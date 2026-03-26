OTTAWA, ON, le 26 mars 2026 /CNW/ - La baleine noire de l'Atlantique Nord est l'une des espèces de grandes baleines les plus menacées au monde. Avec une population estimée récemment à environ 380 individus, sa survie et son rétablissement sont gravement menacés par le risque d'empêtrement dans les engins de pêche et de collisions avec les navires. Le gouvernement du Canada continue de mettre en œuvre des mesures visant à protéger cette espèce en voie de disparition en étroite collaboration avec l'industrie.

Aujourd'hui, l'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches, et l'honorable Steven MacKinnon, ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, ont annoncé la mise en place de mesures de gestion des pêches et des navires pour la saison 2026.

Pêches et Océans Canada (MPO) continue de mettre en œuvre des mesures rigoureuses pour lutter contre la menace que posent les engins de pêche, dont des protocoles adaptatifs de fermeture de la pêche qui s'appliquent partout et à tout moment lorsque des baleines noires de l'Atlantique Nord sont détectées.

De plus, le MPO renouvelle pour trois années supplémentaires les projets pilotes volontaires visant les engins de pêche sécuritaires pour les baleines en eau peu profonde. Ces projets pilotes permettent aux pêcheurs participants de continuer à exercer leurs activités dans les zones d'eau peu profonde fermées en raison de la détection de baleines noires lorsqu'ils utilisent des engins novateurs, comme des engins à faible résistance à la rupture conçus pour réduire le risque d'empêtrement. Ces projets pilotes contribueront à la mise en place de mesures à plus long terme dans le cadre de la Stratégie relative aux engins de pêche sécuritaires pour les baleines récemment lancée par le gouvernement du Canada.

À titre de mesure de protection supplémentaire, le MPO informera cette année les pêcheurs des détections de baleines noires de l'Atlantique Nord, même si elles ne déclenchent pas de mesures de gestion des pêches. Ces avis supplémentaires fourniront des renseignements sur les pratiques exemplaires à adopter en cas de contact avec une baleine et encourageront une vigilance accrue chez les pêcheurs susceptibles d'en rencontrer une.

Enfin, à compter du 22 avril, Transports Canada mettra en œuvre, pour la dixième année consécutive, ses mesures de protection de la baleine noire de l'Atlantique Nord contre le trafic maritime dans le golfe du Saint-Laurent, dans le but de réduire le risque de collisions avec des navires. Comme ce fut le cas chaque année depuis 2020, un ralentissement obligatoire à 10 nœuds couvrant une zone de plus de 65 000 km² sera imposé à tous les navires de 13 mètres de long et plus dans la majeure partie du golfe, en plus de ralentissements dynamiques sur les principales voies de navigation commerciales lorsqu'une baleine noire de l'Atlantique Nord sera détectée. Les mesures de ralentissement volontaire seront également reconduites dans le détroit de Cabot et seront en vigueur du 22 avril au 30 juin et du 2 septembre au 15 novembre, maintenant ainsi la prolongation de trois semaines instaurée en 2025 pour la période automnale.

Dans la baie de Fundy, Transports Canada et la Garde côtière canadienne continueront d'encourager les navires à ralentir lorsque des baleines noires de l'Atlantique Nord seront détectées près du bassin de Grand Manan et des voies de navigation commerciale.

Les mesures canadiennes de protection de la baleine noire de l'Atlantique Nord reposent sur les données, les connaissances scientifiques et les avancées technologiques les plus récentes, de même que sur une collaboration étroite avec les partenaires et les intervenants. Ces mesures, mises en œuvre avec le soutien et la coopération des pêcheurs, de l'industrie, des communautés autochtones, des chercheurs, des groupes environnementaux et d'autres acteurs, contribuent de manière significative à la protection de la baleine noire de l'Atlantique Nord.

Citations

« La baleine noire de l'Atlantique Nord est l'une des espèces les plus menacées de la planète, et nous avons la responsabilité d'agir, ce que nous faisons. Des protocoles sont en place au Canada, et nos projets pilotes sur les engins de pêche sécuritaires pour les baleines donnent des résultats concrets. Il est possible de protéger cette espèce tout en continuant à soutenir nos pêcheurs. »

- L'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches

« Le gouvernement du Canada reste déterminé à protéger la baleine noire de l'Atlantique Nord, une espèce en voie de disparition. Nous réduisons les risques auxquels ces baleines sont exposées tout en favorisant un transport maritime sécuritaire et efficace. La protection de nos océans est une responsabilité partagée, et nous continuerons à œuvrer pour que cette espèce bénéficie des conditions nécessaires à son rétablissement. »

- L'honorable Steven MacKinnon, ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes

Faits en bref

À compter de 2026, le protocole de fermeture saisonnière entrera en vigueur le 1 er juin dans le golfe du Saint-Laurent. Avant le 1 er juin, la détection de baleines noires de l'Atlantique Nord ne déclenchera que des fermetures dynamiques. Pour le reste, les protocoles de fermeture demeurent inchangés en 2026.

juin dans le golfe du Saint-Laurent. Avant le 1 juin, la détection de baleines noires de l'Atlantique Nord ne déclenchera que des fermetures dynamiques. Pour le reste, les protocoles de fermeture demeurent inchangés en 2026. Comme pour les années précédentes, le marquage couleur des engins de pêche ainsi que la déclaration des engins perdus et des perturbations causées aux mammifères marins seront obligatoires.

Le Canada a publié sa Stratégie nationale sur les engins de pêche sécuritaires pour les baleines en février 2026, qui précise les prochaines étapes à suivre pour la mise en œuvre des engins de pêche à la demande.

Les mesures de gestion du trafic maritime adoptées en 2025 ont atteint un taux de conformité élevé, dépassant 99 % pour les mesures obligatoires et avoisinant les 75 % pour la mesure volontaire relative au détroit de Cabot.

En fonction de la gravité de l'infraction commise, les propriétaires de navires s'exposent à des amendes pouvant atteindre 250 000 $ s'ils ne respectent pas le ralentissement obligatoire en vigueur.

Transports Canada continuera d'utiliser des aéronefs et des planeurs acoustiques sous-marins pour surveiller les baleines noires, notamment sur les principales voies de navigation commerciale du golfe du Saint-Laurent.

En octobre 2025, le North Atlantic Right Whale Consortium a estimé la population de baleines noires de l'Atlantique Nord à 384 individus pour l'année 2024. Bien qu'une surveillance continue soit nécessaire, cette estimation suggère que la population se stabilise après plusieurs années de déclin.

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Restés branchés

SOURCE Pêches et Oceans Canada

Personnes-ressources : Ira Khedkar, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Pêches, [email protected]; Marie-Justine Torres, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Steven MacKinnon, Ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, Ottawa, 613-327-5918, [email protected]; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected].