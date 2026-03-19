GATINEAU, QC, le 19 mars 2026 /CNW/ - L'eau douce est essentielle à la vie. Elle contribue au bien‑être de la population canadienne et des collectivités, occupe une place centrale dans les cultures autochtones et est indispensable à la santé des écosystèmes. Elle stimule également l'activité économique à l'échelle du pays et renforce la compétitivité du Canada à long terme.

Aujourd'hui, à l'occasion de la Semaine canadienne de l'eau, l'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, annonce le lancement du Programme scientifique national sur l'eau douce, qui vise à mieux harmoniser la recherche et les travaux scientifiques sur l'eau douce partout au Canada.

Le Programme scientifique est le fruit de plus de deux années de consultations menées par Environnement et Changement climatique Canada. Plus de 800 experts scientifiques, détenteurs de savoir, spécialistes et utilisateurs de données scientifiques provenant de divers ordres de gouvernement et secteurs, d'organisations autochtones et de la communauté scientifique canadienne de l'eau douce y ont contribué. Il repose à la fois sur la science occidentale et le savoir autochtone, et il tient compte de la diversité des besoins scientifiques et des perspectives des partenaires et des parties prenantes partout au pays.

Le Programme scientifique comporte des thèmes interreliés, notamment le rapprochement, l'intégration et le tissage des sciences et des connaissances autochtones; la disponibilité de l'eau; les pressions liées à l'utilisation des terres et la pollution de l'eau; la résilience des écosystèmes d'eau douce et la biodiversité; les dimensions socioécologiques; et la recherche économique. Au cours des prochaines années, de nouvelles connaissances seront acquises pour répondre à ces priorités communes. Les données et les connaissances scientifiques sur l'eau douce constituent le fondement d'une prise de décision efficace entourant la protection, la gestion et l'intendance de l'eau douce au Canada.

Le gouvernement du Canada est résolu à assurer la gestion et la protection des ressources en eau douce afin de favoriser une économie durable, de protéger la santé humaine, de préserver la nature et la biodiversité, et de faire face aux répercussions des changements climatiques. Le Programme scientifique est un pilier essentiel de cet engagement.

Citations

« La population canadienne accorde une grande valeur à la protection de l'eau douce au Canada. Notre gouvernement reconnaît l'importance de la science, qui fournit les données essentielles pour protéger cette ressource vitale et renforcer la résilience de nos collectivités et de notre économie. En collaborant étroitement avec les experts scientifiques, les détenteurs de savoir, les organisations autochtones et la communauté scientifique canadienne de l'eau douce, nous approfondirons notre compréhension commune de l'eau douce et des meilleurs moyens de la protéger pour le bien des personnes, des collectivités et des écosystèmes qui en dépendront dans l'avenir. »

- L'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature

« L'Agence de l'eau du Canada est heureuse d'appuyer le Programme scientifique national sur l'eau douce, qui est essentiel à la réalisation de son mandat. Ce programme sert d'assise à notre approche en vue de comprendre le milieu naturel qui nous entoure, en particulier l'état des écosystèmes d'eau douce au Canada et leur évolution face aux changements climatiques rapides et aux autres pressions qu'ils subissent. Il propose une approche de la découverte scientifique qui rallie le gouvernement et les partenaires externes autour de priorités communes et qui favorise des collaborations durables. En intégrant les sciences et les données occidentales et autochtones, le Programme scientifique aidera l'Agence de l'eau du Canada à orienter et à prendre les actions concertées nécessaires pour restaurer, protéger et utiliser de façon responsable l'eau douce au Canada pour les générations à venir. »

- Mark Fisher, président de l'Agence de l'eau du Canada

Faits en bref

Le Programme scientifique national sur l'eau douce a été élaboré à la suite des commentaires reçus du public sur les priorités liées à l'eau douce lors des consultations menées dans le cadre de la création de l'Agence de l'eau du Canada.

Dirigé par Environnement et Changement climatique Canada, le Programme scientifique s'appuie sur le document intitulé Synthèse des sciences de l'eau douce au Canada, publié en 2024. Il intègre les observations formulées par la communauté scientifique de l'eau douce concernant les enjeux, les besoins et les priorités scientifiques liés aux questions les plus pressantes.

Les consultations ont mobilisé des experts scientifiques, des détenteurs de savoir et des utilisateurs de données scientifiques provenant notamment de ministères et d'organismes fédéraux; de ministères provinciaux et territoriaux; de nations, de gouvernements et d'organisations autochtones; du milieu universitaire (y compris des chercheurs autochtones); d'associations et de conseils de l'eau; d'organismes non gouvernementaux et communautaires; ainsi que du secteur privé.

Le Programme scientifique établit des thèmes et des priorités interreliés, notamment : le rapprochement, l'intégration et le tissage des sciences et des connaissances autochtones; la disponibilité de l'eau; les pressions liées à l'utilisation des terres et la pollution de l'eau; la résilience des écosystèmes d'eau douce et la biodiversité; la recherche socioécologique et économique; les activités scientifiques sur l'eau douce et les systèmes d'aide à la décision.

La mise en œuvre du Programme scientifique et les mesures visant à faire progresser les priorités scientifiques nationales entourant l'eau douce reposeront sur la collaboration et la coordination de l'ensemble de la communauté scientifique de l'eau douce.

L'Agence de l'eau du Canada est le point de convergence fédéral pour l'eau douce. Son mandat consiste à améliorer la gestion de l'eau douce au Canada en assurant un leadership et une collaboration efficace au sein du gouvernement fédéral, une meilleure coordination et collaboration avec les provinces, les territoires et les peuples autochtones, et des partenariats plus fructueux.

Par l'entremise du Plan d'action renforcé sur l'eau douce, l'Agence de l'eau du Canada contribue à protéger les ressources en eau douce, à favoriser la croissance économique et à stimuler l'innovation.

Liens connexes

Page X d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook sur l'environnement et les ressources naturelles au Canada

Page LinkedIn d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Instagram d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Personnes-ressources : Keean Nembhard, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, 343-552-2387, [email protected] ; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]