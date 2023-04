OTTAWA, ON, le 28 avril 2023 /CNW/ - Agriculture et Agroalimentaire Canada

Aujourd'hui, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau, a annoncé que le gouvernement du Canada a recouvré l'accès au marché du Guatemala des produits canadiens de porc, de bœuf et de volaille.

Le Guatemala avait fermé l'accès à son marché pour les produits de viande canadiens en décembre 2013 en raison des nouvelles exigences relatives à l'inspection des installations au Canada aux fins d'approbation des exportations. Depuis 2013, l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA), avec le soutien d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, négocie l'accès des produits canadiens de viande au Guatemala.

Dans ce contexte, les produits canadiens de porc, de bœuf et de volaille produits après le 17 avril 2023 peuvent maintenant être exportés vers le Guatemala.

La hausse des exportations vers le Guatemala fait partie de la stratégie à long terme du Canada visant à développer les marchés internationaux pour les exportateurs canadiens, tout en contribuant à la sécurité alimentaire mondiale en permettant aux consommateurs du monde entier d'avoir accès à des produits de viande et de volaille de grande qualité.

Cette situation donne également aux producteurs canadiens davantage d'occasions de diversifier leurs exportations et d'accéder à des marchés clés situés à proximité. Compte tenu des coûts de transport élevés et des difficultés liées à la chaîne d'approvisionnement auxquels l'industrie a fait face, il s'agit d'une excellente nouvelle.

Citation

« Il s'agit d'une victoire importante pour le Canada. Le succès de l'agriculture canadienne dépend fortement de la capacité du Canada à exporter ses produits dans le monde entier, et le Guatemala offre de nombreux débouchés pour nos exportateurs. Notre gouvernement continuera d'appuyer les efforts de l'industrie pour permettre aux entreprises canadiennes d'accéder à des marchés nouveaux et existants et stimuler la croissance économique. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Les faits en bref

En 2022, les importations totales de bœuf, de porc et de volaille du Guatemala depuis l'international étaient évaluées à 360 millions de dollars.

depuis l'international étaient évaluées à 360 millions de dollars. Les exportations agricoles et agroalimentaires canadiennes ont continué d'augmenter malgré les défis auxquels le secteur a été confronté, atteignant plus de 93,9 milliards de dollars en 2022 et dépassant l'objectif précédemment établi, soit celui de faire passer les exportations agroalimentaires à au moins 75 milliards de dollars d'ici 2025.

