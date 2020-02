Le Canada met le cap sur la Lune! - Le gouvernement du Canada soutient des entreprises du Manitoba, de l'Ontario et du Québec pour qu'elles participent à la prochaine étape de l'exploration lunaire

LONGUEUIL, QC, le 25 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Le Canada s'est joint aux activités visant le retour des êtres humains sur la Lune, un investissement dans la science, l'innovation et la recherche pour ouvrir les possibilités de croissance économique et pour aider à trouver des réponses à d'importantes questions sur la Terre, l'Univers et l'humanité.

L'Agence spatiale canadienne offre à la communauté spatiale du Canada, notamment aux petites et moyennes entreprises, la possibilité de fournir des technologies nécessaires à l'exploration de la Lune et de participer ainsi aux efforts nationaux et internationaux en ce sens. C'est une étape cruciale pour l'humanité dans sa conquête de l'espace lointain et, un jour, de l'exploration de Mars.

L'Agence spatiale canadienne accorde sept contrats d'une valeur totale de 4,36 millions de dollars à cinq entreprises et à une université pour qu'elles développent des concepts de nanorovers et de microrovers ainsi que des instruments scientifiques autonomes. Ces avancées seront le prélude à l'atterrissage et à la réalisation d'expériences scientifiques canadiennes sur la Lune.

Citation

« Notre gouvernement prend les mesures nécessaires pour que le secteur spatial canadien soit bien placé pour mettre le cap sur la Lune et viser plus loin encore. Cet investissement aidera les entreprises canadiennes à commercialiser leurs technologies, ce qui leur ouvrira la voie pour participer à la nouvelle économie spatiale et permettra au Canada d'être un pionnier dans le domaine des sciences et de l'exploration spatiales. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

Faits en bref

Le financement de ces projets est octroyé au titre du Programme d'accélération de l'exploration lunaire (PAEL). Le PAEL prépare le secteur spatial canadien au retour des êtres humains sur la Lune grâce à l'attribution de 150 millions de dollars sur cinq ans à des petites et moyennes entreprises canadiennes pour les aider à concevoir de nouvelles technologies qui seront utilisées et testées en orbite autour de la Lune et sur la Lune dans divers domaines, comme ceux de l'intelligence artificielle, de la robotique et de la santé.

Les contrats accordés sont les suivants :

ABB (Québec) recevra 693 193 $ pour concevoir, construire et mettre à l'essai un prototype de spectromètre infrarouge autonome pour l'exploration lunaire, qui permettra de mesurer et d'étudier à distance la composition minéralogique de la surface de la Lune.

Bubble Technology Industries Inc. ( Ontario ) recevra 698 321 $ pour développer un spectromètre autonome qui essaiera de trouver de l'hydrogène pour révéler la présence d'eau et de glace près de la surface de la Lune.

Canadensys Aerospace Corporation ( Ontario ) recevra un total de 1 099 366 $ pour réaliser deux contrats afin de développer un modèle conceptuel, des technologies et des prototypes de deux types de rover scientifique d'exploration lunaire de fabrication canadienne : un nanorover et un microrover.

Magellan Aerospace ( Manitoba ) recevra 607 258 $ pour travailler sur un impacteur lunaire doté de divers instruments, dont des capteurs destinés à détecter de l'eau dans les régions de la Lune plongées dans l'obscurité en permanence.

Mission Control Space Services Inc. ( Ontario ) recevra 573 829 $ pour mettre au point un système d'évaluation autonome de la qualité du sol, outil de soutien scientifique doté d'intelligence artificielle qui sera embarqué sur des rovers lunaires.

L'Université Western ( Ontario ) recevra 690 123 $ pour mettre au point un système de vision intégré destiné aux activités à la surface de la Lune, qui servira à caractériser la géologie de la Lune et aidera aux déplacements des rovers.

Liens

Contrats octroyés : études de concept et développement technologique de charges utiles scientifiques autonomes destinées à la Lune

Le rôle du Canada dans l'exploration de la Lune

Stratégie spatiale pour le Canada

Plan pour l'innovation et les compétences

Site Web : http://asc-csa.gc.ca

SOURCE Agence spatiale canadienne

