canada (Geological Carbon Storage Atlas of Eastern Canada) se veut une étape essentielle dans la marche du Canada vers un avenir sobre en carbone. En réalisant une évaluation régionale des possibilités viables de stockage du CO₂ au Québec et dans les provinces de l'Atlantique, et en rendant cette étude accessible au public, nous pourrons accélérer le développement du captage et du stockage du carbone, orienter les décisions sur les plans réglementaire et politique et favoriser un dialogue public transparent. »

Robert Pockar, M. Sc.

PDG, Canadian Discovery Ltd. (pour l'atlas géologique du stockage du carbone dans l'Est du Canada)

« La réduction des émissions de CO 2 n'est pas un fardeau pour notre société, mais une occasion importante d'évoluer dans divers secteurs pour produire de l'énergie et des minéraux critiques de façon durable. La minéralisation du carbone constitue une méthode prometteuse pour stocker de manière permanente le CO 2 en formant des minéraux carbonatés stables, tout en améliorant simultanément la récupération des métaux critiques à partir de diverses matières premières, notamment les latérites nickélifères et les minéraux silicatés ultramafiques. »

Professeur Fei Wang, ingénieur

Université Laval (pour le projet Utilisation de la minéralisation du carbone pour la récupération des métaux critiques et le stockage permanent du carbone à partir de diverses matières premières)

« Il est essentiel de confirmer le potentiel de stockage du CO 2 à l'échelon local et de démontrer sa viabilité environnementale et économique pour permettre l'adoption et le déploiement de cette technique. L'INRS est fier de s'associer au gouvernement fédéral pour rendre cette analyse possible au Québec. »

Professeur Bernard Giroux, Ph. D.

Institut national de la recherche scientifique (Vers un projet pilote dans les basses-terres du Saint-Laurent au Québec)

Quelques faits

En coorganisant le forum sur l'innovation énergétique, le Canada donne suite à l'engagement qu'il a pris dans le cadre de sa présidence du G7 en 2025 visant à réunir des dirigeants de l'industrie et des leaders d'opinion à l'échelle nationale et internationale en vue de participer à des discussions pour accélérer l'innovation énergétique, notamment dans des domaines clés comme l'utilisation de l'IA pour l'innovation énergétique, l'élimination du dioxyde de carbone et les batteries.

Plus tôt aujourd'hui, le ministre Hodgson a aussi annoncé de nouveaux investissements et des progrès dans l'industrie de l'élimination du carbone : NorthX Climate Tech - organisme fondé en 2021 grâce à des investissements initiaux du gouvernement du Canada, du gouvernement de la Colombie-Britannique et de Shell Canada - a annoncé un investissement de 3,4 millions de dollars dans quatre entreprises d'élimination du carbone : CarbonRun, Skyrenu Technologies, NULIFE Greentechh et pHathom Technologies. Arca Climate Technologies, qui a bénéficié d'investissements antérieurs de RNCan et de NorthX, a annoncé un nouvel accord d'écoulement de crédits carbone pour l'élimination durable de près de 300 000 tonnes de dioxyde de carbone sur dix ans. Réalisé en Colombie-Britannique, ce projet de 2,88 millions de dollars, qui bénéficie d'un investissement de 1,83 million de dollars du Programme d'innovation énergétique (PIE) de RNCan, permet de faire progresser des solutions canadiennes de captage et de stockage permanent du carbone.

Les projets annoncés aujourd'hui ont été financés par le biais de l'appel à déclarations d'intérêt pour la RDD sur le captage, l'utilisation et le stockage du carbone du PIE. Cet appel soutient les projets de RDD sur les technologies de captage et de stockage du carbone de prochaine génération susceptibles de réduire sensiblement le coût du captage et du stockage du carbone, et ce, selon trois volets de financement : Captage : faire baisser le coût et améliorer le rendement des technologies de captage pour différentes sources d'émissions. Stockage et transport : caractériser et développer des solutions sûres et permanentes de stockage souterrain du CO 2 , ainsi que des technologies qui soutiennent le transport sûr et efficace du CO 2 et les possibilités de stockage partout au Canada. Utilisation : soutenir la RDD de technologies d'utilisation du CO 2 qui réduisent les coûts, la consommation d'énergie et l'intensité carbone tout en permettant une séquestration à grande échelle et à long terme du CO 2 .

Comme on le voit dans le budget de 2024, en vue de créer des emplois et d'aider le Canada à réduire la pollution et à atteindre la carboneutralité d'ici 2050, le gouvernement fédéral offre, en fonction des priorités, 93 milliards de dollars en incitatifs d'ici 2034-2035 sous forme d'importants crédits d'impôt à l'investissement, dont un pour le CUSC.

Dans la foulée des engagements pris lors du Sommet des dirigeants du G7, l'appel de propositions servira à investir dans des solutions fondées sur l'intelligence artificielle qui accélèrent l'innovation énergétique canadienne. Les manifestations d'intérêt sont acceptées jusqu'au 4 décembre 2025.

Le Canada a dirigé avec d'autres pays le concours SMART-CDR de Mission Innovation, qui invitait des étudiants de partout dans le monde à proposer de nouvelles solutions à l'un des plus grands défis que pose l'élimination du carbone : le suivi, la vérification et la production de rapports. Le concours a fait découvrir à de jeunes esprits brillants les possibilités de carrière que recèle le secteur de gestion du carbone, tout en leur offrant des services de mentorat, en élargissant leurs réseaux professionnels et en investissant dans leurs idées. L'une des lauréates - une équipe canado-américaine - a déjà utilisé ses gains pour démarrer une nouvelle entreprise.

