MONTRÉAL, le 20 déc. 2024 /CNW/ - Il faut absolument investir dans les infrastructures nécessaires à l'exploitation des minéraux critiques pour que le Canada puisse saisir les énormes possibilités économiques offertes par la décarbonation de l'économie et profiter de la richesse de ses ressources minérales. Le Canada est bien placé pour s'imposer comme chef de file mondial et producteur de premier plan d'un large éventail de minéraux critiques qui sont essentiels à la bonne marche de l'économie propre, à la consolidation des capacités de défense nationale et à la sécurité nationale et économique. La mise en place et le développement de chaînes de valeur des minéraux critiques - depuis l'extraction jusqu'au recyclage, en passant par le traitement et la fabrication - permettront au Canada de créer de bons emplois, d'ouvrir des perspectives économiques et de renforcer notre sécurité et notre résilience futures.

L'honorable Jonathan Wilkinson a annoncé aujourd'hui l'octroi d'un financement pouvant atteindre 10 millions de dollars à Métaux Torngat, sous réserve d'un contrôle diligent final, pour le projet d'infrastructures de transport de Strange Lake dans le Nord.

Grâce à ce financement, Métaux Torngat entreprendra les travaux préalables à la construction d'une route d'environ 170 kilomètres dans le Nord du Québec et le Labrador, et à l'aménagement de nouvelles installations portuaires sur la côte du Labrador. Ces travaux comprendront la consultation des communautés autochtones, des études environnementales et d'autres activités de planification et de conception. La nouvelle route d'accès permettra d'acheminer les éléments des terres rares (ETR) extraits au Nunavik (Québec) jusqu'à de nouvelles installations portuaires au Labrador, en vue de leur expédition aux usines de séparation et de traitement.

En soutenant le projet d'exploitation des terres rares de Métaux Torngat à Strange Lake, qui recèle des ETR légers et lourds (dysprosium, néodyme, praséodyme, terbium) en quantités d'importance mondiale, ces travaux d'infrastructures aideront à faire du Canada un chef de file de la production et de la séparation des ETR. Les ETR sont des composants essentiels dans diverses applications industrielles et de haute technologie, notamment l'électronique, l'énergie propre, l'aérospatiale, l'automobile et la défense. Utilisés dans des produits courants comme les cellulaires et les disques durs d'ordinateurs autant que dans des applications de défense comme les affichages électroniques, les radars et les sonars, ils revêtent une importance cruciale pour la sécurité nationale, les filières énergétiques propres et la croissance économique. Ce projet pourrait placer le Canada en pointe dans la chaîne d'approvisionnement mondiale en ETR, à l'heure où sévit une grave pénurie d'ETR lourds en dehors de la Chine.

Le financement accordé sous condition à Métaux Torngat par Ressources naturelles Canada provient du volet Préconstruction du Fonds pour l'infrastructure des minéraux critiques (FIMC). Le FIMC est un programme déterminant de la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques qui vise à remédier aux lacunes en matière d'infrastructures, à permettre la production de minéraux critiques et à assurer l'acheminement des ressources jusqu'aux marchés grâce à des projets d'infrastructures de transport, d'électrification et d'énergie propre. D'autres décisions de financement portant sur des projets de développement des infrastructures nécessaires aux minéraux critiques sont attendues au cours des prochains mois dans le cadre du FIMC.

La demande mondiale de minéraux critiques devrait doubler d'ici 2040, et le Canada est particulièrement bien placé pour bénéficier de la croissance de ce marché puisqu'on y trouve bon nombre de minéraux critiques en abondance, ainsi que la main-d'œuvre, les entreprises et les collectivités qui ont le savoir-faire nécessaire pour intensifier de manière responsable l'extraction, la transformation et la fabrication de produits, ainsi que le recyclage des minéraux. Les minéraux critiques ouvrent de formidables perspectives à nos travailleurs car en redoublant d'efforts pour devenir le fournisseur de choix de nos alliés sur la scène mondiale et ainsi moins dépendre de gouvernements autoritaires, nous pourrions créer des centaines de milliers d'emplois.

« Réalisé dans le cadre du programme phare de la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques, ce projet fera progresser la construction des infrastructures de transport nécessaires à l'augmentation de la production durable de minéraux critiques, notamment des terres rares, utilisées dans l'électronique, l'énergie propre, l'aérospatiale, l'automobile et la défense, au Québec et à Terre-Neuve-et-Labrador. Des projets comme celui-ci accélèrent la construction des mines et nous aident grandement à saisir l'occasion en or qui s'offre à nous. Le gouvernement du Canada est fier de soutenir des projets qui consolident les chaînes d'approvisionnement du Canada et qui favorisent la croissance économique tout en créant de bons emplois. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Cet investissement dans des infrastructures qui soutiennent l'exploitation des minéraux critiques est crucial pour améliorer l'accès aux éléments des terres rares du Nord du Québec. Nous soutenons des projets qui augmenteront notre production d'énergie propre et qui stimuleront l'économie. »

L'honorable Anita Anand

Présidente du Conseil du Trésor et ministre des Transports du Canada

« Je me réjouis de cet important investissement dans des infrastructures de mise en valeur des minéraux critiques qui créeront des emplois et favoriseront une croissance économique durable au Labrador. Le projet d'infrastructures de transport de Strange Lake, dans le Nord, contribuera grandement à libérer l'immense potentiel que recèlent les ressources du Labrador tout en priorisant la collaboration avec les communautés autochtones et la gérance environnementale. Ce projet met en évidence le travail remarquable qu'effectue le Labrador pour renforcer le leadership du Canada dans la filière des terres rares et pour bâtir un avenir propre et prospère pour toute la population canadienne. »

Yvonne Jones

Secrétaire parlementaire du ministre des Affaires du Nord et du ministre de la Défense nationale (Défense du Nord) et députée du Labrador

« Nous sommes ravis de recevoir ce soutien fondamental de Ressources naturelles Canada, qui souligne l'importance stratégique de notre projet de Strange Lake face au défi mondial de l'approvisionnement en terres rares. L'équipe de Métaux Torngat entend travailler en concertation avec le gouvernement fédéral et les gouvernements du Québec et de Terre-Neuve-et-Labrador pour faire progresser et accélérer le seul projet nord-américain prêt à soutenir le leadership du Canada dans des chaînes d'approvisionnement mondiales clés en augmentant la production d'éléments des terres rares lourds et légers. »

Dirk Naumann, Ph. D.

Président et chef de la direction, Métaux Torngat

Le Canada a élaboré sa propre stratégie sur les minéraux critiques pour favoriser le développement de ces ressources et des chaînes de valeur connexes et ainsi non seulement contribuer à la transition vers une économie bas carbone, mais aussi soutenir la fabrication et les technologies de pointe.

a élaboré sa propre stratégie sur les minéraux critiques pour favoriser le développement de ces ressources et des chaînes de valeur connexes et ainsi non seulement contribuer à la transition vers une économie bas carbone, mais aussi soutenir la fabrication et les technologies de pointe. La Stratégie canadienne sur les minéraux critiques compte cinq grands objectifs : soutenir la croissance économique, la compétitivité et la création d'emplois; promouvoir l'action climatique et une gestion rigoureuse de l'environnement; renforcer la sécurité mondiale et les partenariats avec les alliés; faire progresser la réconciliation avec les peuples autochtones; favoriser une main-d'œuvre et des collectivités diversifiées et inclusives.

compte cinq grands objectifs : L'approche pangouvernementale canadienne de la mise en valeur des minéraux critiques est collaborative, tournée vers l'avenir, itérative et adaptative et s'inscrit dans le long terme. Les initiatives présentées dans la Stratégie seront mises en œuvre et peaufinées en collaboration avec les provinces, les territoires, les Autochtones, l'industrie et d'autres partenaires canadiens et internationaux.

Le Fonds pour l'infrastructure des minéraux critiques (FIMC) est un programme phare de la Stratégie qui soutient les projets d'infrastructures de transport et d'énergie propre nécessaires pour augmenter l'offre du Canada en minéraux critiques de sources responsables. Il appuie diverses priorités stratégiques, dont les suivantes : décarboner les activités de l'industrie minière, renforcer les chaînes d'approvisionnement par le déploiement d'infrastructures de transport et faire progresser la réconciliation économique en soutenant la participation des peuples autochtones aux projets d'infrastructures et de minéraux critiques.

L'Agence d'évaluation d'impact du Canada a entrepris d'évaluer les impacts du projet d'exploitation des ETR de Strange Lake. Son évaluation, qui devrait être terminée en 2028, porte sur le site minier, les nouvelles installations portuaires du Labrador et la route d'accès proposée dans le cadre du projet. L'Agence confirme que les travaux préparatoires qui devraient être financés par le FIMC ne risquent pas de chevaucher ni d'entraver l'évaluation.

