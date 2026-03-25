HOUSTON, le 25 mars 2026 /CNW/ - Face à la volatilité des marchés énergétiques mondiaux, le Canada offre prévisibilité et stabilité à ses partenaires. L'énergie canadienne joue déjà un rôle central dans la sécurité énergétique nord-américaine, et nous élargissons désormais notre portée mondiale pour augmenter nos exportations, débloquer de nouveaux financements et saisir les occasions pour les entreprises canadiennes et les chaînes d'approvisionnement afin de créer sécurité et prospérité pour les Canadiens et nos alliés. Plus que jamais, l'argument en faveur de l'énergie canadienne est fort.

Aujourd'hui, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, a conclu une visite réussie à la conférence CERAWeek 2026 à Houston, au Texas, pendant laquelle il a mis en avant la proposition de valeur que le Canada, superpuissance énergétique, offre à ses partenaires américains et internationaux.

Pendant son séjour à Houston, le ministre Hodgson a rencontré le secrétaire à l'Intérieur des États-Unis, Doug Burgum, et le secrétaire à l'Énergie des États-Unis, Chris Wright. Ils ont discuté du partenariat énergétique de longue date essentiel entre le Canada et les États-Unis ainsi que de collaborations bilatérales susceptibles de renforcer la sécurité énergétique et l'accessibilité de l'énergie en Amérique du Nord, dans l'intérêt des citoyens des deux pays. Ils ont également entretenu des discussions sur les chaînes d'approvisionnement et le commerce des minéraux critiques ainsi que sur d'autres priorités communes, notamment le pétrole, le gaz et l'énergie nucléaire.

Toujours à Houston, le ministre Hodgson a rencontré plusieurs chefs de file dans les domaines de l'énergie, la technologie et la gestion des biens financiers, notamment BlackRock, Breakthrough Energy, JERA Asia, Ovintiv, Equinor, l'American Petroleum Institute et Shell. Le ministre et les chefs de file de l'industrie ont discuté d'investissements et de partenariats dans les énergies classiques et propres ainsi que dans la modernisation des réseaux électriques.

M. Hodgson a accueilli à Houston et à la conférence CERAWeek 2026 des délégations de l'Alberta, de l'Ontario, de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador, et a encouragé l'investissement dans les projets énergétiques uniques entrepris dans l'ensemble du Canada. Il a souligné que l'équipe canadienne se concerte pour mobiliser rapidement et de manière responsable notre énergie et nos ressources naturelles.

Avant de quitter Houston, le ministre s'est rendu à Freeport, au Texas, où on lui a fait visiter le terminal portuaire. Situé sur la côte du golfe des États-Unis, ce grand centre d'exportation de pétrole brut est relié aux canalisations d'Enbridge, ce qui permet de réexporter du pétrole brut lourd de l'Ouest canadien de par le monde. Ce système partagé montre que le Canada et les États-Unis peuvent collaborer pour renforcer la sécurité énergétique et la croissance économique à l'échelle mondiale.

Le gouvernement fédéral s'attache à mobiliser les abondantes ressources énergétiques et naturelles du Canada afin d'assurer et de renforcer la sûreté, l'accessibilité financière, le caractère responsable et la fiabilité de l'énergie que nous produisons pour les Canadiens et nos alliés dans le monde entier. Nous sommes une superpuissance énergétique, et c'est ainsi que nous pouvons devenir l'économie la plus forte du G7 et un fournisseur privilégié pour nos alliés.

Citation

« Grâce à l'abondance de nos ressources, nous pouvons fournir une énergie fiable, abordable et durable chez nous et aider nos alliés à atteindre ce même objectif. Nous avons ce que le monde souhaite, et nous développons notre secteur énergétique, renforçons nos partenariats et opérons des changements transformateurs qui catalyseront l'investissement privé au Canada afin de continuer à approvisionner les marchés nationaux et mondiaux pendant des décennies. »

L'honorable Tim Hodgson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

Faits en bref

En fournissant environ 63 % des importations de pétrole brut des États-Unis et en livrant du gaz naturel essentiel à la fiabilité de l'approvisionnement énergétique continental, le Canada joue un rôle central dans la sécurité énergétique nord-américaine.

En tant que principale source d'électricité importée par les États-Unis (82 % de l'électricité importée en 2024), le Canada fournit une énergie propre et fiable à l'équivalent de plus de quatre millions de foyers américains grâce à un réseau intégré, des normes de fiabilité communes et un commerce bidirectionnel robuste. Face à l'augmentation de la demande d'électricité, l'apport canadien contribue à maintenir la résilience des ménages, entreprises et exploitants de réseaux nord-américains et à favoriser l'accessibilité financière.

D'une qualité 100 fois supérieure à la moyenne mondiale, les ressources en uranium du Canada comptent aussi parmi les plus importantes au monde. En 2024, environ 24 % de la production mondiale totale d'uranium provenait du Canada, soit une valeur de production de 3 milliards de dollars. Le Canada fournit aux États-Unis suffisamment d'uranium pour alimenter 27 millions de foyers.

Depuis août 2025, Ressources naturelles Canada a annoncé pas moins de 17 engagements -- protocoles d'entente, déclarations communes et lettres d'intention -- dans neuf pays, ce qui a ouvert des marchés pour l'énergie, les minéraux, l'agriculture, la fabrication et la technologie du Canada.

En novembre 2025, le Canada et l'Alberta ont annoncé le protocole d'entente Canada-Alberta, dans le cadre duquel les parties s'engagent à atteindre la carboneutralité d'ici 2050, pour libérer tout le potentiel des ressources de l'Ouest canadien et faire du Canada une superpuissance des énergies propres et classiques.

Les marchés mondiaux de l'énergie font face à une volatilité importante en raison des perturbations dans le détroit d'Ormuz. En réponse, les 32 pays membres de l'Agence internationale de l'énergie, dont le Canada, ont convenu d'un déblocage coordonné de réserves de pétrole afin d'aider à stabiliser l'approvisionnement et les marchés mondiaux. Le Canada soutiendra cette action collective en augmentant sa production pétrolière de 23,6 millions de barils. Nos exportations de gaz naturel vont également croître dans les mois à venir, ce qui permettra de fournir du carburant supplémentaire à des alliés partout dans le monde.

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SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]