SASKATOON, TERRITOIRES DU TRAITÉ 4 ET DU TRAITÉ 6, SK, le 1er août 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, le chef Edwin Ananas de la Beardy's and Okemasis Cree Nation, le chef Jack Rayne de la Big River First Nation, le chef Tyson Bear de la Flying Dust First Nation, le chef Greg Desjarlais de la Frog Lake First Nation, le chef Trevor John de la Kehewin Cree Nation, le chef Donald Ironchild de la Little Pine First Nation, la chef Crystal Okemow de la Lucky Man First Nation, la chef Tanya Aguilar-Antiman de Mosquito, Grizzly Bear's Head, Lean Man First Nation, la chef Janine Baldhead de la One Arrow First Nation, le chef Henry Lewis de la Onion Lake Cree Nation, le chef Duane Antoine de la Poundmaker First Nation, le chef Lux Benson de la Red Pheasant First Nation, la chef Lorie Whitecalf de la Sweetgrass First Nation, le chef Delbert Wapass de la Thunderchild First Nation, et l'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones, ont annoncé le règlement de quatorze revendications particulières relatives aux salaires issus de traités. Cette réalisation constitue une autre étape vers le rétablissement des relations du Canada et le règlement des griefs historiques de ces communautés.

Les revendications particulières découlent de la retenue par le Canada des annuités découlant des traités et des paiements salariaux qui étaient légitimement dus aux chefs et aux dirigeants entre 1885 et 1951, en raison de la fausse allégation selon laquelle ces nations avaient participé à la Rébellion du Nord-Ouest de 1885. À la suite du dialogue et des négociations, le Canada versera une indemnisation totale de plus de 37 millions de dollars à 14 Premières Nations.

Les règlements représentent l'engagement du Canada à réparer les torts historiques causés aux générations passées, actuelles et futures des nations touchées.

Le respect des obligations morales et juridiques du Canada et l'indemnisation adéquate des Premières Nations pour ce qui leur a été refusé illégalement sont essentiels pour faire progresser la réconciliation au Canada et rétablir la confiance avec les communautés autochtones.

Citations

« La Beardy's and Okemasis Cree Nation est heureuse de la réponse du Canada à cette importante question. Bien qu'il reste encore beaucoup de travail à faire en vue de la réconciliation, ce règlement représente néanmoins un progrès. »

Edwin Ananas

Chef de la Beardy's and Okemasis Cree Nation

« Je pense à nos ancêtres qui nous considéraient comme les enfants à naître. Notre peuple s'est battu et s'est défendu avec ce qu'on croyait juste et en fonction de ses besoins fondamentaux. La reconnaissance des torts du Canada est essentielle à la réconciliation. Notre peuple fait partie de la solution du Canada lorsque nous avons signé un traité autorisant le partage des terres. Il y a beaucoup de travail à faire au moment où ces règlements entrent dans la programmation de notre nation. »

Greg Desjarlais

Chef de la Frog Lake First Nation

« Le règlement relatif aux salaires prévus par le traité reconnaît le tort historique causé à nos trois nations, Mosquito, Grizzly Bear's Head, Lean Man; le fait d'avoir été qualifiées de bandes rebelles a eu des répercussions sur nos nations jusqu'à aujourd'hui. Ce règlement est un point de départ qui donne à nos nations la possibilité d'établir de nouvelles relations avec le gouvernement du Canada. »

Tanya Aguilar-Antiman

Chef des Mosquito, Grizzly Bear's Head, Lean Man First Nation

« Nous tenons à remercier le Canada pour les efforts qu'il a déployés en vue de la réconciliation de notre traité. Nous espérons bénéficier de la même réconciliation dans le cadre de futures revendications. »

Henry Lewis

Chef de la Onion Lake Cree Nation

« Il est temps que le gouvernement fédéral honore nos traités. C'est un premier pas vers la réconciliation. »

Duane Antoine

Chef de la Poundmaker First Nation

« Tout d'abord, j'aimerais remercier l'ancien ministre des Relations Couronne-Autochtones, Marc Miller, pour tous les efforts qu'il a déployés pendant son mandat et pour son engagement à l'égard de la réconciliation. De plus, j'aimerais remercier notre nouveau ministre de RCAANC, l'honorable Gary Anandasangaree, d'avoir donné suite à cet engagement envers la Red Pheasant First Nation. C'est très important, surtout pour nos Aînés, nos enfants et ceux qui ne sont pas encore nés. Cet accord démontre que nos traités sont aussi pertinents aujourd'hui qu'ils l'étaient en 1876. »

Lux Benson

Chef de la Red Pheasant First Nation

« Pour aller de l'avant avec les Premières Nations, il faut reconnaître les torts historiques et faire amende honorable pour la justice. Essentiellement, ce règlement vise à honorer les traités. Nous reconnaissons le travail du ministre et du gouvernement, ainsi que des innombrables dirigeants des Premières Nations qui font avancer ce dossier depuis de nombreuses années. Ce règlement est un élément important de la gouvernance et de la croissance de notre économie et des générations à venir. »

Lorie Whitecalf

Chef de la Sweetgrass First Nation

« Toute reconnaissance d'une erreur commise par le Canada dans le passé est un pas dans la bonne direction en ce qui concerne la réconciliation. Je crois que bientôt, si nous avons tous l'esprit et le cœur ouverts, nous pourrons tous tirer des avantages mutuels et coexister conformément à l'esprit et à l'intention du traité. »

Delbert Wapass

Chef de la Thunderchild First Nation

« Le règlement de ces revendications constitue une étape importante dans le renouvellement des relations avec les Premières Nations. Depuis beaucoup trop longtemps, le Canada retient les annuités découlant des traités et les paiements salariaux qui étaient dus à juste titre à vos communautés. En tant que pays, il est de notre devoir de reconnaître et de corriger ces torts historiques et d'aller de l'avant ensemble. Merci à tous ceux qui ont participé au règlement de ces revendications. »

L'honorable Gary Anandasangaree

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

Faits en bref

Le Traité 4 est un traité conclu entre la reine Victoria et les gouvernements de bande des Cris et des Saulteaux.

et les gouvernements de bande des Cris et des Saulteaux. La zone couverte par le Traité 4 représente la majeure partie du sud actuel de la Saskatchewan , plus de petites parties de ce qui est aujourd'hui l'ouest du Manitoba et le sud-est de l' Alberta .

, plus de petites parties de ce qui est aujourd'hui l'ouest du et le sud-est de l' . Le Traité 4 est aussi appelé le Traité de Qu'Appelle, dont les premières signatures ont eu lieu à Fort Qu'Appelle, dans les Territoires du Nord-Ouest, le 15 septembre 1874. D'autres signatures ou adhésions se sont poursuivies jusqu'en septembre 1877.

Le Traité 6 est une entente conclue entre la Couronne et les Cris des plaines et les Cris des bois, les Assiniboines et d'autres gouvernements de bande à Fort Carlton et à Fort Pitt.

La région du Traité 6 convenue par les Cris des plaines et les Cris des bois représente la majeure partie du centre de la Saskatchewan et de l' Alberta .

et de l' . La signature du Traité 6 a commencé le 18 août 1876 et s'est poursuivie jusqu'au 9 septembre 1876.

Du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, 56 revendications particulières ont été réglées pour une indemnisation de 3,5 milliards de dollars; 64 revendications ont été déposées auprès du ministre; et le Canada a fait une offre de négociation pour 58 revendications. En partenariat avec les Premières Nations, le Canada a réglé 665 revendications particulières depuis 1973.

Liens connexes

Revendications particulières

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :

Twitter : @GCAutochtones

Facebook : @GCAutochtones

Instagram : @gcautochtones

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.rcaanc.gc.ca/filsrss.

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Renseignements: Pour obtenir plus de renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Aïssatou Diop, Attachée de presse et conseillère en communications, Cabinet de l'honorable Gary Anandasangaree, Ministre des Relations Couronne-Autochtones, [email protected] ; Relations avec les médias, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, 819-934-2302, [email protected]