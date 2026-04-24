PARIS, le 24 avril 2026 /CNW/ - La ministre canadienne de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, l'honorable Julie Dabrusin, ainsi qu'une délégation d'experts d'Environnement et Changement climatique Canada, ont participé au Dialogue de Petersberg sur le climat à Berlin, en Allemagne, du 21 au 22 avril 2026, ainsi qu'à la réunion des ministres de l'Environnement du G7 à Paris, en France, du 23 au 24 avril 2026. Ces événements ont réuni des partenaires internationaux et des ministres des principales économies afin de faire progresser des priorités communes en matière d'action climatique, de conservation de la nature et de financement, d'eau et d'océans, ainsi que de résilience face aux catastrophes naturelles.

Les discussions menées dans le cadre du Dialogue de Petersberg sur le climat ont contribué à définir le programme mondial en vue de la conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP31) qui se tiendra cet automne en Turquie. Le Canada a mis l'accent sur l'accélération de la réduction des émissions et la promotion de la transition mondiale vers les énergies propres. La ministre Dabrusin a coprésidé une réunion de ses homologues afin d'aborder la nécessité urgente de mobiliser des financements pour le climat et des investissements dans la conservation et la protection de la nature. En tant que coprésidente, elle a animé une discussion sur la nécessité d'accroître les financements privés, lesquels seront essentiels pour répondre aux besoins mondiaux. Tout au long du Dialogue de Petersberg sur le climat, le Canada a souligné son attachement au multilatéralisme et à la gouvernance internationale en matière de climat et d'environnement, ainsi que sa volonté de respecter ses engagements au titre de l'Accord de Paris.

Lors de la réunion des ministres de l'Environnement du G7, le Canada a collaboré étroitement avec la France et d'autres partenaires afin de faire avancer des résultats pratiques qui s'appuient sur l'élan de la présidence canadienne du G7 en 2025 et de la réunion des ministres de l'Énergie et de l'Environnement qui s'est tenue à Toronto l'année dernière. Ensemble, nous avons convenu de faire progresser l'action environnementale en matière de protection et de mobilisation de capitaux en faveur de la nature; de préservation des ressources en eau; de lutte contre la désertification; de renforcement de la résilience; de préservation des écosystèmes océaniques par le biais d'aires marines protégées; et de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Ces priorités s'inscrivent dans le cadre des stratégies nationales du Canada en matière de compétitivité climatique et de protection de la nature. Le Canada se réjouit du lancement de l'Alliance pour le financement de la nature et des peuples ainsi que du Partenariat pour la résilience immobilière au service de la prospérité, et se tient prêt à poursuivre sa collaboration avec ces initiatives.

Ces forums internationaux offrent au Canada des occasions essentielles de collaborer avec d'autres pays et de contribuer à façonner les décisions mondiales qui ont une influence directe sur notre environnement, notre économie et nos priorités stratégiques. Le Canada a saisi toutes les occasions pour renforcer ses liens avec des partenaires clés, notamment l'Union européenne, le Japon, la France et le Royaume-Uni. En marge de la réunion des ministres du G7, le Canada et le Japon ont tenu un dialogue afin d'étudier les moyens de renforcer leur coopération en matière d'environnement, à la suite de l'annonce faite le mois dernier par le Premier ministre concernant le partenariat stratégique global entre le Canada et le Japon.

En cette période de grande incertitude mondiale, les pays cherchent des partenaires fiables et stables. Le Canada répond à cet appel. Lors de son séjour à Berlin, la ministre a organisé une réunion avec les principaux groupes de réflexion et représentants de l'industrie allemands afin de discuter de la compétitivité climatique, des possibilités de croissance économique et d'échanges commerciaux à faible émission de carbone, ainsi que du renforcement de la résilience économique face à l'incertitude mondiale. À Paris, la ministre a également rencontré des dirigeants du secteur privé français en compagnie de l'ambassadeur du Canada en France. La discussion a porté sur le positionnement du Canada en tant que partenaire de choix pour une croissance propre, la promotion des investissements dans les technologies et les énergies propres, ainsi que le renforcement de la coopération entre les entreprises et entre les entreprises et le gouvernement afin de soutenir la croissance durable et la création d'emplois au Canada.

Dans l'ensemble des discussions, le Canada a fait passer un message clair : la lutte contre le changement climatique et la protection de l'environnement vont de pair avec la croissance économique. Depuis 2005, le Canada a réduit ses émissions tout en poursuivant sa croissance économique et démographique, démontrant ainsi que les énergies plus propres, l'innovation et des politiques efficaces donnent des résultats concrets. Grâce à un renforcement de la réglementation sur le méthane, à la tarification du carbone pour l'industrie et à des investissements importants dans la nature, nous avons considérablement réduit les émissions tout en stimulant les opportunités économiques, en attirant des investissements et en créant des emplois de qualité.

Avec des atouts tels qu'une électricité propre et abondante, des minéraux essentiels, des technologies de pointe et une main-d'œuvre hautement qualifiée, le Canada met ses industries en position de réussir dans une économie mondiale qui s'oriente rapidement vers une croissance plus propre.

Citation

« La présence du Canada à ces discussions est stratégique et indispensable. Nous façonnons les politiques, les partenariats et les investissements qui définiront l'économie mondiale dans les années à venir, et nous positionnons le Canada pour qu'il joue un rôle de premier plan. Pour les Canadiens, cela signifie l'accès à des emplois de qualité dans des secteurs en croissance. Cela signifie une énergie renouvelable, moins chère et plus propre, qui renforce notre sécurité à long terme et notre résilience face aux impacts climatiques. Et cela signifie veiller à ce que le Canada protège son environnement naturel tout en bâtissant une économie compétitive pour l'avenir -- en apportant des avantages concrets au pays tout en positionnant le Canada comme un partenaire de confiance et fiable en matière de nature et de climat à l'étranger. »

- L'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature

Faits saillants

Depuis 2005, les émissions du Canada ont diminué de 10 %, alors que notre économie a progressé de 42 %, et notre population de 28 %. Cela signifie que nous produisons davantage, mais en polluant moins grâce à des énergies plus propres, à des technologies plus performantes et à des méthodes de travail plus intelligentes.

Le secteur canadien des technologies propres a généré 9,7 milliards de dollars d'activité économique en 2024. Le Canada est le quatrième producteur mondial d'électricité renouvelable, et notre secteur pétrolier et gazier réduit ses émissions grâce à d'importantes initiatives de décarbonation.

La réglementation canadienne renforcée en matière de méthane offre une sécurité aux investisseurs, favorise une exploitation responsable des ressources et devrait permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 304 millions de tonnes, tout en générant environ 23,9 milliards de dollars de bénéfices nets entre 2028 et 2040, ce qui stimulera les investissements dans les énergies propres et les technologies.

La tarification du carbone dans le secteur industriel est la pierre angulaire de la Stratégie de compétitivité climatique du Canada -- largement reconnue comme l'outil le plus efficace pour réduire les émissions tout en stimulant les investissements et en favorisant l'innovation dans une économie propre.

Le Canada est membre de la Coalition pour la croissance des marchés du carbone, un partenariat regroupant des pays tels que le Royaume-Uni, la France et Singapour, qui vise à développer des marchés du carbone hautement fiables et à attirer des investissements internationaux dans la réduction des émissions.

Le Canada collabore activement avec l'Union européenne et le Royaume-Uni concernant la mise en œuvre de leur mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, en plaidant pour la reconnaissance des systèmes industriels canadiens de tarification du carbone et pour des approches simplifiées qui évitent d'imposer des charges administratives inutiles aux exportateurs canadiens, tout en soulignant l'importance de mesures climatiques nationales robustes pour soutenir la diversification des échanges commerciaux et maintenir et élargir l'accès aux marchés internationaux..

Une force de la nature : la stratégie du Canada pour protéger la nature, récemment lancée, est soutenue par 3,8 milliards de dollars d'investissements visant à protéger et restaurer des habitats essentiels, à concevoir des stratégies industrielles en harmonie avec la nature plutôt que nuisibles à celle-ci, et à mobiliser des capitaux, y compris des financements privés, pour financer durablement la conservation.

Au Canada, les secteurs liés à la nature, tels que l'agriculture, la foresterie, l'exploitation minière et la pêche, représentent environ 7 % de notre produit intérieur brut national.

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SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Personnes-ressources: Keean Nembhard, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, 343-552-2387, [email protected]; Relations avec les médias: Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]