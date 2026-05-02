CALGARY, AB, le 2 mai 2026 /CNW/ - Dans le Budget de 2025, nous avons détaillé notre plan pour bâtir un Canada fort. Depuis, nous avons agi rapidement pour bâtir les grandes infrastructures, les maisons et les industries qui font croître notre économie et qui créent une prospérité durable; pour donner aux Canadiens les moyens de réussir grâce à des carrières plus enrichissantes et une vie plus abordable; pour protéger nos communautés, nos frontières et notre mode de vie.

Nous avons permis aux Canadiens de faire des économies tangibles, tout en soutenant les principales priorités nationales et en orientant les investissements vers des résultats concrets. Nous maintenons une position budgétaire solide, alors que la Mise à jour économique du printemps de 2026 indique que les déficits projetés sont inférieurs au cours de la durée de la période de projection et que nous sommes sur la bonne voie pour atteindre nos cibles budgétaires.

La Mise à jour économique du printemps de 2026 représente la prochaine étape de notre plan pour bâtir un Canada fort pour tous. Elle permet de faire le point sur la force de l'économie du Canada, pour que les Canadiens puissent croire en notre plan. Elle contient des allégements ciblés pour rendre la vie plus abordable, soutenir les travailleurs et accélérer la construction de logements et de grandes infrastructures. Elle vient aussi renforcer la compétitivité du Canada et sa croissance économique, tout en proposant des investissements visant à favoriser l'essor et la sécurité des communautés partout au Canada.

Le secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et député de Calgary Confederation, Corey Hogan, a rencontré des athlètes au Foothills Athletic Park afin de présenter les importants investissements dans le sport que prévoit la Mise à jour économique du printemps pour bâtir des communautés plus fortes et plus sécuritaires.

Le gouvernement investit 755 millions de dollars pour soutenir et développer le système sportif canadien, ce qui aidera les athlètes à s'entraîner et à performer au plus haut niveau en toute sécurité. Ces investissements permettront d'accroître la pratique sportive dans tout le pays en renforçant les organisations sportives nationales, les infrastructures et les communautés sportives locales.

Le nouveau gouvernement du Canada transforme notre économie en passant de la dépendance à la résilience. La Mise à jour économique du printemps de 2026 veille à ce que tous les Canadiens puissent contribuer à bâtir un Canada fort et à partager son succès. Parmi les autres principales mesures :

Fonds pour un Canada fort - lancement du premier fonds d'investissement souverain au Canada. Il permettra d'investir dans des entreprises et des projets canadiens stratégiques. La population canadienne profitera de ces grands projets d'intérêt national grâce à la création d'emploi, à la croissance économique et à une sécurité accrue qui en découleront. Le gouvernement est également déterminé à s'assurer que les Canadiens puissent participer au capital de ces projets. Dans ce contexte, l'un des volets importants du Fonds sera un produit d'investissement de détail qui permettra aux Canadiens de profiter des rendements financiers tout en bâtissant ensemble un Canada fort.

- lancement du premier fonds d'investissement souverain au Canada. Il permettra d'investir dans des entreprises et des projets canadiens stratégiques. La population canadienne profitera de ces grands projets d'intérêt national grâce à la création d'emploi, à la croissance économique et à une sécurité accrue qui en découleront. Le gouvernement est également déterminé à s'assurer que les Canadiens puissent participer au capital de ces projets. Dans ce contexte, l'un des volets importants du Fonds sera un produit d'investissement de détail qui permettra aux Canadiens de profiter des rendements financiers tout en bâtissant ensemble un Canada fort. Une Équipe Canada forte - mise en place d'une nouvelle initiative nationale qui vise à recruter, à former et à embaucher de 80 000 à 100 000 nouveaux travailleurs qualifiés d'ici 2030-2031. Cette initiative crée de nouvelles possibilités pour les Canadiens et attire les travailleurs nécessaires pour construire plus de maisons et réaliser de grands projets, rapidement et à grande échelle.

mise en place d'une nouvelle initiative nationale qui vise à recruter, à former et à embaucher de 80 000 à 100 000 nouveaux travailleurs qualifiés d'ici 2030-2031. Cette initiative crée de nouvelles possibilités pour les Canadiens et attire les travailleurs nécessaires pour construire plus de maisons et réaliser de grands projets, rapidement et à grande échelle. Bâtir des communautés plus fortes - pour les rendre plus sécuritaires, plus connectées et plus résilientes. Nous construisons plus de logements, renforçons la lutte contre la fraude et la criminalité et finançons les infrastructures essentielles, dont les ports pour petits bateaux qui soutiennent les communautés côtières et les emplois locaux. Nous investissons également pour que les communautés autochtones soient plus saines, plus sûres et plus prospères.

Le Canada que nous bâtissons est à la fois fort et bienveillant, prospère et juste. C'est un Canada pour tous, sans distinction, un Canada toujours présent. Nous bâtissons un Canada fort pour tous.

Citations

« La Mise à jour économique du printemps de 2026 poursuit sur la lancée de notre budget, en combinant des investissements stratégiques à une discipline budgétaire soutenue, afin de continuer à bâtir un Canada fort pour tous, et afin d'assurer notre prospérité maintenant tout en renforçant notre économie pour demain. En ce moment charnière de l'histoire du Canada, nous gardons le cap malgré le brouillard d'incertitude et les vents contraires à l'échelle mondiale, avec force, détermination et courage, pour bâtir une économie canadienne forte, par les Canadiens et pour les Canadiens. »

- L'honorable François-Philippe Champagne, ministre des Finances et du Revenu national

« Le gouvernement du Canada bâtit un Canada fort en investissant dans ce qui nous rassemble - nos gens, nos collectivités et nos athlètes. En renforçant les bases du système sportif de Calgary et du Canada, nous bâtissons une économie résiliente et des collectivités fortes pour tous. »

- Corey Hogan, secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et député de Calgary Confederation

Quelques faits

La Mise à jour économique du printemps de 2026 propose d'allouer un financement de 755 millions de dollars sur 5 ans, à compter de 2026-2027, et de 118 millions de dollars par année par la suite, à Patrimoine canadien pour appuyer le système sportif au pays afin de réaliser les objectifs suivants : Accueillir des événements sportifs et rivaliser avec les meilleurs : 50 millions de dollars sur 5 ans pour organiser davantage de manifestations sportives de calibre mondial au Canada. Le financement portera sur des projets pour les générations futures qui auront des retombées durables, au-delà de l'événement lui-même. Les installations qui seront construites ou modernisées pour accueillir ces grandes manifestations sportives continueront à servir les communautés, renforceront la participation des populations qui habitent à proximité et stimuleront les systèmes sportifs locaux pendant des années. Aider nos athlètes à exceller au plus haut niveau : 45 millions de dollars sur 5 ans et 8 millions de dollars par année par la suite, pour aider nos athlètes à s'entraîner, à participer aux compétitions, et à se distinguer. Ce financement portera notamment sur des services qui favorisent la santé mentale, et il sera lié à des mesures et des cadres robustes de sécurité dans le sport. Ces activités renforceront le système sportif et donneront suite à certaines des constatations soulevées dans le rapport final de la Commission sur l'avenir du sport au Canada, tandis que le gouvernement poursuit l'étude de tous ses appels à l'action. Encourager une participation accrue des Canadiennes et des Canadiens au sport : 660 millions de dollars sur 5 ans et 110 millions de dollars par année par la suite aux organismes de sport, ce qui augmentera un financement qui est resté pratiquement inchangé depuis 2005. Ils pourront ainsi investir dans un système sportif robuste et sécuritaire, et encourager la participation des enfants et des jeunes partout au pays.



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SOURCE Ressources naturelles Canada

Les médias peuvent s'adresser à : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]