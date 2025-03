OTTAWA, ON, le 7 mars 2025 /CNW/ - Les récentes détections de la maladie MSX, ou maladie de la sphère X multinucléée (MSX), à l'Île-du-Prince-Édouard (Î.-P.-É.) et au Nouveau-Brunswick, ont posé d'importants défis à l'industrie ostréicole du Canada atlantique. Bien que l'on sache beaucoup de choses sur la maladie MSX, qui touche la santé et la croissance des huîtres, d'importantes lacunes subsistent dans les connaissances. Alors que la maladie MSX ne pose pas de problème de salubrité des aliments, elle constitue néanmoins une menace sérieuse pour l'industrie ostréicole canadienne.

Aujourd'hui, l'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, a annoncé les bénéficiaires d'un financement de plus de 850 000 dollars, pour soutenir d'autres activités de recherche scientifique sur la maladie MSX. Le financement sera versé à six bénéficiaires pour soutenir un éventail de domaines de recherche tels que la détection rapide et la résistance aux maladies.

En novembre 2024, des domaines de recherche et des lacunes dans les connaissances ont également été cernés dans le cadre d'un Sommet scientifique coprésidé par Pêches et Océans Canada et la Province de l'Île-du-Prince-Édouard. Les principaux domaines de recherche cernés au cours du Sommet comprenaient la nécessité d'explorer davantage les marqueurs ou les traits génétiques qui pourraient favoriser la résistance à la maladie MSX, les méthodologies de détection rapide, et la nécessité d'en apprendre plus sur l'expérience d'autres provinces et territoires, qui traitent de la maladie MSX.

Ces investissements continuent de faire progresser la compréhension de la maladie MSX au Canada, ce qui contribue à soutenir les efforts de l'industrie pour gérer la maladie tout en assurant la santé à long terme des espèces et des écosystèmes marins.

« En appuyant cette importante recherche sur la maladie MSX, le gouvernement du Canada investit dans l'avenir de notre industrie ostréicole, ainsi que dans les moyens de subsistance des Canadiens qui en dépendent. Ensemble, nous faisons progresser les connaissances scientifiques, qui renforceront notre capacité à protéger la santé et la durabilité de nos écosystèmes marins, et à assurer la résilience des communautés côtières. »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

La maladie MSX ne pose pas de problème de salubrité alimentaire.

La maladie MSX a été détectée pour la première fois au Canada dans le lac Bras d'Or, au Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse, en 2002, et a continué de nuire aux populations d'huîtres dans cette région. En juillet 2024, elle a été détectée dans des huîtres à l'Île-du-Prince-Édouard, puis dans des sites au Nouveau-Brunswick en novembre 2024.

dans le lac Bras d'Or, au Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse, en a continué de nuire aux populations d'huîtres dans cette région. En juillet 2024, elle a été détectée dans des huîtres à l'Île-du-Prince-Édouard, puis dans des sites au Nouveau-Brunswick en novembre 2024. Haplosporidium nelsoni ( H. nelsoni ) est l'agent pathogène qui cause la maladie MSX chez les huîtres américaines cultivées et sauvages.

( ) est l'agent pathogène qui cause la maladie MSX chez les huîtres américaines cultivées et sauvages. Le Programme national sur la santé des animaux aquatiques (PNSAA) du Canada , administré conjointement par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) et Pêches et Océans Canada (MPO), est chargé de prévenir l'introduction et/ou la propagation d'importantes maladies des animaux aquatiques chez les poissons, les mollusques et les crustacés.

