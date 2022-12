EDMONTON, AB, le 9 déc. 2022 /CNW/ - La violence fondée sur le sexe constitue un problème persistant en Alberta et dans tout le Canada. Un indicateur de cette situation est que les lignes d'aide téléphoniques en cas de crise de violence fondée sur le sexe en Alberta ont connu une augmentation de 50 % ou plus du volume d'appels au cours de la dernière année. Aujourd'hui plus que jamais, un financement est nécessaire pour garantir que les organismes de l'Alberta, et de tout le pays, peuvent soutenir les personnes victimes et survivantes de la violence fondée sur le sexe et leurs familles.

Aujourd'hui, l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, et l'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme, ministre associé des Finances et député d'Edmonton-Centre ont rencontré le directeur général de Shelter Movers, Marc Hull-Jacquin, à Edmonton, pour annoncer trois millions de dollars pour le projet Prairies Scale Up de Shelter Movers. Le nouveau projet établira des sections dans les Prairies, en commençant par l'Alberta.

Grâce à ce projet, les personnes victimes et survivantes de la violence fondée sur le sexe en Alberta auront accès à une assistance gratuite axée sur les personnes survivantes pour sortir en toute sécurité, elles-mêmes, leurs enfants, leurs animaux de compagnie et leurs biens des foyers violents. Le personnel de Shelter Movers, les déménageurs et les conducteurs bénévoles sont spécialement formés et approuvés pour travailler avec des personnes qui ont été victimes de violence. Shelter Movers pourra désormais embaucher et former des déménageurs et des conducteurs supplémentaires pour répondre à l'augmentation notable de la demande de services de première ligne.

Ce financement permet des pratiques prometteuses qui visent à renforcer le secteur et à améliorer les soutiens aux personnes touchées par la violence fondée sur le sexe.

Citations

« L'un des moments les plus dangereux dans la vie d'une personne victime de violence est celui où elle se prépare à partir. En investissant dans Shelter Movers, nous nous engageons à faciliter une partie de cette décision. Après avoir rencontré les membres de Shelter Movers aujourd'hui, je suis inspirée par la façon dont ces personnes incroyables, qui sont pour la plupart des bénévoles, travaillent jour après jour pour faire en sorte que les personnes victimes de violence fondée sur le sexe puissent quitter rapidement et en toute sécurité un environnement dangereux. Le 5 décembre étant la Journée internationale des bénévoles, j'aimerais demander aux Canadiennes et aux Canadiens d'envisager de faire du bénévolat pour des organismes comme Shelter Movers, afin de renforcer vos propres communautés et d'améliorer la qualité de vie de tout le monde. »

L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

« En tant que gouvernement, nous devons continuer à contrer la violence fondée sur le sexe et à y mettre fin partout au Canada. Des organismes comme Shelter Movers jouent un rôle clé en permettant aux femmes, aux enfants et aux personnes de diverses identités de genre, et à bien d'autres, d'obtenir l'aide dont elles ont besoin, tout en s'assurant qu'elles ont un endroit sûr où rester. En élargissant ses services dans les Prairies, en commençant ici même en Alberta, Shelter Movers aidera de nombreuses femmes et familles dans le besoin. Le gouvernement du Canada continuera de se ranger aux côtés des spécialistes, des défenseures et défenseurs et des personnes survivantes de la violence fondée sur le sexe afin de bâtir un Canada plus sûr pour tout le monde. »

L'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme, ministre associé des Finances et député d'Edmonton-Centre

« La contribution de trois millions de dollars du gouvernement du Canada à Shelter Movers est de nature transformationnelle. Grâce à cet investissement, nous pourrons déployer rapidement notre service de déménagement unique, communautaire et axé sur les personnes survivantes pour soutenir des milliers de familles qui vivent des situations de crise dans les Prairies. Pour les personnes survivantes fuyant la violence en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba, cela changera la vie. »

Marc Hull-Jacquin, directeur général, Shelter Movers

Faits en bref

Depuis 2015, FEGC a investi près de 15,7 millions de dollars dans des projets visant à prévenir et à combattre la violence fondée sur le sexe en Alberta .





. Shelter Movers œuvre actuellement à Toronto , à Ottawa , à Vancouver , en Nouvelle-Écosse, à Montréal, dans la région de Waterloo et le Grand Moncton.





, à , à , en Nouvelle-Écosse, à Montréal, dans la région de Waterloo et le Grand Moncton. Les 2 000 bénévoles de Shelter Movers déplacent 129 familles en situation de crise chaque mois. Ils sont essentiels pour garantir que l'organisme peut continuer à soutenir les personnes victimes et survivantes de la violence fondée sur le sexe et leurs familles.





Le financement de Shelter Movers fait partie des quelque 601,1 millions de dollars sur cinq ans que le gouvernement du Canada a engagés dans le budget de 2021 pour progresser vers le Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe.





a engagés dans le budget de 2021 pour progresser vers le Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe. Cette annonce s'appuie également sur l'approbation du premier Plan d'action national du Canada pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe (VFS) par les provinces et les territoires lors de la réunion fédérale-provinciale-territoriale tenue en décembre 2022.





pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe (VFS) par les provinces et les territoires lors de la réunion fédérale-provinciale-territoriale tenue en décembre 2022. Le gouvernement du Canada a engagé environ 300 millions de dollars en financement d'urgence pour la COVID-19, pour soutenir les personnes victimes de violence fondée sur le sexe. Depuis avril 2020, le gouvernement a investi plus de 250 millions de dollars en financement d'urgence pour la COVID-19 au profit de 1 400 maisons d'hébergement pour femmes, centres d'aide aux victimes d'agressions sexuelles et autres organismes, dont près de 138 organismes au service des personnes autochtones.

Renseignements: Johise Namwira, Attachée de presse et responsable des dossiers, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, 873-353-0985, [email protected]; Relations avec les médias, Femmes et Égalité des genres Canada, 819-420-6530, [email protected]