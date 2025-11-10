OTTAWA, ON, le 10 nov. 2025 /CNW/ - L'Association médicale canadienne est déçue et profondément préoccupée par le fait que le Canada n'ait plus son statut de pays ayant perdu ayant éliminé la rougeole auprès de l'Organisation panaméricaine de la santé (OPS).

Bien que la rougeole soit une maladie hautement contagieuse, elle a été éliminée au Canada en 1998 grâce aux efforts soutenus des Canadiens et Canadiennes, des fournisseurs de soins de santé et des gouvernements, ainsi qu'à un engagement pancanadien en faveur de la vaccination. Pendant plus de 25 ans, nous avons collectivement tenu la rougeole à distance. Nous pouvons le faire à nouveau.

L'AMC fait écho aux propos de l'Agence de la santé publique du Canada : le vaccin contre la rougeole est le meilleur moyen de vous protéger, vous et votre famille. Nous encourageons vivement toutes les personnes à retrousser leurs manches pour se protéger, protéger leurs proches et leurs communautés.

Pour plus d'informations sur la rougeole et le vaccin contre la rougeole, nous invitons les Canadiens et les Canadiennes à consulter des professionnels de la santé de confiance, notamment leur médecin, leur infirmière, leur pharmacien ou leur clinique de santé publique locale. De plus en plus, de fausses informations sur la santé sont normalisées, ce qui cause un préjudice grave aux patients, aux communautés et aux politiques de santé.

En travaillant ensemble, nous pouvons assurer la sécurité de toute la population canadienne.

Dre Margot Burnell

Présidente de l'AMC

À propos de l'AMC

L'Association médicale canadienne est à l'origine d'un regroupement national de médecins et d'apprenantes et d'apprenants en médecine qui croient en un avenir meilleur pour la santé. Elle aspire à créer un système de santé viable et accessible où les patientes et patients participent à leurs soins, une culture médicale qui favorise l'équité, la diversité et le bien-être des médecins, ainsi que des communautés d'entraide où chaque personne peut vivre en bonne santé. Guidée par des valeurs de collaboration et d'inclusion, elle provoque des changements grâce à son travail de représentation, aux dons, commandites et subventions et au partage des connaissances.

SOURCE Association médicale canadienne

Pour en savoir plus ou organiser une entrevue : [email protected]