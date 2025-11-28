GOOSE BAY, NL, le 28 nov. 2025 /CNW/ - Les communautés éloignées, nordiques et arctiques sont en première ligne face aux changements climatiques. Depuis des générations, les Inuit montrent la voie en matière d'adaptation aux conditions météorologiques extrêmes et aux changements rapides, grâce à leur connaissance approfondie de la terre et de la mer et à une tradition d'innovation qui renforce les communautés du Nunatsiavut. Le gouvernement du Canada s'engage à soutenir ce leadership par des investissements générationnels dans une énergie propre et fiable qui reflète les priorités locales.

Lors de sa visite à Goose Bay, à Terre-Neuve-et-Labrador, la ministre des Relations Couronne-Autochtones, l'honorable Rebecca Alty, a annoncé, au nom du ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, des investissements fédéraux de près de 22 millions de dollars pour faire avancer trois initiatives d'énergie propre menées par les Inuit qui exploiteront l'énergie solaire, éolienne et marémotrice tout en créant des emplois dans toute la région.

Le financement du projet éolien de Nain permettra l'installation de deux éoliennes et d'un système de stockage par batterie afin de réduire la dépendance de Nain à l'égard du diesel, un combustible coûteux et polluant utilisé pour produire de l'électricité. Une fois opérationnel, le projet devrait permettre d'économiser plus d'un million de litres de diesel par an, ce qui réduira les émissions, améliorera la qualité de l'air et fournira une énergie plus fiable et plus abordable à la communauté.

Parallèlement, un deuxième projet mené par le gouvernement du Nunatsiavut près de Rigolet bénéficie d'un financement pour poursuivre la collecte de données afin d'identifier des emplacements pour une éventuelle centrale marémotrice.

Ces investissements s'inscrivent dans le cadre du plan climatique Sungiutisannik Nunatsiavummi (« Adapter le Nunatsiavut ») du gouvernement du Nunatsiavut, un exemple éloquent du leadership des Inuit en matière de lutte contre les changements climatiques. Soutenu par le Programme de leadership autochtone en matière de changements climatiques du gouvernement du Canada, ce plan définit des mesures claires, axées sur les communautés, visant à réduire la dépendance aux combustibles fossiles, à renforcer la sécurité énergétique et à soutenir des communautés saines, durables et résilientes dans tout le Nunatsiavut.

Citations

« Ces projets reflètent notre engagement en faveur de la souveraineté énergétique, de la gestion responsable de l'environnement et de l'innovation communautaire. En exploitant l'énergie éolienne à Nain et en explorant l'énergie marémotrice près de Rigolet, nous réduisons notre dépendance au diesel, diminuons les émissions et construisons un avenir plus propre et plus durable pour le Nunatsiavut. C'est là un exemple de leadership en action, qui montre ce qu'il est possible de réaliser lorsque les gouvernements, les partenaires et les communautés travaillent ensemble. »

Johannes Lamp, président du gouvernement du Nunatsiavut

« Inuit Tapiriit Kanatami est heureux de se joindre au gouvernement du Nunatsiavut et au gouvernement du Canada pour annoncer des initiatives menées par les Inuit qui visent à protéger et à améliorer les infrastructures environnementales. Cette annonce reflète la collaboration efficace entre les organisations inuites signataires des traités et le gouvernement fédéral, guidée par la politique de l'Inuit Nunangat et à travers le prisme du Comité de partenariat entre les Inuit et la Couronne. Il est à la fois judicieux et pratique de continuer à investir dans la souveraineté de l'Arctique avec les Inuit à la barre. »

Natan Obed, président, Inuit Tapiriit Kanatami

« Le changement climatique n'est pas une menace lointaine : il est déjà là, et le Nord en ressent les effets en premier et de manière particulièrement intense. Les communautés inuites tracent la voie vers un avenir plus durable grâce à certains des projets d'énergie propre les plus innovants du pays. En investissant dans ces projets d'énergie éolienne, solaire et marémotrice, nous soutenons des solutions concrètes, menées par les Autochtones, qui permettront de réduire les émissions, d'améliorer la qualité de l'air et de renforcer la sécurité énergétique dans tout le Nunatsiavut. »

L'honorable Rebecca Alty

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Les communautés inuites font depuis longtemps preuve de résilience et d'innovation face aux changements climatiques. Investir dans des solutions énergétiques dirigées par les Inuit, c'est soutenir un avenir où l'énergie propre renforce les communautés, crée des débouchés et protège l'environnement pour les générations à venir. Le leadership du gouvernement du Nunatsiavut dans le cadre du projet Sungiutisannik Nunatsiavummi montre ce qu'il est possible de réaliser lorsque l'on combine les connaissances locales avec des partenariats fédéraux solides. »

L'honorable Rebecca Chartrand,

ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique

« Les peuples autochtones ouvrent la voie à la construction d'un avenir équitable et prospère grâce à des solutions énergétiques propres. En développant l'utilisation des sources d'énergie renouvelables locales et en faisant progresser les mesures d'efficacité énergétique, les communautés de Terre-Neuve-et-Labrador peuvent continuer à prospérer. Ces investissements apportent des avantages environnementaux, sociaux et économiques durables qui favorisent des communautés plus saines, plus résilientes et plus durables. »

L'honorable Tim Hodgson,

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Il est essentiel d'augmenter l'approvisionnement en énergie propre et fiable pour garantir l'accessibilité financière et la résilience à long terme des communautés du Nunatsiavut. Ces projets contribueront à réduire la dépendance de nos communautés à l'égard du diesel importé, à stabiliser les coûts énergétiques et à créer de nouveaux débouchés économiques fondés sur le leadership inuit. »

Philip Earle

Député, Terre-Neuve-et-Labrador

Faits en bref

Les projets soutenus par le financement de près de 22 millions de dollars annoncé aujourd'hui comprennent :

Le projet de micro-réseau éolien de Nain : Ressources naturelles Canada (RNCan) contribue à hauteur de 13 167 000 dollars dans le cadre de son programme Énergie propre pour les collectivités rurales et éloignées et de 7 458 000 dollars dans le cadre du programme Innovation énergétique afin de soutenir le projet de micro-réseau éolien de Nain, qui ajoutera deux éoliennes de 1,5 kW pour une puissance totale de 3,0 kW et un stockage par batterie afin de réduire la consommation de diesel de 1,6 million de litres, soit 63 % de la consommation annuelle de Nain. Le programme fédéral Approche responsable pour le développement énergétique des collectivités du Nord (ARDEC Nord), fournit 430 085 dollars supplémentaires pour la recherche et les évaluations environnementales du projet. Comme annoncé précédemment, le programme Énergie propre pour les collectivités rurales et éloignées de Ressources naturelles Canada a accordé 1 315 220 dollars au projet de micro-réseau éolien de Nain pour une étude d'ingénierie et de conception préliminaire.

Projets d'énergie marémotrice et solaire, financés par le programme ARDEC Nord : 225 000 dollars pour soutenir un projet qui mesurera les courants de marée près de Rigolet afin d'évaluer le potentiel d'un projet d'énergie marémotrice. 424 000 dollars pour soutenir le projet solaire Makkovik Arena et l'installation de 80 kW d'énergie solaire supplémentaire dans les centres communautaires Nunatsiavut à Nain, Rigolet, Postville et Hopedale.



SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Pour obtenir plus de renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Rodd Laing, Directeur de l'environnement, Gouvernement du Nunatsiavut, C.P. 70, Nain, NL A0P 1L0, Téléphone : 709-899-0690 ou 709-922-2380 (Centre de recherche), Télécopieur : 709-922-2931; Alec Wilson, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Rebecca Alty, Ministre des Relations Couronne-Autochtones, [email protected], 1-819-661-1538; Relations avec les médias: Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, [email protected]; Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias: 343-292-6096, [email protected]; Greg Frame, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]