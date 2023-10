OTTAWA, ON, le 30 oct. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada possède une longue et fière tradition d'accueil des personnes les plus vulnérables du monde.

En août 2021, lorsque les talibans ont pris le contrôle de l'Afghanistan, entraînant une crise politique, économique et humanitaire qui a touché et continue de toucher des millions de personnes, le Canada est passé à l'action. Au cours des deux années qui ont suivi, le Canada a apporté un soutien essentiel au peuple afghan. Ce soutien continu est motivé par nos liens profonds avec l'Afghanistan, notamment avec les personnes qui ont servi à nos côtés pendant plus de deux décennies, et par notre désir de servir le peuple afghan et sa diaspora croissante qui a contribué à renforcer le Canada.

Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a déclaré que le Canada avait respecté son engagement d'accueillir au moins 40 000 Afghans vulnérables depuis août 2021. Notre programme de réinstallation d'Afghans est l'un des plus importants au monde, et notre travail se poursuit.

Le gouvernement du Canada maintient fermement son engagement à aider les Afghans vulnérables. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) fera preuve de souplesse et continuera de traiter en priorité les demandes admissibles soumises dans le cadre des mesures spéciales concernant l'Afghanistan.

L'atteinte de cette étape importante a été rendue possible grâce aux efforts inlassables de multiples partenaires au Canada et à l'étranger, notamment des pays de la région, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, l'Organisation internationale pour les migrations et des organisations non gouvernementales.

Alors que les nouveaux arrivants afghans continuent de s'installer partout au Canada, nous avons également constaté un soutien considérable de la part des administrations provinciales, territoriales et municipales, ainsi que de la société civile. Cela inclut les Canadiens, qui se sont mobilisés pour parrainer des réfugiés afghans, ainsi que des prestataires de services de réinstallation, qui ont fourni de l'hébergement temporaire et un accès coordonné aux soins de santé essentiels, à de l'éducation, à de la formation linguistique et professionnelle et à des services sociaux. Pour réussir, la réinstallation exige la participation de la société dans son ensemble, et les nombreux partenaires dans plus de 180 collectivités du Canada ont aidé les Afghans non seulement à commencer leur vie au Canada, mais aussi à contribuer à leurs communautés et à s'épanouir.

Citations

« Les horreurs vécues par les Afghans aux mains des talibans se poursuivent, et les conséquences sur les droits et libertés du peuple afghan, en particulier des femmes et des filles, ne connaissent pas de limites. Même si l'accueil de plus de 40 000 Afghans au Canada constitue une réalisation importante, le Canada continuera d'offrir un refuge aux Afghans. Les Canadiens, les organismes de réinstallation et leur personnel de première ligne ont fait de leur mieux pour accueillir des Afghans, et nous les remercions de leur soutien continu. »

- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« Le Canada est devenu un modèle mondial pour ce qui est de mettre efficacement en sécurité les Afghans vulnérables et d'autres réfugiés. À l'OIM, nous sommes profondément honorés de travailler avec le gouvernement canadien et apprécions son dévouement à respecter son engagement à offrir à ces réfugiés toutes les chances de s'épanouir dans leurs nouvelles communautés canadiennes. Tout au long des 72 années d'histoire de l'OIM, soutenir la réinstallation sûre et digne des réfugiés est resté au cœur de la mission mondiale de l'organisation. Le travail que nous avons accompli avec le Canada est un excellent exemple de l'efficacité de cette collaboration, non seulement pour les gouvernements et l'OIM, mais aussi pour les personnes que nous aidons et pour les collectivités où elles habitent désormais. »

- Amy Pope, directrice générale, Organisation internationale pour les migrations

Faits en bref

L'engagement du Canada en matière de réinstallation des Afghans est l'un des plus importants au monde, par habitant, et vient juste derrière celui des États-Unis sur le plan des chiffres globaux.

Cet engagement met particulièrement l'accent sur les personnes qui ont aidé le Canada, notamment : 18 000 places au titre du Programme de mesures spéciales en matière d'immigration pour les ressortissants afghans et leurs familles qui ont étroitement aidé le gouvernement du Canada jusqu'à 5 000 places pour les membres de la famille élargie d'anciens interprètes afghans venus au Canada dans le cadre de programmes antérieurs un programme pour les membres de la famille élargie d'anciens conseillers linguistiques et culturels

Le Canada a été parmi les premiers pays à lancer un programme humanitaire spécial de réinstallation pour les Afghans vulnérables (y compris les femmes dirigeantes, les défenseurs des droits de la personne, les minorités ethniques ou religieuses persécutées, les personnes LGBTI + et les journalistes). Les Canadiens se sont également portés volontaires pour parrainer des milliers d'Afghans à titre privé. Les signataires d'ententes de parrainage ont également accueilli des réfugiés afghans en plus des autres réfugiés qu'ils parrainent chaque année.

a été parmi les premiers pays à lancer un programme humanitaire spécial de réinstallation pour les Afghans LGBTI d'Afghans afghans En juin 2023, le gouvernement du Canada a adopté des dispositions législatives qui élimineront un obstacle majeur au passage en toute sécurité des demandeurs d'IRCC hors d' Afghanistan vers des pays tiers où les procédures d'immigration peuvent être effectuées et depuis lesquels le voyage vers le Canada peut être organisé. Ces modifications nous aideront à travailler avec des organisations actives dans la région en vue de soutenir le traitement des demandes d'immigration en Afghanistan ou dans des pays tiers.

Liens connexes

Suivez-nous!

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Renseignements: Personnes-ressources (à l'intention des médias seulement) Bahoz Dara Aziz, Attachée de presse, Cabinet du ministre, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, [email protected]; Relations avec les médias, Secteur des communications, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 613-952-1650, [email protected]