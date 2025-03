OTTAWA, ON, le 13 mars 2025 /CNW/ - Le saumon sauvage de l'Atlantique occupe un statut emblématique au Canada atlantique et au Québec. Il est profondément lié aux cultures autochtones et est vital pour la santé des écosystèmes. Pêches et Océans Canada reconnaît le déclin du saumon de l'Atlantique et répond aux communautés autochtones, aux partenaires et aux intervenants en agissant pour conserver cette espèce importante.

Aujourd'hui, la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Diane Lebouthillier, a annoncé la toute première stratégie de conservation du Canada visant à rétablir et à reconstituer les populations de saumon sauvage de l'Atlantique et leurs habitats. Cette stratégie guidera le Ministère et ses partenaires dans leur collaboration pour atténuer les menaces et assurer la bonne santé des écosystèmes qui peuvent soutenir le saumon de l'Atlantique. Depuis 2021, nous avons collaboré avec les Canadiens, les intervenants, les partenaires, les gouvernements provinciaux et les organisations autochtones sur la Stratégie. Le Ministère continuera de collaborer avec ces groupes pour mettre en œuvre et examiner la Stratégie et aider ainsi à façonner son évolution.

Le saumon de l'Atlantique fait partie intégrante du tissu de nombreuses collectivités de la côte Est. Il revêt une importance culturelle et spirituelle pour les peuples autochtones depuis des temps immémoriaux, et occupe une place importante dans la vie et les moyens de subsistance de nombreux Canadiens depuis des générations. Le rétablissement du saumon de l'Atlantique est une priorité. À ce jour, le gouvernement du Canada a investi 6,1 millions de dollars pour financer des projets déjà en cours, qui renforcent la mise en œuvre précoce de la Stratégie en stimulant la collaboration avec les intervenants, les partenaires, les gouvernements provinciaux et les organisations autochtones.

En plus des 6,1 millions de dollars, le gouvernement du Canada investit également 1 million de dollars pour l'exercice 2025-2026, pour appuyer de nouveaux projets axés sur la conservation du saumon de l'Atlantique et les objectifs énoncés dans la Stratégie. Un processus d'appel de propositions sera lancé au cours des prochains mois pour des projets ciblant spécifiquement le saumon de l'Atlantique.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à assurer la conservation des populations de saumon sauvage de l'Atlantique, et continuera de veiller à ce que les meilleures connaissances et données soient disponibles pour appuyer la prise de décisions, les mesures de résilience aux changements climatiques, et l'atténuation des menaces qui pèsent sur cette espèce emblématique.

« Ayant grandi en Gaspésie, je comprends que le saumon de l'Atlantique fait partie intégrante du patrimoine et de l'histoire du Canada. La stratégie nationale du Canada permettra au Canada de mieux se positionner pour relever les défis auxquels fait face cette espèce dans nos écosystèmes. En toute collaboration avec les communautés autochtones, les partenaires et les intervenants, nous pouvons parvenir à assurer un avenir sain et prospère au saumon de l'Atlantique. »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Le lancement de la Stratégie de conservation du saumon sauvage de l'Atlantique est un premier pas dans la bonne direction. La Fédération du saumon de l'Atlantique, nos partenaires et des milliers de personnes dans l'Est du Canada ont exhorté le MPO à donner suite à cette stratégie. Nous reconnaissons que le financement d'aujourd'hui est un acompte important qui fera toute une différence sur le terrain en 2025, et qui ouvrira la voie à un investissement substantiel indispensable dans les années à venir. La Fédération est prête à apporter son expertise et ses ressources pour contribuer au succès de cette stratégie. »

Louie Porta, président-directeur général, Fédération du saumon de l'Atlantique

La Stratégie comprend quatre résultats stratégiques : soutenir des populations de saumon saines et résilientes aux changements climatiques, assurer l'harmonisation avec les droits des Autochtones, promouvoir une communauté scientifique du saumon dynamique et bien informée, et recourir à des pratiques de gestion transparentes et bien informées.

Les besoins en saumon de l'Atlantique varient d'un bout à l'autre du Canada . La Stratégie propose une approche par zone en matière de restauration, afin d'atténuer les menaces qui pèsent sur le saumon rivière par rivière.

. La Stratégie propose une approche par zone en matière de restauration, afin d'atténuer les menaces qui pèsent sur le saumon rivière par rivière. Ce financement provient de divers programmes : le Fonds de restauration des écosystèmes aquatiques (FREA), le Programme pour la participation autochtone sur les habitats (PPAH), le Fonds de la nature du Canada pour les espèces aquatiques en péril (FNCEAP) et le Programme d'intendance de l'habitat (PIH).

pour les espèces aquatiques en péril (FNCEAP) et le Programme d'intendance de l'habitat (PIH). Depuis l'été 2021, la mobilisation à l'égard de la Stratégie fait l'objet d'un dialogue continu. Plus récemment, durant l'été 2024, le Ministère a invité les peuples autochtones et les gouvernements provinciaux à fournir des commentaires sur l'ébauche définitive, et a tenu une consultation publique sur l'ébauche proposée. Les commentaires de toutes les sources ont servi à apporter des ajustements à la version définitive de la Stratégie pour tenir compte des commentaires reçus.

La Stratégie vise comme objectif de s'assurer que tous les processus et toutes les politiques relatifs au saumon de l'Atlantique sont conformes à la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et au plan d'action , qui l'accompagne.

qui l'accompagne. Les populations de saumon de l'Atlantique font face à de nombreuses menaces liées à l'activité humaine, notamment la perte d'habitat naturel, la diminution de la qualité de l'eau, les espèces envahissantes, la pêche légale et illégale, la pollution, et les défis liés aux changements climatiques.

