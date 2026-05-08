GRAND MANAN, NB, le 8 mai 2026 /CNW/ - Les ports pour petits bateaux sont une infrastructure essentielle pour les communautés côtières et rurales, étant donné qu'ils soutiennent la pêche et le transport, ainsi que les économies locales qui se sont développées autour d'eux. D'un océan à l'autre, les secteurs canadiens des pêches, de l'aquaculture et de la transformation des produits de la mer soutiennent près de 65 000 emplois, dont 42 900 pêcheurs commerciaux. En 2025, les exportations canadiennes de poissons et de produits de la mer ont totalisé 8,47 milliards de dollars.

Dans le cadre de la Mise à jour économique du printemps de 2026, le gouvernement du Canada propose d'accorder 957,8 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2026-2027, pour le Programme des ports pour petits bateaux. Cela comprend des investissements pour des réparations en cours et s'ajoute au budget annuel du programme du ministère des Pêches et des Océans (MPO) d'environ 90 millions de dollars.

Aujourd'hui, l'honorable Wayne Long, secrétaire d'État responsable de l'Agence du revenu du Canada et des Institutions financières, a mis en lumière cet investissement dans le Programme des ports pour petits bateaux du MPO annoncé dans la Mise à jour économique du printemps à l'Association des pêcheurs de Grand Manan.

Le financement permettra au MPO d'effectuer des réparations, des améliorations et du dragage dans les installations des ports pour petits bateaux de tout le Canada. Les réparations seront effectuées en utilisant les plus récentes projections climatiques, ce qui permettra de créer des infrastructures résistantes au climat répondant aux besoins de l'industrie de la pêche commerciale et des communautés.

À Grand Manan, le projet d'Ingalls Head vise une planification poussée et la reconstruction de la structure du quai 401. Le port d'Ingalls Head abrite 53 navires commerciaux, dont la pêche principale est celle du homard.

Pour North Head, le projet permettra la planification et la reconstruction du quai en T 401B, ainsi que la conception et la planification du remplacement des structures des quais 401 A, 401 C et 402. À North Head, la pêche au homard représente aussi la principale activité des 121 navires commerciaux sur le site.

Au moment où le Canada passe d'une dépendance économique à une résilience économique, cet investissement soutiendra le développement économique local pour les générations à venir.

Citations

« Les ports pour petits bateaux constituent l'épine dorsale opérationnelle des communautés côtières au Canada. Il s'agit du plus important investissement jamais réalisé dans les ports pour petits bateaux, ce qui réaffirme l'engagement de ce nouveau gouvernement envers les communautés côtières et contribue à acheminer les produits canadiens vers les marchés. Les pêcheurs en dépendent, et les communautés qui les entourent dépendent des pêcheurs. Ce financement permettra de maintenir les ports sûrs et pleinement opérationnels partout au pays, afin que les économies rurales et côtières demeurent fortes et résilientes à long terme. »

- L'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches

« La Mise à jour économique du printemps de 2026 poursuit sur la lancée de notre Budget, en combinant des investissements stratégiques à une discipline budgétaire soutenue, afin de continuer à bâtir un Canada fort pour tous, et afin d'assurer notre prospérité maintenant tout en renforçant notre économie pour demain. En ce moment charnière de l'histoire du Canada, nous gardons le cap malgré le brouillard d'incertitude et les vents contraires à l'échelle mondiale, avec force, détermination et courage, pour bâtir une économie canadienne forte, par les Canadiens et pour les Canadiens. »

- L'honorable François-Philippe Champagne, ministre des Finances et du Revenu national

« Dans le cadre de la Mise à jour économique du printemps de 2026, nos investissements appuient les emplois, les économies locales et l'avenir des communautés côtières essentielles du Canada. Nous sommes déterminés à réparer et à entretenir les ports pour petits bateaux partout au pays afin qu'ils continuent de soutenir les moyens de subsistance dans les régions côtières et d'assurer des liens maritimes indispensables dans les communautés où vivent plus de cinq millions de Canadiens et de Canadiennes. »

- L'honorable Wayne Long, secrétaire d'État (Agence du revenu du Canada et Institutions financières)

Liens connexes

SOURCE Pêches et Oceans Canada

Les médias peuvent s'adresser à : Ira Khedkar, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Pêches, [email protected]; Sofiya Sapeha, Attachée de presse, Bureau du secrétaire d'État (Agence du revenu du Canada et Institutions financières), [email protected]; Relations avec les médias: Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]; Relations avec les médias, Ministère des Finances Canada , 613-369-4000, [email protected]