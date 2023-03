OTTAWA, ON, le 10 mars 2023 /CNW/ - Le saumon sauvage de l'Atlantique est très apprécié, tant sur le plan social que culturel, par les peuples autochtones et les habitants du Canada atlantique et du Québec. Le nombre de saumons de l'Atlantique dans les eaux canadiennes et internationales diminue de manière constante depuis le milieu des années 1980. Grâce à une collaboration régionale, nationale, et internationale, le Canada poursuit son travail visant à mieux comprendre le large éventail de facteurs qui contribuent à la santé des stocks de saumon sauvage de l'Atlantique, et à prendre des mesures en conséquence.

Le Canada est fier d'accueillir, du 5 au 8 juin 2023 à Moncton, au Nouveau-Brunswick, la 40e réunion annuelle de l'Organisation pour la conservation du saumon de l'Atlantique Nord (OCSAN). Des délégués du Canada et d'autres parties à l'OCSAN de l'Atlantique Nord se réuniront pour discuter de la nécessité urgente de protéger le saumon sauvage de l'Atlantique, et d'œuvrer pour conserver, rétablir, mettre en valeur, et gérer de façon efficace l'espèce.

La 40e réunion annuelle de l'OCSAN comprendra des séances spéciales sur les changements climatiques et sur les perspectives autochtones concernant le saumon de l'Atlantique. Ces séances contribueront à déterminer la stratégie de l'OCSAN pour faire face aux répercussions des changements climatiques, et à accroître la participation des peuples autochtones à l'Organisation.

Malgré les efforts déployés pour contrer les principales menaces, comme les changements climatiques et la mortalité élevée en mer, l'abondance du saumon sauvage de l'Atlantique demeure faible dans la plupart des zones géographiques de l'Atlantique Nord. Une collaboration accrue transfrontalière, qui tient compte des perspectives et du leadership autochtones, et des meilleures données scientifiques disponibles, est déterminante pour réussir à conserver et à rétablir l'espèce à long terme.

Le gouvernement du Canada joue un rôle de chef de file dans la gestion et la conservation des stocks de saumon de l'Atlantique. L'engagement du Canada envers l'OCSAN permet de faire progresser la gestion durable du saumon sauvage de l'Atlantique grâce à la coopération internationale, tout en faisant avancer les priorités nationales du Canada pour la conservation et le rétablissement à long terme de cette espèce emblématique.

« Le saumon sauvage de l'Atlantique revêt une importance particulière pour les peuples autochtones et les collectivités côtières et fluviales du Canada atlantique et du Québec. La réunion de cette année de l'Organisation pour la conservation du saumon de l'Atlantique Nord est une excellente occasion de collaborer avec les partenaires internationaux afin d'assurer la conservation et le rétablissement de cette espèce importante pour les années à venir. »

L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

L'OCSAN a été créée en 1984 pour favoriser la collaboration entre les pays membres en matière de conservation, de rétablissement, de mise en valeur et de gestion du saumon sauvage de l'Atlantique, tout en tenant compte des meilleures données scientifiques disponibles.

La situation critique du saumon, lequel continue à subir les effets de l'évolution rapide de l'environnement, a été réaffirmée lors du Symposium de synthèse consacré à l'Année internationale du saumon, organisé conjointement par l'OCSAN et la Commission des poissons anadromes du Pacifique-Nord, en octobre 2022, à Vancouver .

