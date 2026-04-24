PARIS, le 24 avril 2026 /CNW/ - Le Canada et le Japon entretiennent depuis longtemps des relations étroites, fondée sur des valeurs démocratiques communes, des liens économiques solides et des relations culturelles dynamiques. Alors que l'économie mondiale connaît une rapide évolution sur la voie d'énergies, de technologies et de chaînes d'approvisionnement plus propres, les deux pays approfondissent leur collaboration en tant que partenaires fiables et ambitieux. Ensemble, nous prenons des mesures pour lutter contre les changements climatiques, freiner et inverser la perte de biodiversité, et réduire la pollution, tout en soutenant des économies résilientes et compétitives.

Lors du troisième Dialogue ministériel Canada-Japon sur le climat et l'environnement, qui s'est tenu à Paris, en France, le 24 avril, la ministre canadienne de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, l'honorable Julie Dabrusin, et le ministre japonais de l'Environnement, l'honorable Hirotaka Ishihara, ont réaffirmé leur engagement à promouvoir des solutions pratiques et fondées sur la science pour relever les défis environnementaux communs.

En prévision des prochaines étapes clés - la 31e Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP31) et la 17e Conférence des Nations Unies sur la biodiversité (COP17) - les ministres ont discuté de l'importance de maintenir l'ambition relative à l'atténuation des effets des changements climatiques et la progression de la mise en œuvre du Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal. Les ministres ont également discuté des mesures nécessaires pour mettre au point un instrument international juridiquement contraignant sur la pollution plastique.

Pour relever certains des défis environnementaux les plus urgents d'aujourd'hui, les deux pays se sont engagés à mener une série d'initiatives collaboratives qui renforceront la coopération scientifique et technique et faciliteront l'échange d'expertise en matière de politiques et de pratiques exemplaires pour réduire les émissions de méthane, lutter contre les microplastiques dans les océans, ainsi que protéger et restaurer la nature. Voici quelques-unes des mesures prioritaires :

Une coordination plus étroite pour faire avancer les objectifs communs en matière de climat et d'environnement au sein du G7, du G20 et à la COP31.

Une collaboration visant à accélérer les efforts mondiaux de réduction du méthane et à maintenir l'objectif de limiter le réchauffement à 1,5 °C en travaillant étroitement ensemble.

Un événement industriel organisé par le Canada à Tokyo plus tard cette année pour faire connaître l'expérience canadienne concernant la réglementation du méthane dans le secteur pétrolier et gazier.

Un accroissement de la coopération bilatérale sur le financement de la nature et, en amont de la COP17, un renforcement de la mise en œuvre du Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal.

La participation du Japon à la prochaine réunion de l'Organisation pour les sciences marines dans le Pacifique Nord (PICES), organisée par le Canada en octobre 2026 afin de faire progresser les sciences océaniques et les initiatives communes en matière de conservation.

Une coopération technique accrue et la poursuite de la contribution de données canadiennes à l'Atlas des microplastiques océaniques (AOMI) dirigé par le Japon.

Des recherches scientifiques conjointes sur les microplastiques dans le Pacifique Nord pour lutter contre la pollution plastique.

Ces initiatives visent à faire avancer les engagements énoncés dans la Feuille de route stratégique globale Canada-Japon publiée à la suite de la rencontre entre le premier ministre du Canada Mark Carney et la première ministre du Japon, Sanae Takaichi, à Tokyo le 6 mars 2026, afin d'approfondir la coopération bilatérale pour faire face à la triple crise des changements climatiques, de la perte de biodiversité et de la pollution. Elles complètent également la Stratégie pour la nature 2030 du Canada, qui vise à protéger davantage de terres et d'eaux, à renforcer les écosystèmes et à favoriser des résultats positifs pour la nature qui contribuent aux objectifs mondiaux en matière de biodiversité.

Les ministres ont exprimé leur intention de tenir de nouveau le Dialogue ministériel Canada-Japon en 2027. Ils examineront les progrès accomplis, mettront en valeur les réalisations et identifieront de nouvelles possibilités de coopération, veillant à ce que les deux pays continuent d'exercer un leadership conjoint pour apporter des solutions novatrices et compétitives fondées sur la science pour relever les défis environnementaux communs.

Citations

« Le Canada s'engage à faire preuve de leadership en matière d'action climatique et à protéger la nature, tant au pays qu'à l'étranger, afin de respecter nos engagements au titre de l'Accord de Paris et de maintenir l'objectif de 1,5 °C à portée de main. Une force de la nature, la nouvelle stratégie du Canada pour protéger la nature, renforce les écosystèmes, soutient la biodiversité et veille à ce que des solutions fondées sur la science guident nos décisions. Les partenariats avec des pays comme le Japon contribuent à transformer ces engagements en résultats concrets, en s'attaquant aux émissions de méthane, à la pollution plastique et à la perte de nature, tout en bâtissant des économies plus fortes et plus résilientes. »

- L'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature

« Le Japon s'engage à faire avancer l'action climatique et à protéger la nature grâce à la coopération internationale. Le Japon réaffirme l'importance de poursuivre des mesures de lutte contre les changements climatiques, par la collaboration internationale, pour atteindre l'objectif de 1,5 °C de l'Accord de Paris, tout en favorisant la transition vers une économie respectueuse de la nature. Le Japon réaffirme également son engagement à travailler en étroite collaboration avec d'autres pays, y compris le Canada, en vue de la conclusion rapide des négociations d'une convention visant à lutter contre la pollution plastique. De plus, le Japon souligne l'importance de tirer parti des synergies entre les mesures pour s'attaquer efficacement à la triple crise planétaire. »

- L'honorable Hirotaka Ishihara, ministre de l'Environnement, Japon

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