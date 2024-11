YELLOWKNIFE, NT, le 13 nov. 2024 /CNW/ - Il faut absolument investir dans les infrastructures nécessaires à l'exploitation des minéraux critiques pour que le Canada puisse saisir les énormes possibilités économiques offertes par la décarbonation de l'économie et profiter de la richesse de ses ressources minérales. Le Canada est bien placé pour s'imposer comme chef de file mondial et producteur de premier plan d'un large éventail de minéraux critiques (y compris le lithium et le cuivre) qui sont essentiels à la bonne marche de l'économie propre et contribuent à créer de bons emplois et à ouvrir des débouchés économiques dans la chaîne de valeur des minéraux critiques - de l'exploitation minière au recyclage, en passant par le traitement et la fabrication.

Au nom du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, et en compagnie de la ministre de l'Infrastructure des Territoires du Nord-Ouest, l'honorable Caroline Wawzonek, le député Michael McLeod a annoncé aujourd'hui l'octroi d'un financement maximal de 25 millions de dollars au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest pour un projet d'infrastructure, soit l'agrandissement du réseau hydroélectrique Taltson. Approuvé sous réserve d'un contrôle diligent final de Ressources naturelles Canada, ce financement provient du Fonds pour l'infrastructure des minéraux critiques (FIMC). Ce projet sera réalisé en partenariat avec des gouvernements autochtones, y compris les Premières Nations dénées de l'Akaitcho, la Nation métisse des Territoires du Nord-Ouest et la Première Nation de Salt River. Grâce à cette approche fondée sur le partenariat, les gouvernements autochtones peuvent contribuer activement à définir l'orientation du projet.

Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest prévoit de terminer les opérations préalables à la construction d'une nouvelle centrale de 60 mégawatts près de la centrale hydroélectrique actuelle de Taltson, au sud du Grand lac des Esclaves, ainsi que d'une ligne de transport de 230 kilovolts qui raccorderait le réseau Taltson au réseau hydroélectrique Snare, au nord du Grand lac des Esclaves. Le raccordement du réseau Taltson à celui de la région de North Slave renforcerait la capacité de production d'énergie verte des Territoires du Nord-Ouest, et sa fiabilité, en plus d'éviter l'émission d'importantes quantités de gaz à effet de serre dans la région et de permettre éventuellement de raccorder au réseau de nombreux projets de minéraux critiques et des populations de North Slave et de South Slave. Sous réserve d'un contrôle diligent final, Ressources naturelles Canada a approuvé sous condition un investissement maximal de 25 millions de dollars du FIMC pour ce projet.

Le FIMC est un programme déterminant de la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques qui vise à remédier aux lacunes en matière d'infrastructures, à permettre la production de minéraux critiques et à assurer l'acheminement des ressources jusqu'aux marchés grâce à des projets d'infrastructures de transport, d'électrification et d'énergie propre. D'autres décisions de financement portant sur des projets de développement des infrastructures nécessaires aux minéraux critiques sont attendues au cours des prochains mois dans le cadre du FIMC.

Ces nouveaux projets de minéraux critiques, ainsi que les investissements dans les projets d'énergie propre dans les collectivités autochtones rurales et éloignées, s'inscrivent dans le cadre du partenariat noué entre le gouvernement du Canada et les Territoires du Nord-Ouest par le biais des tables régionales sur l'énergie et les ressources (tables régionales). Les Territoires du Nord-Ouest ont adhéré au processus des tables régionales en 2022 pour permettre aux deux ordres de gouvernement et aux partenaires autochtones de resserrer leur collaboration et de travailler plus étroitement pour cerner des occasions communes de saisir les formidables possibilités de l'économie bas carbone. Dans cette optique, le Canada et les Territoires du Nord-Ouest, de concert avec des partenaires autochtones et avec la contribution d'intervenants clés, élaborent un cadre de collaboration qui énoncera les mesures conjointes qu'il est possible de prendre à court et à moyen terme pour bâtir l'économie bas carbone de demain. Le cadre de collaboration sera rendu public en 2025.

Les minéraux critiques sont des composants fondamentaux de produits utilisés dans les technologies d'énergie propre (p. ex. véhicules électriques, lignes de transport d'électricité et batteries). Le secteur minier du Canada fournit bon nombre des éléments constitutifs des technologies propres, comme le lithium et le cuivre, dont nous avons besoin pour lutter contre les changements climatiques et bâtir une économie propre.

Citations

« Réalisé dans le cadre du programme phare de la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques, ce projet permettra de construire les infrastructures énergétiques nécessaires pour renforcer la capacité de production d'énergie verte des Territoires du Nord-Ouest. Il profitera et aux mines de minéraux critiques et aux populations locales. Des projets comme celui-ci accélèrent la construction des mines et la décarbonation des communautés autochtones, et nous aident grandement à saisir l'occasion unique qui s'offre à nous. Ces investissements viennent enrichir la longue histoire et la vaste expertise de la région en matière d'exploitation minière, créent de bons emplois dans les Territoires du Nord-Ouest et stimuleront la croissance économique actuelle et future. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Ces investissements stratégiques dans des infrastructures d'énergie propre sont essentiels à la réalisation du potentiel des minéraux critiques du Canada. Je suis fier de souligner l'approbation conditionnelle du projet d'agrandissement du réseau hydroélectrique Taltson, qui contribuera à réduire les émissions de gaz à effet de serre de la région dans l'avenir et à ouvrir des débouchés économiques dans le Nord. »

Michael McLeod

Député des Territoires du Nord-Ouest

« La centrale qui sera bâtie dans le cadre du projet d'agrandissement du réseau hydroélectrique Taltson sera un ouvrage d'infrastructure de premier plan aux Territoires du Nord-Ouest. Nous avons beaucoup progressé dans nos efforts pour réunir notre comité directeur des gouvernements, et l'annonce d'aujourd'hui nous permettra de poursuivre sur notre lancée pour perpétuer l'héritage laissé par le projet de réseau hydroélectrique Taltson original et pour conclure les processus réglementaires nécessaires au projet d'agrandissement. Nous remercions le gouvernement du Canada d'avoir contribué à financer des investissements dans des infrastructures stratégiques pour améliorer la qualité de vie des résidents des Territoires du Nord-Ouest et pour favoriser la croissance et l'investissement sur tout le territoire. »

L'honorable Caroline Wawzonek

Ministre de l'Infrastructure des Territoires du Nord-Ouest

« Nous soutenons les collectivités nordiques et autochtones en investissant dans des solutions d'énergie propre pilotées par des gens du Nord. Le projet d'agrandissement du réseau hydroélectrique Taltson accroîtra l'approvisionnement en énergie propre pour la mise en valeur des minéraux critiques dans les Territoires du Nord-Ouest tout en favorisant la sécurité énergétique, en soutenant localement l'emploi et le développement économique et en délaissant le diesel polluant et coûteux. »

L'honorable Dan Vandal

Ministre des Affaires du Nord

« La Nation métisse des Territoires du Nord-Ouest est heureuse que le Canada soutienne son grand projet. Cette aide financière est essentielle : elle nous permettra de saisir cette occasion, qui pourra générer des retombées positives pour les générations actuelles et futures. »

Garry Bailey

Président, Nation métisse des Territoires du Nord-Ouest

Faits en bref

Le Canada a élaboré sa propre stratégie sur les minéraux critiques pour favoriser le développement de ces ressources et des chaînes de valeur connexes et ainsi non seulement contribuer à la transition vers une économie bas carbone, mais aussi soutenir la fabrication et les technologies de pointe.

a élaboré sa propre stratégie sur les minéraux critiques pour favoriser le développement de ces ressources et des chaînes de valeur connexes et ainsi non seulement contribuer à la transition vers une économie bas carbone, mais aussi soutenir la fabrication et les technologies de pointe. La Stratégie canadienne sur les minéraux critiques compte cinq grands objectifs : soutenir la croissance économique, la compétitivité et la création d'emplois; promouvoir l'action climatique et une gestion rigoureuse de l'environnement; renforcer la sécurité mondiale et les partenariats avec les alliés; faire progresser la réconciliation avec les peuples autochtones; encourager une population active et des communautés diversifiées et inclusives.

L'approche pangouvernementale canadienne de la mise en valeur des minéraux critiques est collaborative, tournée vers l'avenir, itérative et adaptative et s'inscrit dans le long terme. Les initiatives présentées dans la Stratégie seront mises en œuvre et peaufinées en collaboration avec les provinces, les territoires, les Autochtones, l'industrie et d'autres partenaires canadiens et internationaux.

Le Fonds pour l'infrastructure des minéraux critiques (FIMC) est un programme phare de la Stratégie qui soutient les projets d'infrastructures de transport et d'énergie propre nécessaires pour augmenter l'offre du Canada en minéraux critiques de sources responsables.

Le FIMC appuie diverses priorités stratégiques, dont les suivantes : décarboner les activités de l'industrie minière, renforcer les chaînes d'approvisionnement par le déploiement d'infrastructures de transport et faire progresser la réconciliation économique en soutenant la participation des peuples autochtones aux projets d'infrastructures et de minéraux critiques.

Le gouvernement fédéral appuie également la mise en valeur des abondantes ressources en minéraux critiques du Canada par le biais des tables régionales sur l'énergie et les ressources de Ressources naturelles Canada. Ces tables régionales sont des partenariats établis avec chaque gouvernement provincial et territorial qui, en collaboration avec des partenaires autochtones et avec la contribution d'intervenants clés, cherchent à définir des priorités économiques communes et à en accélérer la réalisation pour bâtir un avenir sobre en carbone dans les secteurs de l'énergie et des ressources.

Liens connexes

