Apporter des soins: Nous sommes conscients que ce communiqué peut contenir des informations éprouvantes pour de nombreuses personnes et que nos efforts pour honorer les survivants et les familles peuvent raviver des souvenirs douloureux chez les personnes qui ont souffert des politiques gouvernementales néfastes envers les peuples autochtones et qui ont été perpétuées au fil des générations.





La ligne d'écoute de la Résolution des questions de pensionnats indiens offre des services de soutien affectif et d'aiguillage en situation de crise aux survivants des pensionnats et à leurs familles. Appelez sans frais la ligne d'écoute, au 1-866-925-4419. Ce service est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.





La Ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être offre du soutien à toutes les personnes autochtones par téléphone au 1-855-242-3310 ou par clavardage en ligne. Ce service est disponible en anglais et en français et, sur demande, en cri, en ojibway et en inuktitut. Appelez sans frais la ligne d'écoute gratuite, au 1-855-242-3310, ou connectez-vous à la messagerie instantanée à l'adresse www.hopeforwellness.ca.





La ligne d'urgence pour les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées offre des services de soutien affectif et d'aiguillage en cas de crise aux personnes touchées par la question des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées et aux personnes 2ELGBTQQIA+. Appelez sans frai la ligne d'écoute, au 1-844-413-6649. Ce service est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

TEETL'IT GWICH'IN BAND COUNCIL, NT, le 2 août 2022 /CNW/ - La découverte de sépultures non marquées sur les sites d'anciens pensionnats à travers le Canada est un rappel tragique des mauvais traitements subis par de nombreux enfants autochtones dans ces établissements. Le gouvernement du Canada travaille avec les survivants, ainsi qu'avec les familles et les communautés touchées, pour réparer les torts historiques et les préjudices physiques, émotionnels, mentaux et spirituels liés aux séquelles laissées par les pensionnats. Une partie de ce travail comprend les efforts déployés pour retrouver et commémorer les enfants disparus qui ont fréquenté les pensionnats, ainsi que pour répondre aux appels à l'action 72 à 76 de la Commission de vérité et de réconciliation.

Le Teetl'IT Gwich'in Band Council a entrepris de fournir un espace sain et sûr aux membres de sa communauté pour faire le deuil de ceux qui ne sont jamais rentrés chez eux après avoir fréquenté les pensionnats et pour en guérir. Le conseil de bande a organisé deux ateliers de deuil et de guérison pour les survivants, leurs familles et les membres de la communauté, afin qu'ils se réunissent pour partager leurs sentiments, leurs histoires et les répercussions continues des pensionnats. Cette initiative communautaire a permis au Teetl'IT Gwich'in Band Council d'entreprendre ce travail à sa manière et à son rythme pour faire progresser la guérison intergénérationnelle.

Aujourd'hui, Wanda Pascal, cheffe du Teetl'IT Gwich'in Band Council, et l'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones, ont annoncé l'attribution d'un financement de 41 140 $ au Teetl'IT Gwich'in Band Council pour cet important travail.

La prise en compte des préjudices subis par les survivants, leurs familles et leurs communautés est au cœur de la réconciliation et est essentielle au renouvellement et à l'établissement de relations avec les peuples autochtones, les gouvernements et l'ensemble des Canadiens.

« Le financement permettra de soutenir un certain nombre d'activités coordonnées pour permettre aux membres de la communauté, de nos jeunes à nos Aînés, de renouer avec l'énergie de mère nature. C'est une bonne chose pour nous de recevoir ce financement et nous allons poursuivre ces activités sur nos terres afin de guérir en tant que communauté et d'aller de l'avant. »

Cheffe Wanda Pascal,

Teetl'IT Gwich'in Band Council

« Nos pensées vont aux survivants, à leurs familles et aux membres de la communauté alors qu'ils entreprennent ensemble leur cheminement vers la guérison, à leur manière et à leur rythme. Nous reconnaissons que les pensionnats ont causé des séquelles douloureuses et nous restons déterminés à appuyer les Premières Nations dans la réparation des torts causés. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

Les Teetl'it Zheh, qui signifie « peuple des eaux de tête », sont un peuple déné qui vit dans le delta du Mackenzie, près de Fort McPherson , dans les Territoires du Nord-Ouest.

, dans les Territoires du Nord-Ouest. Le Budget de 2022 a alloué 122 millions de dollars supplémentaires au cours des trois prochaines années au programme de financement de soutien communautaire pour les enfants disparus dans les pensionnats, ce qui porte l'investissement total du gouvernement du Canada à 238,8 millions de dollars à ce jour pour mettre en œuvre les appels à l'action 72 à 76 de la Commission de vérité et réconciliation sur les enfants disparus dans les pensionnats et les informations sur les sépultures.

