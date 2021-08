OTTAWA, ON, le 5 août 2021 /CNW/ - Le Canada fait partie d'un groupe de plus de 120 pays déterminés à atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Pour réaliser cet ambitieux objectif climatique, nous devons avoir recours à une vaste gamme de technologies d'énergie propre, dont l'énergie nucléaire.

L'ambassadrice du Canada en Roumanie, Annick Goulet, au nom du ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Seamus O'Regan Jr., le premier ministre de la Roumanie, l'honorable Florin Cîțu, et le ministre de l'Énergie de la Roumanie, l'honorable Virgil-Daniel Popescu, ont signé aujourd'hui un protocole d'entente visant à renforcer la coopération entre leurs deux pays dans le domaine de l'énergie nucléaire, notamment la collaboration au chapitre des projets de réfection et de construction d'unités CANDU en Roumanie.

Ce protocole d'entente vient souligner l'importance des partenariats stratégiques entre le Canada et la Roumanie, y compris nos objectifs communs de lutte contre les changements climatiques et notre volonté mutuelle de décarboner les systèmes d'électricité afin d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

Cette collaboration s'inscrit dans le prolongement des relations existantes entre le Canada et l'Union européenne et met l'accent sur notre partenariat de longue date dans le domaine de l'énergie nucléaire et sur les projets à venir en Roumanie. Le protocole d'entente met également en évidence le leadership qu'exercent conjointement les deux pays au titre de l'avancement de l'énergie nucléaire et présente le Canada comme un partenaire de choix dans le développement du nucléaire en Roumanie.

L'énergie nucléaire constitue un pan important du paysage énergétique d'un bout à l'autre du pays. Comptant plus de 60 ans d'expérience en innovation scientifique et technologique, un organisme de réglementation de calibre mondial et une chaîne nationale d'approvisionnement dynamique, l'industrie nucléaire canadienne est en voie de devenir un chef de file dans ce marché mondial en émergence qui, selon les estimations, générera annuellement entre 150 et 300 milliards de dollars d'ici 2040. Qui plus est, le Canada s'engage à gérer les déchets nucléaires de façon sécuritaire et responsable, conformément aux meilleures pratiques internationales et nationales.

Comme l'indique le plan climatique renforcé du Canada Un environnement sain et une économie saine, le Canada est un partenaire motivé et actif à l'échelle mondiale qui demeure résolu à collaborer avec des partenaires internationaux pour assurer la transition vers un avenir inclusif et carboneutre.

« La coopération dans le domaine nucléaire est l'un des piliers de la relation entre le Canada et la Roumanie, qui dure depuis 55 ans. Je suis fière d'avoir renouvelé notre engagement bilatéral en signant aujourd'hui ce protocole d'entente et compte bien renforcer encore davantage nos échanges dans toutes les sphères d'activité, de la sécurité au commerce. »

« Deux choses caractérisent mon mandat : les investissements et les réformes. Nous sommes ici aujourd'hui pour présenter un grand projet d'investissement. Pour assurer une croissance économique durable, il faut investir. Il n'y a pas d'autre solution. Le protocole d'entente signé aujourd'hui avec le Canada fait une importante déclaration : l'énergie propre est notre objectif commun. »

« Aujourd'hui, nous avons franchi une autre étape importante pour l'avenir de l'énergie nucléaire en Roumanie. Nous ferons équipe avec notre partenaire, le Canada, pour le développement des réacteurs nucléaires de la société publique d'énergie nucléaire (SNN) de la Roumanie, en collaborant notamment dans le cadre de projets de réfection et de construction d'unités CANDU en Roumanie. Je tiens à remercier Seamus O'Regan Jr., ministre des Ressources naturelles, et Annick Goulet, ambassadrice du Canada en Roumanie, pour ce soutien. La Roumanie a elle aussi à cœur d'utiliser davantage les technologies d'énergie propre. »

