Le Canada et les Territoires du Nord-Ouest s'allient pour soutenir la croissance des communautés francophones

OTTAWA, ON, le 8 juill. 2026 /CNW/ - Le Canada fait de l'immigration francophone une force qui unit les communautés et reconnaît la contribution des nouveaux arrivants d'expression française et bilingues au rayonnement de la Francophonie. En ce sens, afin de favoriser le développement démographique et économique des communautés du Nord‑Ouest, les gouvernements du Canada et des Territoires du Nord‑Ouest agissent conjointement pour assurer la rétention des talents qualifiés francophones et bilingues.

Aujourd'hui, l'honorable Lena Metlege Diab, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé un investissement d'environ 860 000 dollars pour soutenir un nouveau projet financé dans le cadre du Programme d'appui à l'immigration francophone. Ce projet vise à améliorer la rétention et l'intégration des immigrants francophones et bilingues dans les Territoires du Nord-Ouest. Il permettra d'améliorer l'accès à l'information sur l'immigration, de faire mieux connaître le Programme des candidats des Territoires du Nord-Ouest et d'autres programmes fédéraux d'immigration, de soutenir la reconnaissance des titres de compétences étrangers des résidents temporaires, et de renforcer la participation des employeurs aux parcours d'immigration dans les communautés situées à l'extérieur de Yellowknife.

Le projet appuiera les personnes immigrantes francophones et bilingues à s'établir dans les Territoires du Nord-Ouest et à s'enraciner dans leur communauté à long terme.

Pour en apprendre plus sur le projet, veuillez consulter le document d'information.

Cette collaboration témoigne d'une volonté commune à soutenir les communautés francophones afin de les rendre plus fortes et plus dynamiques.

Citations

« La vitalité de nos communautés francophones nous distingue comme pays. C'est pourquoi nous investissons pour soutenir un nouveau projet dans les Territoires du Nord-Ouest dans le cadre du Programme d'appui à l'immigration francophone. Ce projet facilitera l'immigration francophone, y compris dans les communautés rurales, et soutiendra la reconnaissance des titres de compétences des résidents temporaires, afin de renforcer la main-d'œuvre locale et d'accroître l'économie du Nord. »

- L'honorable Lena Metlege Diab, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« Les communautés des Territoires du Nord-Ouest se développent et prospèrent grâce aux contributions des nouveaux arrivants francophones et bilingues. Cet investissement permettra de faciliter les démarches d'immigration, d'améliorer la reconnaissance des titres étrangers et de mieux mettre en relation les employeurs avec les travailleurs qualifiés dont ils ont besoin. En aidant davantage de nouveaux arrivants à s'installer et à réussir partout sur le territoire, nous stimulons la croissance économique tout en renforçant la vitalité des communautés francophones. »

- L'honorable Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Les immigrants francophones contribuent à la vitalité et à la prospérité des Territoires du Nord-Ouest. L'élargissement des services d'immigration destinés aux francophones aux communautés situées à l'extérieur de Yellowknife réduit les obstacles et permet aux nouveaux arrivants francophones de vivre, de travailler et de s'épanouir plus facilement au sein de la communauté où ils se sentent chez eux. Cela nous aidera à bâtir des économies locales solides, à favoriser la rétention de la main-d'œuvre dans l'ensemble des Territoires du Nord-Ouest, et à contribuer à la création de communautés dynamiques et diversifiées qui font de ce territoire un endroit où il fait bon vivre. »

- L'honorable Caitlin Cleveland, ministre de l'Éducation, de la Culture et de la Formation, et ministre de l'Industrie, du Tourisme et de l'Investissement

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 25 millions de dollars sur 5 ans dans le Centre d'innovation en immigration francophone, dans le cadre du Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028.

À ce jour, 21 projets ont bénéficié d'un financement totalisant environ 16,6 millions de dollars pour augmenter les admissions de talents francophones et bilingues et soutenir les communautés francophones en situation minoritaire.

L'engagement continu d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada envers l'immigration francophone se voit à plusieurs réussites de l'année passée, notamment l'atteinte de 8,9 % d'admissions de résidents permanents d'expression française hors Québec en 2025.

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SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Personnes-ressources à l'intention des médias seulement : Taous Ait, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, [email protected]; Relations avec les médias, Secteur du personnel et des communications, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, [email protected]