OTTAWA, ON, le 13 mars 2026 /CNW/ - Le Canada est reconnu à l'échelle mondiale pour ses poissons et fruits de mer exceptionnels. Grâce à trois océans et à des eaux pures et fraîches qui composent ses milieux marins, le Canada continue de fournir des produits de la mer de qualité supérieure qui sont toujours très prisés sur les marchés du monde entier.

Cette année, l'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches, dirigera la délégation canadienne à la Seafood Expo North America (Seafood Expo). La Seafood Expo se tiendra du 15 au 17 mars 2026 à Boston, au Massachusetts. Il s'agit de la plus grande exposition commerciale sur les produits de la mer en son genre en Amérique du Nord. Cette exposition offre aux communautés de la pêche une plateforme mondiale pour présenter les produits de la mer de haute qualité et pêchés selon des méthodes durables au Canada et faire part des pratiques exemplaires scientifiques du pays en matière de gestion des pêches, de conservation et de protection des écosystèmes marins.

Les poissons et les fruits de mer font partie des principaux produits alimentaires exportés par le Canada. En 2025, le Canada a exporté pour 8,5 milliards de dollars de poissons et de fruits de mer vers 114 pays. Le homard est l'espèce dont la valeur à l'exportation est la plus élevée du Canada, d'une valeur de plus de 3 milliards de dollars l'an dernier.

Nous sommes déterminés à stimuler l'innovation et la viabilité dans son secteur du poisson et des fruits de mer afin de répondre aux demandes croissantes du marché. Au Canada, l'industrie est bien réglementée, surveillée sur le plan scientifique et protégée par la loi, ce qui favorise la prospérité économique, la durabilité de l'environnement et la responsabilité sociale. De plus, cette industrie bénéficie d'une main-d'œuvre hautement qualifiée et fait preuve d'une innovation constante. En accordant la priorité à la qualité et en travaillant avec des partenaires mondiaux sur des intérêts communs, le Canada continue d'être un partenaire commercial fiable et un chef de file dans les pêches durables et la conservation marine.

Citation

« Les pêcheurs et les transformateurs canadiens produisent certains des meilleurs produits de la mer au monde, un point c'est tout! L'an dernier, le Canada a exporté pour 8,5 milliards de dollars de poissons et de fruits de mer dans 114 pays et il y a encore beaucoup de place au développement. Cette industrie stimule les économies des collectivités côtières partout au Canada et ces produits ont leur place dans tous les marchés, sur toutes les tablettes et sur toutes les tables du monde. »

- L'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches

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Faits en bref

Les pêcheurs et les transformateurs de fruits de mer du Canada et des États-Unis sont étroitement liés, ce qui aide à assurer la sécurité alimentaire en Amérique du Nord.

Les États-Unis demeurent le plus grand marché d'exportation du Canada et représentent plus des deux tiers (72 %) de ses exportations qui ont atteint 6,1 milliards de dollars en 2025.

En 2025, les espèces dont la valeur à l'exportation était la plus élevée au Canada étaient le homard, le crabe des neiges et le saumon atlantique.

En 2025, ces espèces représentaient 65 % (5,5 milliards de dollars) de la valeur totale et 40 % (204 500 tonnes) du volume total des exportations de poissons et de fruits de mer.

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SOURCE Pêches et Oceans Canada

Personnes-ressources: Ira Khedkar, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Pêches, [email protected]; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected].