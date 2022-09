ALERT BAY, BC , le 22 sept. 2022 /CNW Telbec/ - En investissant dans les technologies du secteur forestier, nous pouvons offrir des solutions plus écologiques qui nous permettront de combattre les changements climatiques et d'opérer une transition vers une économie sobre en carbone. C'est pourquoi le gouvernement du Canada célèbre, avec la Première Nation 'Namgis, l'expansion des activités de l'usine de déchiquetage du bois de Beaver Cove, appelée aujourd'hui Atli Chip. Cette expansion ouvre des débouchés économiques et rend possibles des entreprises, des carrières et des activités de gouvernance liées à la foresterie dans les territoires traditionnels des 'Namgis et dans d'autres communautés de la région. Le gouvernement du Canada investit dans des projets pour doter ces collectivités des outils dont elles ont besoin pour mettre sur pied des entreprises plus vertes, créer des emplois durables et promouvoir de nouvelles possibilités économiques dans le secteur.

Le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé l'octroi de plus de 1,4 million de dollars à la société en commandite Atli Chip, dans le cadre de l'Initiative de foresterie autochtone , qui soutient des projets de développement économique dirigés par des Autochtones dans le secteur forestier au Canada. L'Initiative sur les partenariats stratégiques de Services aux Autochtones Canada soutient aussi le projet.

L'usine de déchiquetage peut écorcer et déchiqueter de plus grosses billes de bois ainsi que de gros morceaux de bois, ce qui permet de réduire les déchets ligneux. Elle approvisionnera en copeaux de papeterie des usines de pâtes et papier situées sur l'île de Vancouver et dans la vallée du bas Fraser, en Colombie-Britannique, en plus de fournir de la biomasse issue de bois récolté sur le territoire ancestral des 'Namgis et sur des terres adjacentes pour lesquelles l'entreprise détient des permis d'exploitation des ressources forestières.

Atli Chip travaille en étroite collaboration avec FPInnovations pour améliorer concrètement l'efficacité et la capacité de ses installations, y compris la capacité de transformer des résidus de coupe forestière. La diligence raisonnable, la planification, l'acquisition et l'agrandissement réussis de l'usine peuvent contribuer à la pérennité de l'industrie des ressources naturelles.

Le gouvernement entend continuer à entretenir des relations constructives avec les nations, communautés et groupes autochtones tout en facilitant leur participation dans le secteur forestier.

Citations

« Je tiens à féliciter la Première Nation 'Namgis pour l'expansion réussie de ses activités durables à Atli Chip. Ce développement innovateur ouvrira de nouveaux débouchés porteurs d'emplois durables tout en démontrant l'exemplarité des peuples autochtones dans le secteur. Le gouvernement du Canada est heureux de soutenir cet important travail. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« L'acquisition de l'usine Atli Chip est une énorme victoire pour Atli Resources et pour tout le nord de l'île de Vancouver. L'usine générera des revenus pour soutenir d'autres initiatives d'Atli Resources - et de ses propriétaires, les membres de la Nation 'Namgis. Elle permettra de valoriser davantage les résidus de bois; de fournir des emplois dans la communauté et à l'usine de déchiquetage; et d'offrir des formations en exploitation forestière et en transformation du bois dans le nord de l'île. »

Doug Mosher

Directeur général de la société en commandite Atli Resources

« La détermination d'Atli Chip LP à tirer une valeur ajoutée d'une ressource limitée, à améliorer l'utilisation des résidus d'exploitation forestière et à contribuer à l'économie locale devrait être une source d'inspiration pour quiconque souhaite démarrer une entreprise forestière. FPInnovations veut continuer à soutenir Atli Chip et la Première Nation 'Namgis pour permettre la croissance de leur entreprise. »

Stéphane Renou

Président et chef de la direction, FPInnovations

« La Tale'awtxw Aboriginal Capital Corporation (TACC) a apporté son aide à plusieurs étapes de cet important projet. Si nous avons été en mesure de fournir une partie du financement en collaboration avec l'Initiative de foresterie autochtone et les partenaires commerciaux, nous avons également soutenu le processus de diligence raisonnable et les négociations nécessaires à la réussite de l'usine de déchiquetage d'Atli. Nous comptons bien soutenir les nouvelles possibilités commerciales que ce projet ouvre déjà sur le territoire ancestral des 'Namgis et continuer à faciliter le développement socio-économique de toutes les communautés autochtones. »

Sandy Wong

Directeur général, Tale'awtxw Aboriginal Capital Corporation

Quelques faits

La société en commandite Atli Resources est une entreprise forestière qui appartient entièrement à la Première Nation 'Namgis. La Nation, par le truchement d'Atli Resources, est propriétaire majoritaire d'Atli Chip, alors que Wahkash Contracting Ltd. et Paper Excellence, un fabricant diversifié de produits de pâtes et papier, détiennent des participations minoritaires.

La TACC est une société communautaire de financement autochtone qui fournit depuis plus de 30 ans des services de financement et d'aide aux entrepreneurs autochtones qui créent, développent ou achètent des entreprises.

L'Initiative sur les partenariats stratégiques est un mécanisme novateur qui permet aux partenaires fédéraux de prendre des décisions d'investissement collectives et de combler les lacunes des programmes existants qui, autrement, limiteraient ou excluraient la participation des Autochtones aux grandes possibilités économiques.

Liens pertinents

Suivez-nous sur Twitter : @RNCan ( http://twitter.com/rncan )

SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Personnes-ressources: Ressources naturelles Canada: Relations avec les médias, 343-292-6100, [email protected]; Keean Nembhard, Attaché de presse, Cabinet du ministre des Ressources naturelles, 613-323-7892, [email protected]