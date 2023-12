GATINEAU, QC, le 18 déc. 2023 /CNW/ - Les Canadiens prennent des mesures pour protéger la santé des précieux écosystèmes d'eau douce de divers bassins versants partout au pays. Ces activités locales sont essentielles pour remédier aux problèmes de qualité de l'eau qui constituent une menace croissante pour les écosystèmes d'eau douce.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a annoncé le lancement d'un appel de propositions pour soutenir des projets visant à protéger et à restaurer la qualité de l'eau et la santé des écosystèmes des Grands Lacs, du bassin du lac Winnipeg et du lac des Bois. Cet appel de propositions s'inscrit dans la foulée des investissements sans précédent qui ont été annoncés pour l'eau douce dans le budget de 2023. Dirigées par l'Agence canadienne de l'eau, ces initiatives relatives aux écosystèmes d'eau douce appuient les priorités énoncées dans le Plan d'action sur l'eau douce renforcé grâce à des investissements dans des projets qui sont menés par des partenaires et qui auront une incidence mesurable et positive sur l'eau douce et la population canadienne.

Les projets financés permettront de restaurer et de protéger la qualité de l'eau, de stimuler l'innovation, de soutenir les efforts de surveillance communautaire et d'appliquer les connaissances autochtones pour éclairer les processus décisionnels et la prise de mesures. Les Canadiens de partout au pays, y compris les communautés et les organisations autochtones, les organisations non gouvernementales, les établissements d'enseignement et de recherche, les municipalités, les organismes de conservation, les organismes de bassins versants et les entreprises, pourraient être admissibles à présenter une demande.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'appel de propositions, y compris sur les critères d'admissibilité et la manière de présenter une demande, veuillez visiter la page Web sur les programmes de financement. La date limite pour présenter une demande est le 15 février 2024 pour les Grands Lacs, le lac Winnipeg et le lac des Bois.

Un deuxième appel de propositions dans le cadre du Plan d'action sur l'eau douce s'ouvrira au début de 2024 pour la rivière Saint-Jean, le lac Simcoe et le programme de financement communautaire ÉcoAction. L'appel de propositions pour le programme Interactions communautaires suivra, en vue de soutenir des projets relatifs au fleuve Saint-Laurent.

Citations

« Le Canada possède plus de deux millions de lacs et de rivières, plus d'eaux intérieures que tout autre pays et 20 p. 100 des ressources mondiales d'eau douce. Nous devons trouver des solutions et agir pour relever les urgents défis environnementaux qui menacent nos écosystèmes d'eau douce. J'encourage tous les groupes admissibles à présenter une demande de financement afin de faire avancer les projets et les solutions au pays. Nous nous réjouissons à l'idée d'appuyer des projets qui auront des répercussions positives sur l'eau douce et nos communautés. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Faits en bref

Le budget de 2023 contenait des investissements majeurs pour l'eau douce au Canada, notamment les suivants : une somme de 650 millions de dollars sur 10 ans, pour appuyer les travaux de surveillance, d'évaluation et de remise en état dans les Grands Lacs, le lac Winnipeg, le lac des Bois, le fleuve Saint-Laurent , le fleuve Fraser, la rivière Saint-Jean, le fleuve Mackenzie et le lac Simcoe : cette somme comprend notamment un nouvel investissement de 420 millions de dollars sur 10 ans pour les Grands Lacs, qui vise à accélérer la mise en œuvre, par le Canada, de l'Accord Canada-États-Unis relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs; un montant de 22,6 millions de dollars sur 3 ans pour favoriser une meilleure coordination des efforts visant à protéger l'eau douce dans l'ensemble du Canada; un investissement de 85,1 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2023- 2024, et de 21 millions de dollars par année par la suite pour appuyer la création de l'Agence canadienne de l'eau.

La nouvelle Agence canadienne de l'eau est l'organisme fédéral pour l'eau douce. Elle travaille en partenariat avec les peuples autochtones, les provinces, les territoires et les intervenants pour renforcer la collaboration en matière d'eau douce. Elle met en œuvre les éléments clés du Plan d'action sur l'eau douce.

Liens connexes

