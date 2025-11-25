OTTAWA, ON, le 25 nov. 2025 /CNW/ - L'honorable Lena Metlege Diab, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé aujourd'hui que le Canada avait levé l'obligation de visa pour les ressortissants du Qatar. Ce changement est entré en vigueur ce matin, à 5 h 30 (HNE).

L'introduction de l'exemption de visa pour les ressortissants du Qatar permet aux voyageurs de se rendre plus rapidement et facilement au Canada pour les affaires ou le loisir. Cette étape importante souligne la force de notre coopération bilatérale et contribue à stimuler la croissance du tourisme, des affaires et des investissements, tout en préservant l'engagement du Canada envers une migration contrôlée et la sécurité des Canadiens. Elle reflète également les liens commerciaux et interpersonnels croissants entre nos deux pays.

Les ressortissants du Qatar qui ont déjà un visa de résident temporaire valide peuvent continuer à l'utiliser pour voyager au Canada jusqu'à son expiration ou à celle de leur passeport (selon la première éventualité). Ceux qui n'ont pas de visa valide doivent faire une demande d'autorisation de voyage électronique (AVE) pour voyager vers le Canada par avion. Les voyageurs peuvent visiter le canada.ca/AVE pour savoir s'ils sont admissible à l'AVE et comment en faire la demande.

Citation

« La levée des exigences en matière de visa est une étape importante dans nos relations avec le Qatar et permet aux voyageurs admissibles de découvrir plus facilement tout ce que le Canada a à offrir. Non seulement cela renforcera les possibilités d'affaires et d'investissement, mais cela apportera également des avantages économiques au pays et à l'étranger, tout en approfondissant les liens solides qui unissent nos deux pays. »

- L'honorable Lena Metlege Diab, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

Faits en bref

En 2024, le commerce bilatéral entre le Canada et le Qatar s'élevait à environ 325 millions de dollars canadiens. La Canada a aussi accepté près de 9 000 visiteurs du Qatar, soit 11,5 % de plus par rapport à 2023.

Le Canada et le Qatar, qui célèbrent plus de 50 ans de relations diplomatiques, font progresser la coopération dans des domaines comme l'intelligence artificielle, l'énergie propre, l'agroentreprise et les minéraux critiques.

L'AVE est un document de voyage numérique pour la plupart des voyageurs dispensés de l'obligation d'un visa qui vont au Canada par voie aérienne. Elle permet aux agents d'effectuer un contrôle rapide avant le départ. La plupart des demandes sont acceptées après quelques minutes et ne requièrent qu'un passeport valide, une carte de crédit et une adresse de courriel.

Le service aérien entre les deux pays s'est développé depuis l'élargissement de l'Accord sur le transport aérien entre le Canada et le Qatar vers la fin 2024. Les nouvelles liaisons aériennes rendues possibles par l'élargissement renforcent les partenariats commerciaux et les relations entre personnes dans nos deux pays.

Lien connexe

