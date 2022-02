Apporter des soins : Nous sommes conscients que ce communiqué peut contenir des informations éprouvantes pour de nombreuses personnes et que nos efforts pour honorer les survivants et les familles peuvent raviver des souvenirs douloureux chez les personnes qui ont souffert des politiques gouvernementales néfastes envers les peuples autochtones et qui ont été perpétuées au fil des générations.

La ligne d'écoute de la Résolution des questions de pensionnats indiens offre du soutien aux anciens élèves des pensionnats. En tout temps, vous pouvez obtenir des services de soutien affectif et d'aiguillage en situation de crise en composant le 1-866-925-4419.

La Ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être offre du soutien à toutes les personnes autochtones par téléphone au 1-855-242-3310 ou par clavardage à www.espoirpourlemieuxetre.ca.

PREMIÈRE NATION TLA-O-QUI-AHT DE L'OUEST DE L'ÎLE DE VANCOUVER, BC, le 17 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

La présence de tombes non marquées sur les sites des anciens pensionnats du Canada est un rappel douloureux des mauvais traitements subis par les enfants autochtones dans ces établissements. Le gouvernement du Canada travaille avec les survivants, les dirigeants autochtones et les familles et communautés touchées dans le cadre des efforts visant à réparer les torts historiques et les préjudices physiques, émotionnels, mentaux et spirituels durables liés aux séquelles laissées par les pensionnats. Une partie de ce travail comprend les efforts déployés pour retrouver et commémorer les enfants disparus qui ont fréquenté les pensionnats, ainsi que pour répondre aux appels à l'action 72 à 76 de la Commission de vérité et réconciliation.

La Première Nation Tla-o-qui-aht effectue des recherches continues et étudie l'emplacement de sépultures non marquées potentielles à l'aide d'un géoradar. Elle communique avec les Aînés et les Gardiens du savoir pour répondre aux souhaits des familles de commémorer leurs pertes et le lieu de repos final des enfants à deux anciens pensionnats Christie sur l'île Meares et à Tofino, en Colombie-Britannique. La Première Nation créera également des ressources historiques durables pour raconter l'histoire des survivants, de leurs familles et de la communauté et partagera leurs histoires avec les écoles et les organisations locales afin d'accroître les connaissances et d'appuyer la guérison et la réconciliation en cours. Ce processus dirigé par la communauté permettra à la Première Nation Tla-o-qui-aht d'entreprendre ce travail à sa manière et à son rythme.

Aujourd'hui, le chef Thomas George de la Première Nation Tla-o-qui-aht et l'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones, ont annoncé un financement de 543 180 $ sur trois ans pour appuyer le travail de la Première Nation sur les sites des anciens pensionnats.

La prise en compte des préjudices subis par les survivants, leurs familles et leurs communautés est au cœur de la réconciliation et est essentielle au renouvellement et à l'établissement de relations avec les peuples autochtones, les gouvernements et l'ensemble des Canadiens.

Citations

« Ce soutien financier est une première étape importante pour aider notre Nation à identifier les atrocités et les préjudices subis par nos enfants et à faciliter la guérison de nos membres qui ont subi la douleur et la souffrance dans les pensionnats canadiens. »

Chef Thomas George,

Première Nation Tla-o-qui-aht

« Nos cœurs sont avec la Première Nation Tla-o-qui-aht alors qu'elle entreprend ce travail douloureux mais important pour localiser et commémorer les enfants disparus des sites des pensionnats Christie. Nous reconnaissons que le Canada a échoué à sa tâche de protéger les droits des enfants autochtones - enlevés à leurs familles et à leurs cultures - et nous restons déterminés à soutenir le travail de la Première Nation alors qu'elle découvre la vérité et travaille à la guérison. »

L'honorable Marc Miller,

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

Faits en bref

La Première Nation Tla-o-qui-aht est située sur la côte ouest de l'île de Vancouver , à Tofino , en Colombie-Britannique. Elle compte plus de 1 200 personnes.

, à , en Colombie-Britannique. Elle compte plus de 1 200 personnes. Le 10 août 2021, le gouvernement du Canada a annoncé un soutien supplémentaire d'environ 320 millions de dollars pour des initiatives et des investissements dirigés par des Autochtones, axés sur les survivants et adaptés sur le plan culturel, afin d'aider les communautés autochtones à faire face aux répercussions continues des pensionnats et à en guérir.

À ce jour, 116,8 millions de dollars ont été octroyés en réponse aux appels à l'action 72 à 76 de la Commission de vérité et réconciliation pour aider les survivants des Premières Nations, des Inuit et des Métis ainsi que leurs familles et leurs communautés à localiser et à commémorer les enfants disparus qui ont fréquenté les pensionnats.

