MUSQUEAM, BC, le 24 févr. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le chef des Musqueam, Wayne Sparrow, aux côtés de l'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, et de l'honorable Anita Anand, ministre des Transports et du Commerce intérieur (signature en contrepartie), ont signé une entente par laquelle le gouvernement du Canada s'engage à partager avec la Musqueam Indian Band un pourcentage des recettes tirées de baux fonciers. Ces recettes sont perçues par le gouvernement du Canada auprès de l'Administration de l'aéroport international de Vancouver.

Cette entente de partage des recettes s'inscrit dans les négociations globales et continues entre le Canada et les Musqueam qui favorisa la reconnaissance et la mise en œuvre progressive des droits des Musqueam prévus à l'article 35, y compris une entente qui reconnaîtra le droit inhérent des Musqueam à l'autonomie gouvernementale.

Cette entente de partage des recettes devrait apporter des avantages considérables à la communauté des Musqueam, de sorte qu'elle puisse bâtir un avenir prospère grâce à des revenus réguliers. Il s'agit d'une étape cruciale dans le renforcement du partenariat entre le Canada et les Musqueam, laquelle favorisera le développement économique et la réconciliation.

Le gouvernement du Canada collabore avec ses partenaires autochtones pour reconstruire les relations de nation à nation au moyen d'accords qui appuient la réconciliation et favorisent une croissance économique qui profite à tous les Canadiens. L'entente de partage des recettes représente un pas significatif dans cette direction, car elle confirme notre engagement à mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Il y a encore beaucoup à faire, et nous restons déterminés à travailler aux côtés des Musqueam pour renforcer notre partenariat et continuer d'avancer ensemble.

« Le peuple Musqueam détient collectivement des droits, y compris des titres, sur notre territoire depuis des temps immémoriaux, et nos ancêtres ont travaillé sans relâche pour que ces droits soient reconnus et protégés. En signant cet accord historique, les Musqueam et la Couronne font un pas important vers une relation renouvelée qui reconnaît notre relation unique avec notre territoire. Les Musqueam reconnaissent les ministres fédéraux et les négociateurs qui ont travaillé fort au nom du Canada pour mener à bien cette phase des négociations. Cette mesure progressive apportera sans aucun doute des avantages importants et réels à notre communauté au cours des années à venir. »

Chef Wayne Sparrow

Musqueam Indian Band

« Aujourd'hui marque un pas important dans notre partenariat avec les Musqueam. L'entente de partage des recettes reflète notre engagement commun à honorer leur vision de l'autodétermination. Le partage des revenus est un moyen concret de mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et de soutenir la vision des Musqueam pour un avenir solide et durable. Nous continuerons à travailler ensemble pour faire respecter les droits, renforcer l'autonomie gouvernementale et construire une prospérité durable pour les générations à venir. »

L'honorable Gary Anandasangaree

Ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord Canada et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

« Cette entente avec les Musqueam témoigne des efforts de collaboration et du respect mutuel qui caractérisent nos relations et qui fait avancer la réconciliation. Elle jette les bases de discussions plus approfondies pendant que nous construisons notre partenariat et œuvrons à une croissance économique partagée ».

L'honorable Anita Anand

Ministre des Transports et du Commerce intérieur

Faits saillants

Les Musqueam sont une Première Nation urbaine située dans la région métropolitaine de Vancouver , en Colombie-Britannique, l'une des zones métropolitaines les plus densément peuplées du Canada. La population inscrite des Musqueam s'élève à 1 495 personnes, dont 45 % vivent dans la réserve.

, en Colombie-Britannique, l'une des zones métropolitaines les plus densément peuplées du Canada. La population inscrite des Musqueam s'élève à 1 495 personnes, dont 45 % vivent dans la réserve. Les Musqueam possèdent trois réserves totalisant 272 hectares, dont le cœur revêt une grande importance stratégique pour le Canada en tant que porte d'entrée économique vers l'Indo-Pacifique.

La principale communauté de Musqueam est située à l'embouchure du fleuve Fraser, juste au nord de Sea Island et de l'aéroport international de Vancouver (YVR). La RI no 3 des Musqueam et l'aéroport international de Vancouver sont tous deux situés sur Sea Island.

