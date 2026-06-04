Le Canada renforce ses frontières tout en soutenant les liens économiques et touristiques avec Saint-Pierre-et-Miquelon

OTTAWA, ON, le 4 juin 2026 /CNW/ - Le Canada et la collectivité française d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon entretiennent des liens étroits dans les domaines du voyage, du tourisme et de l'économie, en particulier dans le Canada atlantique. Nous travaillons en étroite collaboration pour favoriser des déplacements sûrs et efficaces tout en renforçant la sécurité et l'intégrité de nos itinéraires communs.

À partir du 5 juin 2026, à 1 heure du matin, heure de l'Est, la plupart des ressortissants étrangers exemptés de visa se rendant au Canada par bateau à partir de Saint-Pierre-et-Miquelon auront besoin d'une autorisation de voyage électronique (AVE). Cette mesure s'applique aux voyageurs arrivant par traversier, par bateau privé ou par bateau commercial.

Grâce à une surveillance constante des flux migratoires, le Canada a constaté que certaines personnes tentaient de contourner les exigences canadiennes en matière de contrôle avant l'arrivée en voyageant par bateau entre Saint-Pierre-et-Miquelon et Fortune, à Terre-Neuve-et-Labrador.

Ce changement ne s'appliquera pas aux passagers arrivant par bateau de croisière, aux citoyens français résidant à Saint-Pierre-et-Miquelon et se rendant directement au Canada, ni aux marins travaillant sur des navires commerciaux, tels que des bateaux de pêche, lorsqu'ils voyagent par bateau à partir de Saint-Pierre-et-Miquelon. Les ressortissants américains et les résidents permanents légaux n'ont pas non plus besoin d'une AVE. Les exigences d'entrée pour les voyageurs en provenance de pays soumis à l'obligation de visa n'ont pas changé.

Ce travail reflète une approche pangouvernementale impliquant Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, l'Agence des services frontaliers du Canada, Sécurité publique Canada et d'autres partenaires pour soutenir des frontières sûres et bien gérées tout en facilitant les voyages légitimes.

Le Canada continuera à donner la priorité à la sécurité des Canadiens tout en facilitant les voyages, le tourisme et les activités économiques légitimes.

Citation

« Le Canada et Saint-Pierre-et-Miquelon entretiennent une relation unique influencée par la géographie, le commerce, une histoire commune et des liens régionaux étroits. Ces mesures contribueront à renforcer la sécurité et l'intégrité de notre frontière tout en favorisant la circulation des personnes et les économies locales qui dépendent de ces liens. Elles démontrent également que notre gouvernement prend au sérieux la sécurisation de nos frontières. »

- L'honorable Lena Metlege Diab, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

Faits en bref

Saint-Pierre-et-Miquelon, une collectivité française d'outre-mer située à environ 25 kilomètres de la côte de Terre-Neuve-et-Labrador, entretient des liens étroits avec des collectivités du Canada atlantique dans les domaines du tourisme, de la pêche et d'autres secteurs économiques.

Chaque année, environ 6 000 ressortissants étrangers exemptés de visa voyagent entre Saint-Pierre-et-Miquelon et Fortune, à Terre-Neuve-et-Labrador, par traversier à passagers.

L'exigence relative à l'AVE permet aux autorités canadiennes de contrôler les voyageurs avant leur arrivée au Canada. Une fois approuvée, l'AVE est liée électroniquement au passeport du voyageur et est valable pendant 5 ans ou jusqu'à l'expiration du passeport, selon la première éventualité.

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SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

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