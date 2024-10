TERRITOIRES DU TRAITÉ NO 5, DU TRAITÉ NO 6 ET DU TRAITÉ NO 10, le 18 oct. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada renouvelle les relations entre la Couronne et les Premières Nations en s'attaquant au fait que le Canada n'a pas fourni aux Premières Nations les dispositions agricoles promises dans les traités 5, 6 et 10.

Par l'entremise de ces traités, le Canada a promis des charrues, des semences pour des cultures importantes, du bétail comme des vaches et des taureaux, et d'autres produits de première nécessité pour l'agriculture. Ces avantages agricoles visaient à faciliter la transition économique, et en raison du non-respect par le Canada des promesses faites dans les traités, ces Premières Nations n'avaient pas l'équipement nécessaire pour soutenir leurs membres.

Au cours des derniers jours, l'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones, a rencontré des représentants de la Alexis Nakota Sioux Nation, de la Buffalo River Dene Nation, de la Cumberland House Cree Nation, , de la Enoch Cree Nation, de la Heart Lake First Nation, de la Kehewin Cree Nation, et de la Sturgeon Lake First Nation pour reconnaître le règlement de leurs revendications particulières relatives aux avantages agricoles, aussi connues sous le nom de revendications vaches et charrues.

Le ministre Anandasangaree a également eu l'occasion de rendre visite à des dirigeants communautaires de la Frog Lake First Nation et de la Lac La Ronge Indian Band pour discuter des progrès réalisés quant à leurs revendications particulières sur les avantages agricoles également traitées dans le cadre de la Stratégie de règlement accéléré.

Une fois entièrement réglées, ces revendications représenteront une indemnisation combinée de près de 1,4 milliard de dollars versée à ces Premières Nations dans le cadre de la Stratégie de règlement accéléré des demandes de prestations agricoles. En vertu de cette Stratégie, le Canada a versé, depuis mai 2023, un total de 1 937 805 226 $ à des Premières Nations dans les provinces de l'Ouest.

Les écarts socioéconomiques entre les peuples autochtones et non autochtones au Canada sont le résultat de décennies de politiques coloniales, qui ont souvent mené au déni et à la dépossession des terres et des ressources. Il faut absolument respecter les obligations légales du Canada et indemniser adéquatement les peuples autochtones pour ce qui leur a été illégalement pris ou refusé, afin de faire progresser la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et de rétablir la confiance des communautés autochtones.

Le règlement réussi des revendications particulières est une étape clé de la réconciliation du Canada avec les Premières Nations - une étape qui reconnaît et corrige les torts du passé et aide à bâtir un avenir meilleur. Ces règlements représentent l'engagement du Canada à s'attaquer aux torts historiques pour les générations passées, actuelles et futures des nations touchées.

« Il est important de reconnaître ce que représentent les règlements relatifs aux avantages agricoles. Les traités ont toujours été un moyen de vivre ensemble dans le respect. Par le passé, le Canada n'a pas n'a pas respecté l'esprit et l'intention du traité et nous a considérés comme un obstacle à ses propres objectifs. Nous reconnaissons que le Canada a pris aujourd'hui une mesure importante pour réparer ses torts passés. C'est un pas dans la bonne direction, et nous espérons que le Canada pourra continuer à prendre des mesures positives pour tenir les promesses faites à nos nations il y a un siècle et demi. »

Chef Cody Thomas

Grand chef de la Confédération des Premières Nations du traité no 6 et chef de la Enoch Cree Nation

« Ce règlement reconnaît les promesses initiales faites en vertu du traité no 6 en 1877 et reconnaît les avantages inadéquats qui ont été accordés à notre peuple sur le plan agricole. C'est une victoire pour notre nation et un témoignage de la détermination de ceux et celles qui ont établi ces droits. Grâce à une collaboration étroite avec notre peuple et à des négociations efficaces avec le ministère, ce règlement marque un pas important en avant, en veillant à ce que ces engagements de longue date soient enfin respectés dans l'intérêt des générations futures. »

Chef Tony Alexis

Alexis Nakota Sioux Nation

« C'est une journée émouvante pour notre nation. Pendant des générations, notre communauté a porté le poids de promesses non tenues, des promesses qui auraient pu nous aider à grandir et à prospérer. Nous avons vu notre terre, nos familles et nos traditions souffrir, dans l'attente d'une justice qui semblait si lointaine. Mais aujourd'hui, je suis ici, fière et reconnaissante, sachant que les sacrifices de nos ancêtres n'ont pas été vains. Ce règlement est un symbole de justice, de dignité et de renouveau pour notre peuple. C'est l'occasion de rétablir la confiance et de donner de l'espoir aux générations futures. Nous remercions sincèrement le ministre Anandasangaree de son appui, et nous demeurons dévoués au cheminement continu de la guérison, de la réconciliation et de la garantie que nos droits issus de traités sont pleinement honorés et respectés. »

Chef Christine Longjohn

Sturgeon Lake First Nation

« Un trop grand nombre de nos jeunes souffrent encore du manque d'espoir et de possibilités qui les mène à de piètres résultats scolaires, à la toxicomanie, à la violence latérale, à l'incarcération excessive, voire à des situations plus graves. Nous nous attaquons à ces questions et à d'autres du mieux que nous pouvons.

La revendication vaches et charrues a été distribuée pour aider tous les membres vivants aujourd'hui à faire de grands projets et à explorer leurs rêves, à se sortir d'un trou et à rembourser leurs dettes, ou tout simplement à faciliter la gestion des besoins quotidiens. Par exemple, certains membres de la Première Nation ont mis leur argent en commun et acheté des maisons. »

Chef René Chaboyer

Cumberland House Cree Nation

« En partenariat avec les Premières Nations, le Canada a réglé plus de 720 revendications particulières depuis 1973. Du 1er avril 2024 au 30 septembre 2024, 18 revendications ont été réglées pour une indemnisation de 1,1 milliard de dollars. Je suis reconnaissant du partenariat avec les Premières Nations visées par les traités 5, 6 et 10 en vue d'accélérer notre travail et de résoudre ces violations de traités en suspens, car elles attendent déjà depuis trop longtemps que justice soit rendue. »

L'honorable Gary Anandasangaree

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« L'annonce d'aujourd'hui est la réconciliation en action pour ces communautés. Une fois cette revendication entièrement réglée, l'indemnisation de 1,4 milliard de dollars constitue une autre étape dans le rétablissement de la confiance entre le Canada et les communautés autochtones. »

L'honorable Randy Boissonnault

Ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles

Faits en bref

Le traité n o 5, aussi connu sous le nom de traité de Winnipeg , a été signé en 1875-1876 par le gouvernement fédéral, les Ojibwés et les Cris marécageux du lac Winnipeg . Le traité n o 5 couvre une grande partie du centre et du nord actuels du Manitoba , ainsi que des parties de la Saskatchewan et de l' Ontario .

5, aussi connu sous le nom de traité de , a été signé en 1875-1876 par le gouvernement fédéral, les Ojibwés et les Cris marécageux du lac . Le traité n 5 couvre une grande partie du centre et du nord actuels du , ainsi que des parties de la et de l' . Le traité n o 6 est une entente entre la Couronne et les Cris des Plaines et des Bois, les Assiniboines et d'autres gouvernements de bande à Fort Carlton et à Fort Pitt, représentant la majeure partie de la région centrale des provinces actuelles de la Saskatchewan et de l' Alberta . Les signatures du traité n o 6 ont débuté le 18 août 1876 et se poursuivies jusqu'au 9 septembre 1876.

6 est une entente entre la Couronne et les Cris des Plaines et des Bois, les Assiniboines et d'autres gouvernements de bande à Fort Carlton et à Fort Pitt, représentant la majeure partie de la région centrale des provinces actuelles de la et de l' . Les signatures du traité n 6 ont débuté le 18 août 1876 et se poursuivies jusqu'au 9 septembre 1876. Le traité no 10 a été établi à partir du 19 août 1906, entre le roi Édouard VII et divers gouvernements de bande des Premières Nations dans le Nord actuel de la Saskatchewan et une partie de l'est actuel de l' Alberta , couvrant près de 220 000 kilomètres carrés.

