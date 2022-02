Apporter des soins : Nous sommes conscients que ce communiqué peut contenir des informations éprouvantes pour de nombreuses personnes et que nos efforts pour honorer les survivants et les familles peuvent raviver des souvenirs douloureux chez les personnes qui ont souffert des politiques gouvernementales néfastes envers les peuples autochtones et qui ont été perpétuées au fil des générations.

La ligne d'écoute de la Résolution des questions de pensionnats indiens offre du soutien aux anciens élèves des pensionnats. En tout temps, vous pouvez obtenir des services de soutien affectif et d'aiguillage en situation de crise en composant le 1-866-925-4419.

La Ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être offre du soutien à toutes les personnes autochtones par téléphone au 1-855-242-3310 ou par clavardage à www.espoirpourlemieuxetre.ca.

BATTLEFORDS, SK, le 22 févr. 2022 /CNW/ - Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

L'existence de sépultures non marquées sur les sites d'anciens pensionnats d'un bout à l'autre du Canada est un rappel tragique des abus subis par de nombreux enfants autochtones dans ces institutions. Le gouvernement du Canada travaille avec les survivants, les dirigeants autochtones, les familles et les communautés touchées pour réparer les torts historiques et les préjudices physiques, émotionnels, mentaux et spirituels durables liés à l'héritage des pensionnats. Une partie de ce travail consiste à localiser et à commémorer les enfants disparus qui ont fréquenté les pensionnats, ainsi qu'à répondre aux appels à l'action 72 à 76 de la Commission de vérité et de réconciliation.

Les Battlefords Agency Tribal Chiefs (BATC) ont lancé une initiative visant à localiser les sépultures non marquées dans le but d'honorer la mémoire des élèves disparus qui ont fréquenté le pensionnat catholique de Delmas et l'école industrielle de Battleford. Les BATC collaboreront avec le Conseil des Aînés pour obtenir du soutien et des conseils culturels dans tous les aspects de ce projet. Ce processus communautaire permettra aux BATC d'entreprendre ce travail à leur façon et à leur propre rythme.

Aujourd'hui, la présidente du conseil tribal - la chef Cheryl Kahpeaysewat, de la Première Nation de Moosomin, représentant les BATC, et l'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones, ont annoncé un financement de 2 783 554 $ sur trois ans pour appuyer les travaux de recherche et documenter et honorer la mémoire de ceux qui ont fréquenté ces deux écoles.

La réparation des préjudices subis par les survivants, leurs familles et leurs communautés est au cœur de la réconciliation et est essentielle pour renouveler et bâtir la relation avec les peuples autochtones, les gouvernements et tous les Canadiens.

Citations

« En tant que survivante de l'ère des pensionnats indiens, j'ai subi de grandes pertes : des membres de ma famille, mon identité, ma culture, une enfance aimante. Je suis sur le chemin de la guérison, et je suis heureuse et reconnaissante que le gouvernement du Canada ait finalement accepté la vérité sur la destruction qu'il a créée en essayant d'assimiler notre peuple à la société en général. Notre peuple a des croyances et une culture différentes qui nous ont été volées. Ces fonds aideront à retrouver les enfants disparus du pensionnat de Delmas et à restaurer ce qui nous a été volé, notre culture et notre langue. Nous pouvons espérer et prier que les gens apprennent ensemble à aider les générations futures à guérir de cette époque terrible. Hiy Hiy. »



La sénatrice et Aînée Jenny Spyglass

Mosquito, Grizzly Bear's Head, Lean Man First Nations



« À titre de présidente tribale des Battlefords Agency Tribal Chiefs', je suis ravie d'apprendre que le gouvernement du Canada finance les fouilles et la commémoration des personnes touchées par la tragédie des pensionnats indiens. Les recherches confirmeront ce que savent toutes les nations autour des Battlefords. On savait que les enfants gisaient dans des tombes anonymes, on ne sait pas si les décès ont été enregistrés ou où les enfants sont enterrés. Cette annonce aidera à financer la recherche pour trouver des réponses à ces questions, des réponses pour toutes les familles qui ont fréquenté les deux écoles. Les Battlefords sont riches en histoire et, jusqu'à maintenant, nous avons oublié une partie très importante de l'histoire qui a été gardée secrète pendant trop longtemps, les deux pensionnats indiens, l'école industrielle de Battlefords (1883-1914) et St. Henri (Thunderchild 1901-1948). C'est une excellente nouvelle à partager, nous pouvons commencer à guérir au sein de nos nations. Je tiens à remercier le gouvernement du Canada pour son généreux financement du projet Acahkos Awasisak - Star Children. »



Présidente tribale - Chef Cheryl Kahpeaysewat

Moosomin First Nation

« Le seul enfant qui a été trouvé au pensionnat indien de Delmas était mon arrière-arrière-grand-père Henry Atcheynum. Il est né en 1896 et est mort en 1910. Nous n'avons aucune information concernant sa mort ou comment il a été enterré dans le cimetière. Je suis soulagée que le gouvernement canadien ait enfin assumé la responsabilité de la tragédie que notre peuple a endurée et a été forcé de réprimer. Ce financement renforcera ce qui était connu dans nos nations et sera connu des générations futures. Cette nouvelle histoire doit être reconnue à travers le pays, le projet Acahkos Awasisak assurera que la vérité sera dite et enregistrée à des fins éducatives dans toute la nation. Hiy Hiy. »



Membre de la famille Atcheynum - Chef Lorie Whitecalf

Sweetgrass First Nation

« Une tâche très difficile attend les Premières Nations pour faire des recherches et explorer les anciens sites du pensionnat catholique de Delmas et de l'école industrielle de Battleford. Nous reconnaissons qu'il s'agit d'une période émotive et difficile, alors que les Premières Nations déploient des efforts pour chercher la vérité et guérir, et nous demeurons déterminés à les appuyer dans la lutte contre les torts causés. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

Faits en bref

Battlefords Agency Tribal Chiefs' Inc. (BATC) est un conseil tribal représentant les Premières Nations de la Nation crie d'Ahtahkakoop, la Première Nation de Moosomin , la Nation crie de Red Pheasant , la Première Nation de Sweetgrass, la Première Nation de Stoney Knoll , la Première Nation de Saulteaux et Mosquito, Grizzly Bear's Head, Premières Nations de Lean Man (Assiniboine First Nation).

, la Nation crie de , la Première Nation de Sweetgrass, la Première Nation de , la Première Nation de Saulteaux et Mosquito, Grizzly Bear's Head, Premières Nations de (Assiniboine First Nation). Tyrone Tootoosis (Facebook) : Les huit guerriers cris pendus ce jour-là (27 novembre 1885) ont été enterrés dans une fosse commune au fort Battleford , où ce marqueur a été placé de nombreuses années plus tard. Leurs noms étaient Wandering Spirit, Round the Sky, Bad Arrow, Miserable Man, Iron Body, Little Bear, Itka, Charles Ducharme . [citant Tootoosis - pas la pierre tombale] Les élèves de l'école industrielle de Battleford ont été amenés pour regarder, selon une autre version de l'histoire d'un numéro de 1972 de Saskatchewan Indian : https://www2.uregina.ca/education/saskindianresidentialschools/wp-content/uploads/2020/09/Battleford-Hangings-1885-Riel-Rebellion.pdf (lien en anglais seulement)

(Facebook) : Les huit guerriers cris pendus ce jour-là (27 novembre 1885) ont été enterrés dans une fosse commune au fort , où ce marqueur a été placé de nombreuses années plus tard. Leurs noms étaient Wandering Spirit, Round the Sky, Bad Arrow, Miserable Man, Iron Body, Little Bear, Itka, . [citant Tootoosis - pas la pierre tombale] Les élèves de l'école industrielle de ont été amenés pour regarder, selon une autre version de l'histoire d'un numéro de 1972 de Saskatchewan Indian : https://www2.uregina.ca/education/saskindianresidentialschools/wp-content/uploads/2020/09/Battleford-Hangings-1885-Riel-Rebellion.pdf (lien en anglais seulement) Le pensionnat industriel de Battlefords (1883- 1914) et le pensionnat de Thunderchild ( Delmas /St. Henri 1901-1948) ont été exploités simultanément de 1901 à 1914 (13 ans). La distance entre les deux écoles était d'environ 33 km. 107 décès enregistrés au pensionnat industriel de Battlefords pendant l'exploitation, 44 décès enregistrés au pensionnat indien de Delmas .

le pensionnat de Thunderchild ( /St. Henri 1901-1948) ont été exploités simultanément de 1901 à 1914 (13 ans). La distance entre les deux écoles était d'environ 33 km. 107 décès enregistrés au pensionnat industriel de Battlefords pendant l'exploitation, 44 décès enregistrés au pensionnat indien de . Le 10 août 2021, le gouvernement du Canada a annoncé un appui financier supplémentaire d'environ 320 millions de dollars pour des initiatives et des investissements dirigés par des Autochtones qui sont axés sur les survivants et adaptés à la culture, pour aider les communautés autochtones à faire face aux séquelles continues des pensionnats et à en guérir.

À ce jour, 116,8 millions de dollars ont été octroyés en réponse aux appels à l'action 72 à 76 de la Commission de vérité et réconciliation pour aider les survivants des Premières Nations, des Inuit et des Métis, ainsi que leurs familles et leurs communautés, à localiser et à commémorer les enfants disparus qui ont fréquenté les pensionnats.

La ligne d'écoute de la Résolution des questions de pensionnats indiens offre du soutien aux anciens élèves des pensionnats. Jour et nuit, ils peuvent avoir accès à des services de soutien affectif et d'aiguillage en situation de crise en composant le 1-866-925-4419.

La Ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être est aussi disponible pour les Autochtones par téléphone, au 1-855-242-3310, ou par l'entremise de la messagerie instantanée sur leur site Web : www.espoirpourlemieuxetre.ca

Produits connexes

Battlefords Agency Tribal Council

Le gouvernement du Canada renforce son soutien aux communautés autochtones pour qu'elles puissent faire face aux séquelles continues des pensionnats et en guérir

Programme de soutien en santé : résolution des questions des pensionnats indiens

Enfants disparus et renseignements sur l'inhumation

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :

Twitter : @GCAutochtones

Facebook : @GCAutochtones

Instagram : @gcautochtones

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.rcaanc.gc.ca/filsrss.

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Renseignements: Pour obtenir plus de renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Justine Leblanc, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Marc Miller, Ministre des Relations Couronne-Autochtones, [email protected]; Relations avec les médias, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, 819-934-2302, [email protected]; Melody Lynch, Communications pour Agence des chefs tribaux de Battlefords, 306-250-7235, [email protected]