OTTAWA, ON, le 21 mars 2025 /CNW/ - Délimité par trois océans, soit le Pacifique, l'Arctique et l'Atlantique, le Canada possède le plus long littoral et certains des poissons et fruits de mer de la meilleure qualité au monde. Nos normes élevées en matière de durabilité et de sécurité alimentaire jouissent d'une bonne réputation. Nos poissons et fruits de mer de qualité supérieure continuent d'être prisés dans le monde entier.

Pêches et Océans Canada faisait partie de la délégation canadienne au salon Seafood Expo North America de cette année, qui s'est déroulé du 16 au 18 mars 2025 à Boston, dans le Massachusetts. Ce salon est la plus grande exposition commerciale du genre en Amérique du Nord, et l'occasion pour le Canada de promouvoir notre poisson et nos fruits de mer de haute qualité et issus de sources durables. Il s'agit d'une plateforme mondiale pour partager nos pratiques exemplaires en matière de gestion des pêches canadiennes et de protection de nos écosystèmes marins, pour assurer une industrie saine et durable.

Le poisson et les fruits de mer sont parmi les principaux produits alimentaires exportés par le Canada. Le Canada a exporté du poisson et des fruits de mer vers 118 pays en 2024. Le homard était l'espèce d'exportation la plus précieuse du Canada, d'une valeur de 2,9 milliards de dollars en 2024.

Au Canada, l'industrie est bien réglementée, surveillée scientifiquement et rigoureuse sur le plan juridique, qui est économiquement prospère, durable sur le plan environnemental et socialement responsable. C'est aussi une industrie qui bénéficie d'une main-d'œuvre hautement spécialisée et d'une innovation en constante évolution. Le Canada continuera de prioriser la qualité, et de travailler avec ses partenaires mondiaux sur des intérêts communs, en veillant à ce que nos pêches demeurent saines pour les générations futures.

Citations

« Le poisson et les fruits de mer font partie de notre culture et de notre mode de vie. Nous sommes fiers des poissons et des fruits de mer que nous pêchons. Mettre de l'avant le poisson et les fruits de mer canadiens au salon Seafood Expo North America nous permet de partager avec le monde entier à quel point nos pêcheurs et transformateurs de poissons et de fruits de mer travaillent dur pour offrir aux consommateurs des produits de la mer durables et de qualité supérieure. »

L'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Faits en bref

Les pêcheurs et les transformateurs de produits de la mer du Canada et des États-Unis sont étroitement interreliés, assurant la sécurité alimentaire en Amérique du Nord.

En 2024, le homard, le crabe des neiges et le saumon de l'Atlantique ont été les espèces exportées les plus importantes du Canada.

En 2024, ces espèces représentaient 63 % (5,1 milliards de dollars) de la valeur totale, et 41 % (214 000 tonnes) du volume total des exportations de poisson et de fruits de mer.

SOURCE Pêches et Oceans Canada

